Пролапс митрального клапана (ПМК)

Пролапс митрального клапана представляет собой нарушение, при котором во время сокращения левого желудочка происходит выпячивание створок клапана в левое предсердие и утечка (регургитация) крови в предсердие через неплотно сомкнутые створки.

Пролапс митрального клапана иногда возникает из-за слабости тканей клапана.

Большинство людей не испытывают никаких симптомов, но у некоторых лиц возникает боль в груди, учащение пульса, ощущение сердцебиения, мигренозные головные боли, утомляемость и головокружение.

Врачи ставят диагноз по характерному щелчку, слышному через стетоскоп, помещенный над сердцем, и подтверждают его с помощью эхокардиографии.

Большинству пациентов лечение не требуется.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).

Митральный клапан находится в отверстии между левым предсердием и левым желудочком. Митральный клапан открывается, пропуская кровь из левого предсердия в левый желудочек, и закрывается при сокращении левого желудочка, выталкивающего кровь в аорту. Пролапс означает, что при сокращении левого желудочка створки клапана выпячиваются назад в левое предсердие. При пролапсе возникает обратный ток крови в предсердие (см. также Митральная регургитация).

Пролапс митрального клапана Изображение

Пролапс митрального клапана встречается у около 1–3 % людей. Это вызывает серьезные проблемы со стороны сердца только в том случае, если регургитация становится тяжелой, а также в случае инфекционного поражения клапана (инфекционный эндокардит) или разрыва ослабленных тканей.

Причины пролапса митрального клапана Причиной, как правило, является избыточное растяжение ткани клапана из-за ее слабости (миксоматозная дегенерация). Миксоматозная дегенерация обусловлена генетическим нарушением. Другие расстройства, которые, по-видимому, повышают риск пролапса митрального клапана, включают ревматическую болезнь сердца, синдром Марфана и синдром Элерса-Данло.

Симптомы пролапса митрального клапана У большинства пациентов с пролапсом митрального клапана не наблюдается никаких симптомов. У других появляются симптомы, которые трудно объяснить на основе одних только механических проблем. Эти симптомы включают боль в груди, учащенный пульс, сердцебиения (ощущение сердечных сокращений), мигренозные головные боли, утомляемость и головокружение. У некоторых пациентов наблюдается падение артериального давления при переходе в вертикальное положение (нарушение, называемое ортостатической гипотензией).

Диагностика пролапса митрального клапана Физикальное обследование

Эхокардиография Врачи часто ставят диагноз пролапса митрального клапана по характерному щелчку, слышному с помощью стетоскопа. Регургитация диагностируется при выслушивании шума во время сокращения левого желудочка. Эхокардиография позволяет врачам увидеть пролапс и определить степень тяжести регургитации (при ее наличии).

Лечение пролапса митрального клапана иногда бета-блокаторы. Большинству пациентов с пролапсом митрального клапана не требуется никакого лечения. При повышении частоты сердечных сокращений могут быть назначены бета-блокаторы, замедляющие ритм и ослабляющие чрезмерное сердцебиение и другие симптомы.

Прогноз при пролапсе митрального клапана Пролапс митрального клапана обычно является доброкачественным, но тяжелая миксоматозная дегенерация клапана может привести к митральной регургитации. Когда митральная регургитация становится тяжелой, возрастает риск увеличения левого предсердия или левого желудочка, нарушения сердечного ритма (например, мерцания предсердий), инфекции клапана (инфекционный эндокардит), инсульта и смерти, а также потребность в замене клапана. Хотя вероятность пролапса митрального клапана у мужчин менее высока, у них выше вероятность прогрессирования заболевания до тяжелой митральной регургитации.