Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Антикоагулянты иногда называются препаратами, разжижающими кровь. Они снижают способность крови к свертыванию, таким образом предотвращая образование новых сгустков крови и не давая расти уже существующим. Они не разрушают и не растворяют уже сформированные сгустки. Все пациенты с тромбозом глубоких вен получают антикоагулянты.

Врачи обычно используют инъекционный гепарин (нефракционированный или низкомолекулярный) или фондапаринукс, который также вводится посредством инъекции под кожу (подкожно), с последующим долгосрочным лечением антикоагулянтами, которые можно принимать внутрь. Инъекционный лекарственный препарат действует немедленно, но если пациент собирается принимать варфарин, то полноценно действовать он начнет лишь через несколько дней, и пациенту нужно начать принимать его уже во время получения инъекционного антикоагулянта. После того, как варфарин начинает действовать, пациенты перестают получать инъекционный препарат. Альтернативой варфарину являются прямые пероральные антикоагулянты (ППАК). К прямым пероральным антикоагулянтам относятся дабигатран, ривароксабан, апиксабан и эдоксабан. Указанные лекарственные препараты обладают более быстрым антикоагулянтным действием, чем варфарин, и так же эффективны, как варфарин, для лечения тромбов. Тем не менее, перед началом приема некоторых препаратов ППАК необходимо несколько дней лечиться инъекционными препаратами.

Если тромбы считаются связанными с раком, многие врачи предпочитают использовать инъекционные препараты или ППАК, а не варфарин. Тем не менее, для таких случаев разумной альтернативой является варфарин.

Срок лечения антикоагулянтами (варфарином или инъекционным препаратом) варьируется в зависимости от степени риска. Лица, у которых тромбоз глубоких вен обусловлен конкретной кратковременной причиной (например, хирургическое вмешательство или лекарственный препарат, который они прекратили принимать), как правило, продолжают принимать антикоагулянты в течение 3–6 месяцев. Если конкретная причина не выявлена, пациенты обычно принимают антикоагулянты в течение не менее 6 месяцев. Антикоагулянты следует принимать неопределенно долго, если имеется постоянная по своей сути причина (например, нарушение свертывания крови), или если у пациента произошло два или более эпизодов тромбоза глубоких вен.

Использование антикоагулянтов приводит к росту риска кровотечения, как внутреннего, так и внешнего. Чтобы минимизировать этот риск, лица, получающие варфарин, должны периодически сдавать анализы крови для оценки того, насколько нарушена свертываемость их крови. Врачи используют результат анализа крови для корректировки дозы варфарина. Анализы крови обычно выполняют один или два раза в неделю в течение 1 или 2 месяцев, а затем каждые 4–6 недель.

Множество различных лекарственных препаратов и продуктов питания оказывают влияние на метаболизм варфарина в организме (см. также Лекарственные взаимодействия). Некоторые лекарственные препараты и продукты питания повышают его расщепление, снижая эффективность дозы варфарина и увеличивая риск повторного образования тромба. Другие лекарственные препараты и продукты питания замедляют расщепление варфарина, приводя к повышению эффективности дозы варфарина, одновременно повышая вероятность развития кровотечения. Некоторые пациенты также более чувствительны к варфарину, и им может потребоваться исследование чувствительности к варфарину для корректировки уровней.

Воздействие прямых пероральных антикоагулянтов на кровь человека является более предсказуемым, чем воздействие варфарина. Таким образом, в отличие от пациентов, принимающих варфарин, пациентам, принимающим прямые пероральные антикоагулянты, не требуется часто сдавать анализы крови для корректировки дозы. Кроме того, прямые пероральные антикоагулянты обычно вызывают меньше эпизодов серьезного кровотечения, чем варфарин. В то же время, кровотечение, вызванное прямыми пероральными антикоагулянтами, может быть труднее остановить, поскольку антидоты для этих лекарственных препаратов не так широко доступны, как антидоты для варфарина.

Наиболее частым осложнением антикоагулянтов является массивное кровотечение, которое может представлять угрозу для жизни. К факторам риска обильного кровотечения относятся возраст старше 65 лет либо наличие следующих заболеваний:

Для устранения эффекта варфарина и остановки кровотечения у пациентов, получающих варфарин, врачи могут назначить витамин К, переливание плазмы (содержащей факторы свертывания крови) или концентрат протромбинового комплекса. Для частичного устранения эффекта препарата у пациентов, получающих гепарин, врачи могут назначить протамин.

У людей, принимающих некоторые прямые пероральные антикоагулянты, для устранения их эффекта и остановки кровотечения врачи могут назначить андексанет альфа или концентрат протромбинового комплекса.