Пролапс митрального клапана (ПМК)

Пролапс митрального клапана представляет собой нарушение, при котором во время сокращения левого желудочка происходит выпячивание створок клапана в левое предсердие и утечка (регургитация) крови в предсердие через неплотно сомкнутые створки.
Пролапс митрального клапана иногда возникает из-за слабости тканей клапана.
Большинство людей не испытывают никаких симптомов, но у некоторых лиц возникает боль в груди, учащение пульса, ощущение сердцебиения, мигренозные головные боли, утомляемость и головокружение.
Врачи ставят диагноз по характерному щелчку, слышному через стетоскоп, помещенный над сердцем, и подтверждают его с помощью эхокардиографии.
Большинству пациентов лечение не требуется.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов и видео Сердце).
Митральный клапан находится в отверстии между левым предсердием и левым желудочком. Митральный клапан открывается, пропуская кровь из левого предсердия в левый желудочек, и закрывается при сокращении левого желудочка, выталкивающего кровь в аорту. Пролапс означает, что при сокращении левого желудочка створки клапана выпячиваются назад в левое предсердие. При пролапсе возникает обратный ток крови в предсердие (см. также Митральная регургитация).
Пролапс митрального клапана встречается у около 1–3 % людей. Это вызывает серьезные проблемы со стороны сердца только в том случае, если регургитация становится тяжелой, а также в случае инфекционного поражения клапана (инфекционный эндокардит) или разрыва ослабленных тканей.
Причины пролапса митрального клапана
Причиной, как правило, является избыточное растяжение ткани клапана из-за ее слабости (миксоматозная дегенерация). Миксоматозная дегенерация обусловлена генетическим нарушением. Другие расстройства, которые, по-видимому, повышают риск пролапса митрального клапана, включают ревматическую болезнь сердца, синдром Марфана и синдром Элерса-Данло.
Симптомы пролапса митрального клапана
У большинства пациентов с пролапсом митрального клапана не наблюдается никаких симптомов. У других появляются симптомы, которые трудно объяснить на основе одних только механических проблем. Эти симптомы включают боль в груди, учащенный пульс, сердцебиения (ощущение сердечных сокращений), мигренозные головные боли, утомляемость и головокружение. У некоторых пациентов наблюдается падение артериального давления при переходе в вертикальное положение (нарушение, называемое ортостатической гипотензией).
Диагностика пролапса митрального клапана
Физикальное обследование
Эхокардиография
Врачи часто ставят диагноз пролапса митрального клапана по характерному щелчку, слышному с помощью стетоскопа. Регургитация диагностируется при выслушивании шума во время сокращения левого желудочка.
Эхокардиография позволяет врачам увидеть пролапс и определить степень тяжести регургитации (при ее наличии).
Лечение пролапса митрального клапана
иногда бета-блокаторы.
Большинству пациентов с пролапсом митрального клапана не требуется никакого лечения. При повышении частоты сердечных сокращений могут быть назначены бета-блокаторы, замедляющие ритм и ослабляющие чрезмерное сердцебиение и другие симптомы.
Прогноз при пролапсе митрального клапана
Пролапс митрального клапана обычно является доброкачественным, но тяжелая миксоматозная дегенерация клапана может привести к митральной регургитации. Когда митральная регургитация становится тяжелой, возрастает риск увеличения левого предсердия или левого желудочка, нарушения сердечного ритма (например, мерцания предсердий), инфекции клапана (инфекционный эндокардит), инсульта и смерти, а также потребность в замене клапана. Хотя вероятность пролапса митрального клапана у мужчин менее высока, у них выше вероятность прогрессирования заболевания до тяжелой митральной регургитации.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Заболевания сердечных клапанов: предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике и лечении заболеваний сердечных клапанов