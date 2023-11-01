Регургитация на трехстворчатом клапане

Трехстворчатая регургитация — это утечка крови в обратном направлении через трехстворчатый клапан каждый раз во время сокращения правого желудочка.

Причиной трехстворчатой регургитации являются заболевания, приводящие к расширению правого желудочка.

Проявляется нечеткими симптомами, такими как слабость и утомляемость.

Врачи ставят диагноз по результатам медицинского осмотра и используют эхокардиографию для подтверждения диагноза.

Проводится лечение заболевания, обусловливающего это состояние.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Трехстворчатый клапан находится в отверстии между правым предсердием и правым желудочком. Трехстворчатый клапан открывается, пропуская кровь из правого предсердия в правый желудочек, и закрывается при сокращении правого желудочка, что препятствует обратному току крови в правое предсердие при ее выталкивании правым желудочком в легкие. Если трехстворчатый клапан смыкается не полностью, часть крови проникает назад в правое предсердие — так называемая регургитация. (См. также видео Клапанная регургитация).

При утечке крови назад в правое предсердие в нем повышается объем крови, таким образом, снижается объем крови, прокачиваемый через сердце в органы и ткани. В результате правое предсердие расширяется, повышается давление крови в правом предсердии и крупных венах, которые несут кровь от всего тела. Все эти изменения иногда могут способствовать развитию симптомов сердечной недостаточности. В связи с повышением давления может развиться отек тканей печени и/или ног.

Ритм сокращений крайне увеличенного в размерах предсердия часто приобретает вид быстрых нерегулярных биений (нарушение называется мерцательной аритмией), что снижает эффективность сердечного выброса, поскольку при этой патологии предсердие скорее вибрирует, а не сокращается. Как следствие, быстрого обмена крови в предсердии не происходит, кровь застаивается, и внутри камеры могут образовываться сгустки крови. Если сгусток отрывается (становится эмболом), он выталкивается из сердца и может блокировать артерию, что может привести к развитию инсульта или других повреждений.

Причины регургитации на трехстворчатом клапане В отличие от других заболеваний сердечных клапанов, регургитация в трехстворчатом клапане обычно возникает в отсутствие изменений в клапане, но под влиянием других заболеваний сердца. Наиболее часто она возникает при расширении правого желудочка и повышении сопротивления току крови из правого желудочка в легкие. Сопротивление может повышаться при: тяжелых длительных заболеваниях легких, таких как эмфизема или легочная гипертензия

заболеваниях, поражающих левые отделы сердца, таких как сердечная недостаточность;

в редких случаях при сужении легочного клапана (стеноза легочной артерии). Чтобы компенсировать это, правый желудочек расширяется, растягивая трехстворчатый клапан, что и приводит к регургитации. Другими, менее распространенными причинами являются инфекция сердечных клапанов (инфекционный эндокардит) чаще всего в результате внутривенного введения запрещенных наркотиков, врожденные пороки трехстворчатого клапана, травмы, ревматическая лихорадка и слабость тканей митрального клапана (миксоматозная дегенерация).

Симптомы регургитации на трехстворчатом клапане Обычно регургитация трехстворчатого клапана не вызывает симптомов, кроме редких случаев пульсации вен шеи в результате повышения давления в правом предсердии и дискомфорта в правой верхней части живота из-за увеличения печени. Изредка происходит накопление жидкости в организме (отек), главным образом в ногах.

Диагностика регургитации на трехстворчатом клапане Эхокардиография Диагноз основывается на анамнезе и результатах физикального исследования. Через стетоскоп врачи могут слышать характерный шум (аномальный сердечный шум, который слышен врачу через стетоскоп) от движения крови, просачивающейся назад через трехстворчатый клапан, однако шум имеет тенденцию к исчезновению по мере усугубления регургитации. Часто выполняются электрокардиография (ЭКГ) и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В зависимости от тяжести трехстворчатой регургитации, наблюдаемой с помощью эхокардиографии, могут проводиться другие исследования (например, магнитно-резонансная томография или катетеризация сердца). С помощью эхокардиографии можно получить изображение пораженного клапана и определить степень выраженности утечки крови, то есть тяжесть регургитации.

Лечение регургитации на трехстворчатом клапане Лечение основного заболевания

иногда восстановление или замена клапана. Как правило, легкая степень недостаточности трехстворчатого клапана практически не требует лечения. Однако заболевание, ставшее ее причиной, например, эмфизема, легочная гипертензия, стеноз легочного ствола или заболевания левой половины сердца могут потребовать лечения. Также необходимо лечение мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Хирургическое вмешательство для восстановления или замены трехстворчатого клапана выполняется редко, только при выявлении чрезмерной регургитации или при необходимости операции на другом сердечном клапане (например, протезирование митрального клапана). Хирургическое вмешательство может включать ушивание клапанного кольца для уменьшения размера отверстия клапана, пластику или протезирование клапана.

Прогноз при регургитации трехстворчатого клапана Несмотря на то, что люди могут жить с регургитацией трехстворчатого клапана в течение многих лет, при тяжелой регургитации трехстворчатого клапана прогноз неблагоприятен. Дополнительная кровь в желудочке в конечном итоге вызывает сердечную недостаточность. Эффективного способа раннего выявления сердечной недостаточности не существует, поэтому восстановление или замена клапана могут быть проведены недостаточно рано, чтобы предотвратить долговременное повреждение. Само хирургическое вмешательство сопряжено с существенными рисками, поэтому общий результат лечения неблагоприятен.