Лимфатические узлы представляют собой крошечные органы в форме фасоли, фильтрующие лимфатическую жидкость. Они локализуются по всему телу, но отдельные скопления расположены прямо под кожей в области шеи, под мышками и в паховой области. Лимфатические узлы являются частью лимфатической системы, которая представляет собой один из механизмов защиты организма от распространения инфекции и злокачественных опухолей. (См. также Общие сведения о лимфатической системе).

Лимфа — это прозрачная жидкость, состоящая из воды, белых кровяных клеток, белков и жиров, отфильтрованных из кровеносных сосудов в пространства между клетками. Часть этой жидкости поглощается обратно кровеносными сосудами, а остальная поступает в лимфатические сосуды. Лимфа затем проходит через лимфатические узлы, которые представляют собой специфические пункты сбора, где происходит фильтрация и уничтожение поврежденных клеток, инфекционных микроорганизмов и злокачественных клеток. При наличии большого количества инфекционных микроорганизмов или злокачественных клеток лимфатические узлы увеличиваются в размерах. Иногда эти микроорганизмы вызывают развитие инфекции в лимфатическом узле.

Лимфаденопатия — это термин, который врачи используют для обозначения увеличения лимфоузлов.

Лимфаденит — это термин, используемый для обозначения боли или признаков воспаления (например, покраснение [которое у людей с темной кожей может выглядеть как потемнение] или болезненность) в увеличенных лимфатических узлах, обычно вследствие вирусной или бактериальной инфекции.

Несколько небольших узлов часто можно прощупать и у здоровых людей. Лимфатические узлы большого размера, обнаруживаемые при пальпации, могут быть признаком заболевания. Некоторые люди используют термин «опухание желез (желёзок)», имея в виду увеличение лимфатических узлов, особенно при увеличении узлов в области шеи. Однако лимфатические узлы — это не железы.

Лимфатические узлы могут увеличиваться только в одной части тела или в нескольких областях. В зависимости от причины, могут присутствовать и другие симптомы, такие как боль в горле, насморк или лихорадка. Иногда увеличение лимфатических узлов обнаруживается в ходе осмотра пациента по поводу другого симптома.

Причины увеличения лимфатических узлов Поскольку лимфатические узлы участвуют в иммунной реакции организма, потенциальные причины их увеличения могут включать большое количество инфекций, воспалительных заболеваний, а также злокачественных опухолей. Здесь обсуждаются только наиболее распространенные причины. Наиболее распространенными причинами увеличения лимфоузлов являются инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП);

инфекции в тканях вблизи опухшего лимфоузла. Иногда врачи не могут определить причину увеличения лимфоузла (так называемая идиопатическая лимфаденопатия), которое со временем проходит само по себе, не принося человеку никакого вреда. Наиболее опасными причинами увеличения лимфоузлов являются Онкологические заболевания

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Туберкулез (ТБ) Однако у большинства людей с увеличенными лимфатическими узлами эти заболевания отсутствуют. Например, злокачественные опухоли обнаруживают примерно у 1 % лиц с увеличенными лимфатическими узлами.

Обследование при увеличении лимфатических узлов Не всем пациентам с увеличенными лимфатическими узлами требуется немедленная консультация врача. Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования. Настораживающие признаки Определенные симптомы и признаки, сопровождающие увеличение лимфатических узлов, являются причиной для беспокойства. Они включают: лимфоузел примерно 2 см или более в диаметре;

лимфоузел с гнойным отделяемым;

плотный на ощупь лимфоузел;

факторы риска развития ВИЧ-инфекции (например, укол иглой, использованной другим лицом, или половые контакты с высокой степенью риска) или туберкулеза (например, проживание или работа рядом с больным туберкулезом, недавний переезд из местности с высокой распространенностью туберкулеза);

лихорадка или необъяснимая потеря веса. Когда обращаться к врачу Если ощущается сильная боль в области лимфатических узлов, отделяется гной или другой материал, следует немедленно обратиться к врачу. В противном случае следует позвонить врачу по поводу увеличения лимфоузлов. Исходя из наличия или отсутствия тревожных признаков или других симптомов врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента. Для лиц, у которых отсутствуют тревожные признаки, и в остальном чувствующих себя хорошо, допустима задержка приблизительно на неделю без особого вреда для здоровья. Что делает врач Сначала врач задаст вопросы о симптомах и анамнезе пациента. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину увеличения лимфатических узлов и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования (см. таблицу Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов). Увеличение лимфатических узлов Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Врачи спрашивают: Локализация увеличенных лимфоузлов

Как давно лимфоузлы увеличились в размерах

Беспокоит ли пациента боль

Наличие недавней травмы (особенно кошачьи царапины или укусы крыс)

Наличие инфекции или симптомов инфекции (например, насморк, кашель, лихорадка, боль в горле, необъяснимая потеря веса, боль в зубе или десне) Затем проводят физикальное обследование. Врач измерит температуру тела и исследует области локализации лимфатических узлов. Врач осмотрит человека на наличие признаков инфекции или образований в других частях тела. Люди, у которых происходит увеличение лимфатических узлов по всему телу, как правило, страдают заболеванием, при котором поражается весь организм. Однако люди с увеличением лимфатических узлов только в одной области могут иметь заболевание, поражающее только эту область (например, инфекцию), или более распространенное заболевание. Иногда анамнез и результаты врачебного осмотра позволяют предположить причину нарушения, например, при развитии инфекции верхних дыхательных путей или инфекции тканей зубов. В других случаях результаты не указывают на однозначную причину. Вероятность серьезного заболевания выше у лиц с тревожными признаками, однако у пациентов с лимфаденопатией и отсутствием каких-либо других симптомов может также присутствовать серьезное расстройство здоровья. Плотные, значительно увеличенные лимфоузлы, которые определяются в течение длительного времени (например, нескольких недель) и неподвижны при пальпации, могут указывать на рак. Болезненность, изменение цвета и местное повышение температуры в одном увеличенном лимфатическом узле и вокруг него может указывать на инфекцию лимфоузла. Таблица Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов Таблица Проведение анализов Если врачи подозревают конкретное заболевание (например, туберкулез у человека с ВИЧ-инфекцией), в частности, заболевание, требующее специфического лечения, первоначальное обследование направлено на это заболевание (см. таблицу Некоторые причины и характерные особенности увеличения лимфатических узлов). Если анамнез и врачебный осмотр не позволяют предположить вероятную причину, дальнейшее обследование зависит от пораженных лимфоузлов и других полученных результатов. Лицам с тревожными симптомами и с распространенной лимфаденопатией назначают общий анализ крови и рентген грудной клетки. Врач может назначить обследование на туберкулез, ВИЧ-инфекцию и мононуклеоз. Иногда требуются анализы крови на токсоплазмоз и сифилис. У лиц с болью и скованностью суставов или сыпью назначают анализы крови на системную красную волчанку (волчанку). При подозрении на рак или лимфому назначают биопсию лимфоузлов. Биопсия также может потребоваться при распространенной лимфаденопатии, не разрешившейся в течение 3–4 недель.

Лечение увеличения лимфатических узлов Лечение направлено на купирование причины. Увеличение лимфоузлов лечится только при подозрении на бактериальную инфекцию лимфоузла, в этом случае назначается пробное лечение антибиотиками, чтобы определить, разрешится ли состояние.