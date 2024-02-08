Сердечная мышца нуждается в постоянной доставке богатой кислородом крови. Эта кровь доставляется по венечным артериям, которые ответвляются от аорты сразу после ее отхождения от сердца. Острый коронарный синдром возникает, когда внезапная блокада коронарной артерии значительно снижает или создает препятствие кровотоку в области сердечной мышцы (миокарде). Отсутствие кровотока в любой ткани называется ишемией. Если кровоснабжение снижается значительно или прекращается более чем на несколько минут, сердечная ткань погибает. Инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой гибель сердечной ткани вследствие ишемии. (См. также Общие сведения об ишемической болезни сердца).

Осложнения острого коронарного синдрома зависят от степени поражения сердечной мышцы, которая, в свою очередь, прямо зависит от места блокады венечной артерии и длительности блокады этой артерии. Если при блокаде поражается большой участок сердечной мышцы, сердце не сможет эффективно сокращаться. Если блокада перекрывает ток крови к электрической системе сердца, могут развиться нарушения сердечного ритма.

Нарушения сократительной способности В ходе инфаркта миокарда часть сердечной мышцы погибает. В отличие от мышцы, погибшая ткань и рубцовая ткань, которая в конечном итоге заменяет ее, не способны к сокращению. Рубцовая ткань иногда даже расширяется или выпячивается в момент сокращения остальной части сердечной мышцы. Следовательно, остается меньшая мышечная масса, способная качать кровь. Если погибает существенная часть мышцы, сократительная способность сердца может быть настолько снижена, что сердце больше не может удовлетворить потребность организма в крови и кислороде. Развиваются сердечная недостаточность, снижение артериального давления (гипотензия) и/или шок. Если поражено или погибает более половины сердечной ткани, сердце полностью теряет свою функцию, и пациента ожидает, вероятнее всего, тяжелая инвалидность или смерть. Лекарственные препараты, такие как бета-блокаторы и особенно ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), могут уменьшить площадь пораженных участков за счет снижения нагрузки и работы сердца (см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения ишемической болезни сердца). Таким образом, эти лекарственные препараты помогают сердцу поддерживать свою форму и функцию. Пораженное сердце может увеличиться, чтобы частично компенсировать снижение сократительной способности (до определенных пределов сердце большего размера сокращается с большей силой). Расширение сердца повышает вероятность нарушений сердечного ритма.

Нарушения сердечного ритма Нарушения сердечного ритма (аритмия) встречаются более чем у 90 % пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Эти аномальные ритмы могут возникать из-за повреждения части проводящей системы сердца инфарктом миокарда. Иногда возникает проблема с участком сердца, который генерирует сердцебиение, поэтому частота сердечных сокращений может значительно снизиться (брадикардия). Другие проблемы могут привести к появлению быстрых или нерегулярных ритмов (например, фибрилляция предсердий). Иногда сигнал к сокращению не проводится из одного участка сердца к другому, и сердцебиение может замедлиться или остановиться (сердечная блокада). Кроме того, участки сердечной мышцы с недостаточным кровоснабжением, которые пока не погибли, могут быть очень легко возбудимыми. Эта повышенная возбудимость может привести к нарушениям ритма сердца, таким как желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков. Эти проблемы ритма в значительной степени препятствуют сократительной способности сердца и могут привести к прекращению сердцебиения (остановке сердца). Это может привести к потере сознания или смерти. Указанные нарушения ритма представляют собой особую проблему у пациентов с нарушениями баланса электролитов в крови, например, низким уровнем калия.

Перикардит Перикардит (воспаление двухслойной оболочки, окутывающей сердце) может развиться в первый день или два после инфаркта миокарда. Перикардит чаще встречается у пациентов, которым не выполнялось восстановление проходимости артерии с помощью чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) или аортокоронарного шунтирования (АКШ). Ранние симптомы развивающегося перикардита чаще всего остаются незамеченными, поскольку симптомы инфаркта миокарда преобладают. Тем не менее, при перикардите развивается ритмичный скребущий звук, который иногда можно услышать через стетоскоп через 2–3 дня после инфаркта. Иногда при воспалении вырабатывается небольшое количество жидкости и скапливается в пространстве между двумя листками перикарда (перикардит). Постинфарктный синдром (синдром Дресслера) — это перикардит, развивающийся в течение 10 дней – 2 месяцев после инфаркта миокарда. Этот синдром включает лихорадку, перикардиальный выпот (чрезмерное скопление жидкости в пространстве вокруг сердца), воспаление оболочки, покрывающей легкие, плевральный выпот (чрезмерное скопление жидкости в пространстве между двумя слоями плевры) и боли в суставах. Диагностика основывается на симптомах, которые он вызывает, и на времени его возникновения. Пациентам, у которых развивается перикардит, обычно назначают нестероидный противовоспалительный препарат. Колхицин часто дает быстрый эффект. Даже при лечении этот синдром может повториться. В случае развития тяжелого постинфарктного синдрома может на короткий период потребоваться назначение кортикостероидов или различных нестероидных противовоспалительных препаратов.

Разрыв миокарда В редких случаях происходит разрыв сердечной мышцы под действием сократительной деятельности сердца, поскольку поврежденная сердечная мышца теряет свою прочность. Разрыв обычно происходит через 1–10 дней после инфаркта миокарда и чаще встречается у женщин. Стенка, разделяющая два желудочка (перегородка), внешняя стенка сердца и мышцы, которые открывают и закрывают митральный клапан (контролирующий кровоток через левый желудочек), особенно восприимчивы к разрыву во время или после инфаркта миокарда. В результате разрыва перегородки избыточные объемы крови направляются в легкие, вызывая накопление жидкости в них (отек легких). Разрыв перегородки иногда может быть восстановлен хирургическим путем. Разрыв наружной стенки почти всегда вызывает быструю гибель. У врачей редко есть время, чтобы попытаться выполнить операцию, да и та редко бывает удачной. Если происходит разрыв мышцы митрального клапана, клапан не может функционировать, в результате развивается внезапная и тяжелая сердечная недостаточность. Врачи иногда могут восстановить повреждение хирургическим путем.

Аневризма желудочка Поврежденные мышцы могут образовывать тонкое выпячивание (аневризму) в стенке желудочка. Врачи могут заподозрить аневризму на основе отклонений результатов электрокардиографии (ЭКГ), однако для подтверждения выполняют эхокардиографию. Аневризмы могут вызвать эпизоды нарушения сердечного ритма и снизить сократительную способность сердца. Поскольку ток крови через аневризму замедляется, в камерах сердца могут образовываться сгустки крови. Если развивается сердечная недостаточность или нарушение сердечного ритма, аневризма может быть удалена хирургическим путем.

Тромбы У некоторых пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, внутри полости сердца, над участком погибшей сердечной мышцы формируются сгустки крови. Иногда фрагменты сгустка отрываются, перемещаются с током крови и попадают в более мелкие кровеносные сосуды по всему телу. Сгустки могут блокировать приток крови к головному мозгу (вызывая инсульт) или к другим органам. Для обнаружения сгустков, формирующихся в сердце, или для выявления факторов, способствующих их формированию, может быть выполнена эхокардиография. Например, участок левого желудочка не сокращается должным образом. Пациентам со сгустками часто назначают антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), такие как гепарин и варфарин. Гепарин вводится внутривенно в больнице не менее 2 дней. Затем варфарин принимается внутрь в течение 3–6 месяцев. Аспирин также назначается на неопределенный срок.