Лимфатические узлы представляют собой крошечные органы в форме фасоли, фильтрующие лимфатическую жидкость. Они локализуются по всему телу, но отдельные скопления расположены прямо под кожей в области шеи, под мышками и в паховой области. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая представляет собой один из механизмов защиты организма от распространения инфекции и злокачественных опухолей. (См. также Общие сведения о лимфатической системе).
Лимфа — это прозрачная жидкость, состоящая из воды, белых кровяных клеток, белков и жиров, отфильтрованных из кровеносных сосудов в пространства между клетками. Часть этой жидкости поглощается обратно кровеносными сосудами, а остальная поступает в лимфатические сосуды. Лимфа затем проходит через лимфатические узлы, которые представляют собой специфические пункты сбора, где происходит фильтрация и уничтожение поврежденных клеток, инфекционных микроорганизмов и злокачественных клеток. При наличии большого количества инфекционных микроорганизмов или злокачественных клеток лимфатические узлы увеличиваются в размерах. Иногда эти микроорганизмы вызывают развитие инфекции в лимфатическом узле.
Лимфаденопатия — это термин, который врачи используют для обозначения увеличения лимфоузлов.
Лимфаденит — это термин, используемый для обозначения боли или признаков воспаления (например, покраснение [которое у людей с темной кожей может выглядеть как потемнение] или болезненность) в увеличенных лимфатических узлах, обычно вследствие вирусной или бактериальной инфекции.
Несколько небольших узлов часто можно прощупать и у здоровых людей. Лимфатические узлы большого размера, обнаруживаемые при пальпации, могут быть признаком заболевания. Некоторые люди используют термин «опухание желез (желёзок)», имея в виду увеличение лимфатических узлов, особенно при увеличении узлов в области шеи. Однако лимфатические узлы — это не железы.
Лимфатические узлы могут увеличиваться только в одной части тела или в нескольких областях. В зависимости от причины, могут присутствовать и другие симптомы, такие как боль в горле, насморк или лихорадка. Иногда увеличение лимфатических узлов обнаруживается в ходе осмотра пациента по поводу другого симптома.
Причины увеличения лимфатических узлов
Поскольку лимфатические узлы участвуют в иммунной реакции организма, потенциальные причины их увеличения могут включать большое количество инфекций, воспалительных заболеваний, а также злокачественных опухолей. Здесь обсуждаются только наиболее распространенные причины.
Наиболее распространенными причинами увеличения лимфоузлов являются
инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП);
инфекции в тканях вблизи опухшего лимфоузла.
Иногда врачи не могут определить причину увеличения лимфоузла (так называемая идиопатическая лимфаденопатия), которое со временем проходит само по себе, не принося человеку никакого вреда.
Наиболее опасными причинами увеличения лимфоузлов являются
Онкологические заболевания
Туберкулез (ТБ)
Однако у большинства людей с увеличенными лимфатическими узлами эти заболевания отсутствуют. Например, злокачественные опухоли обнаруживают примерно у 1 % лиц с увеличенными лимфатическими узлами.
Обследование при увеличении лимфатических узлов
Не всем пациентам с увеличенными лимфатическими узлами требуется немедленная консультация врача. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Определенные симптомы и признаки, сопровождающие увеличение лимфатических узлов, являются причиной для беспокойства. Они включают:
лимфоузел примерно 2 см или более в диаметре;
лимфоузел с гнойным отделяемым;
плотный на ощупь лимфоузел;
факторы риска развития ВИЧ-инфекции (например, укол иглой, использованной другим лицом, или половые контакты с высокой степенью риска) или туберкулеза (например, проживание или работа рядом с больным туберкулезом, недавний переезд из местности с высокой распространенностью туберкулеза);
лихорадка или необъяснимая потеря веса.
Когда обращаться к врачу
Если ощущается сильная боль в области лимфатических узлов, отделяется гной или другой материал, следует немедленно обратиться к врачу. В противном случае следует позвонить врачу по поводу увеличения лимфоузлов. Исходя из наличия или отсутствия тревожных признаков или других симптомов врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента. Для лиц, у которых отсутствуют тревожные признаки, и в остальном чувствующих себя хорошо, допустима задержка приблизительно на неделю без особого вреда для здоровья.
Что делает врач
Сначала врач задаст вопросы о симптомах и анамнезе пациента. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину увеличения лимфатических узлов и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования (см. таблицу Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Врачи спрашивают:
Локализация увеличенных лимфоузлов
Как давно лимфоузлы увеличились в размерах
Беспокоит ли пациента боль
Наличие недавней травмы (особенно кошачьи царапины или укусы крыс)
Наличие инфекции или симптомов инфекции (например, насморк, кашель, лихорадка, боль в горле, необъяснимая потеря веса, боль в зубе или десне)
Затем проводят физикальное обследование. Врач измерит температуру тела и исследует области локализации лимфатических узлов. Врач осмотрит человека на наличие признаков инфекции или образований в других частях тела. Люди, у которых происходит увеличение лимфатических узлов по всему телу, как правило, страдают заболеванием, при котором поражается весь организм. Однако люди с увеличением лимфатических узлов только в одной области могут иметь заболевание, поражающее только эту область (например, инфекцию), или более распространенное заболевание.
Иногда анамнез и результаты врачебного осмотра позволяют предположить причину нарушения, например, при развитии инфекции верхних дыхательных путей или инфекции тканей зубов. В других случаях результаты не указывают на однозначную причину. Вероятность серьезного заболевания выше у лиц с тревожными признаками, однако у пациентов с лимфаденопатией и отсутствием каких-либо других симптомов может также присутствовать серьезное расстройство здоровья.
Плотные, значительно увеличенные лимфоузлы, которые определяются в течение длительного времени (например, нескольких недель) и неподвижны при пальпации, могут указывать на рак. Болезненность, изменение цвета и местное повышение температуры в одном увеличенном лимфатическом узле и вокруг него может указывать на инфекцию лимфоузла.
Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Онкологические заболевания
Лейкозы (обычно хронический, а иногда острый лимфолейкоз)
Утомляемость, жар и снижение массы тела
При остром лейкозе часто повышенная кровоточивость и/или кровотечения
Полный общий анализ крови и специализированные анализы крови (например, мазок периферической крови и/или проточная цитометрия)
Исследование костного мозга
Безболезненная лимфаденопатия (местная или широко распространенная)
Узлы часто эластичные и иногда сливаются вместе
Часто лихорадка, ночная потливость и потеря массы тела
Биопсия лимфатического узла
Специальные анализы крови
Метастазирующие злокачественные опухоли (часто головы и шеи, щитовидной железы, молочной железы, или легких)
Один или несколько безболезненных лимфоузлов в области шеи
Лимфоузлы часто плотные, иногда не поддающиеся смещению
Обследования для выявления первичной опухоли, часто включающие визуализирующие исследования, анализы крови и биопсию
Системные ревматические заболевания
Болезненные припухшие узлы в области шеи у ребенка
Лихорадка, как правило, выше 39° C, сыпь на туловище, заметные красные бугорки на языке, шелушение кожи на ладонях, подошвах и вокруг ногтей
Только обследование врачом
Безболезненная лимфаденопатия, возможно широко распространенная
Часто кашель и/или одышка, лихорадка, недомогание, мышечная слабость, потеря массы тела и боли в суставах
Томография грудной клетки (обычный рентген или КТ)
Иногда биопсия лимфатического узла
Системная красная волчанка (волчанка)
Распространенная лимфаденопатия
В типичном случае болезненные, а иногда и опухшие суставы
Иногда сыпь на носу и щеках и другие язвы на коже
Осмотр врача плюс анализы крови
Инфекции
Инфекция тканей зубов
Поражены только лимфоузлы шеи с одной стороны (часто болезненны)
Больной зуб
Только осмотр врачом или стоматологом
ВИЧ-инфекция (сразу после заражения — первичная инфекция)
Генерализованная лимфаденопатия
Обычно лихорадка, недомогание, сыпь и боль в суставах
Часто у лица с известным инфицированием ВИЧ или факторами риска ВИЧ (укол иглой, использованной другим лицом или сексуальная активность с высокой степенью риска)
Анализ крови на ВИЧ
Увеличение с обеих сторон, как правило, в области шеи, но иногда под мышками или в паху
Лихорадка, боль в горле и чрезмерная усталость
Как правило, у подростков или молодых людей
Анализ крови на мононуклеоз
Инфекции, передающиеся половым путем (в частности, вызванные вирусом простого герпеса, хламидиями и сифилис)
За исключением вторичного сифилиса, только увеличенные лимфоузлы в области паха
Часто симптомы со стороны мочевых путей (например, боль во время мочеиспускания) и выделения из уретры или влагалища
Иногда язвы на половых органах
Для вторичного сифилиса часто распространенные язвы на слизистых оболочках и распространенная лимфаденопатия
Анализ на ИППП
Инфекции кожи и мягких тканей (например, флегмона, абсцесс, болезнь кошачьих царапин), в том числе непосредственная инфекция лимфоузла
Обычно видимое ранение или инфекция кожи возле увеличенного лимфоузла
Обычно только обследование врачом
Иногда анализы крови для выявления антител к микроорганизму, вызвавшему развитие инфекции
Увеличенные узлы на шее и в подмышечной ямке с обеих сторон
Иногда гриппоподобные симптомы и увеличение печени и селезенки
Часто контакт с кошачьими фекалиями в анамнезе
Анализы крови
Туберкулез с поражением лимфатических узлов
Обычно отек лимфоузлов в области шеи или над ключицей
Иногда лимфатические узлы с воспалением или отделяемым
Часто у пациента с ВИЧ-инфекцией
Туберкулиновая кожная проба или анализы крови на туберкулез
Обычно биопсия лимфоузла
Инфекция верхних дыхательных путей (в том числе боли в горле)
Поражены только лимфоузлы шеи, болезненность незначительна или отсутствует
Боль в горле, насморк или кашель
Только обследование врачом
Иное
Лекарственные препараты: Часто следующие препараты: аллопуринол, антибиотики (например, цефалоспорины, пенициллин и сульфаниламиды), атенолол, каптоприл, карбамазепин, фенитоин, пириметамин и хинидин
Использование препарата, послужившего причиной, в анамнезе
За исключением фенитоина, сыпь, суставные и мышечные боли, лихорадка
Только обследование врачом
Силиконовые имплантаты молочных желез
Увеличение лимфоузлов под мышками у женщин с имплантатами молочных желез
Осмотр врача и часто обследование для исключения других причин увеличения лимфоузла
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; ИППП — инфекция, передающаяся половым путем.
Проведение анализов
Если врачи подозревают конкретное заболевание (например, туберкулез у человека с ВИЧ-инфекцией), в частности, заболевание, требующее специфического лечения, первоначальное обследование направлено на это заболевание (см. таблицу Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов).
Если анамнез и врачебный осмотр не позволяют предположить вероятную причину, дальнейшее обследование зависит от пораженных лимфоузлов и других полученных результатов.
Лицам с тревожными симптомами и с распространенной лимфаденопатией назначают общий анализ крови и рентген грудной клетки. Врач может назначить обследование на туберкулез, ВИЧ-инфекцию и мононуклеоз. Иногда требуются анализы крови на токсоплазмоз и сифилис. У лиц с болью и скованностью суставов или сыпью назначают анализы крови на системную красную волчанку (волчанку).
При подозрении на рак или лимфому назначают биопсию лимфоузлов. Биопсия также может потребоваться при распространенной лимфаденопатии, не разрешившейся в течение 3–4 недель.
Лечение увеличения лимфатических узлов
Лечение направлено на купирование причины. Увеличение лимфоузлов лечится только при подозрении на бактериальную инфекцию лимфоузла, в этом случае назначается пробное лечение антибиотиками, чтобы определить, разрешится ли состояние.
Ключевые моменты
В большинстве случаев причиной является очевидная инфекция близлежащего участка кожи или ткани, либо безобидная вирусная инфекция, которая проходит сама по себе.
Обследование обычно требуется при наличии тревожных симптомов, других симптомов или факторов риска, позволяющих предположить ряд конкретных заболеваний, требующих лечения, или при распространенной лимфаденопатии, не имеющей видимой причины.
При распространенной лимфаденопатии, не разрешившейся в течение 3–4 недель, может потребоваться биопсия.