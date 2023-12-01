Артериовенозная фистула (свищ) представляет собой патологический ход между артерией и веной.
В редких случаях через большой свищ может сбрасываться достаточно крови, что вызывает симптомы снижения кровотока в пораженной руке или ноге (синдром обкрадывания).
Хотя врачи могут услышать характерный звук при движении потока крови через фистулу с помощью стетоскопа, часто требуется назначение визуализирующих обследований.
Свищи могут быть иссечены хирургическим путем или с помощью лазерной терапии, а иногда в свищи вводят специальные вещества, чтобы блокировать кровоток.
(См. также Общие сведения о венозной системе).
Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Капилляры — это крошечные, чрезвычайно тонкостенные сосуды, которые, подобно мосту, соединяют артерии и вены. Тонкие стенки капилляров позволяют кислороду и питательным веществам проходить из крови в ткани, а отходам их жизнедеятельности — попадать из тканей в кровь.
В норме кровь течет из артерий в капилляры, а затем в вены. Артериовенозный свищ — это патологическое соединение непосредственно между артерией и веной. При артериовенозном свище часть крови течет непосредственно из артерии в вену, минуя капилляры.
Артериовенозная фистула может быть
Врожденной, то есть человек рождается с ней
Приобретенной, то есть она развивается (или создается) после рождения
Врожденные артериовенозные свищи являются редкостью.
Приобретенные артериовенозные фистулы могут развиться в результате травмы с повреждениями артерии и вены, расположенных по соседству. Как правило, это относится к проникающим ранам, как при ранении ножом или пулей. Свищ может появиться сразу или может развиться через несколько часов. Если кровь выходит в окружающие ткани, может быстро развиться отек.
Преднамеренное создание артериовенозных свищей с лечебной целью
При выполнении некоторых медицинских процедур, например, почечного диализа, каждый раз требуется выполнять прокол вены. При систематическом выполнении проколов вена воспаляется, и могут развиваться тромбы. В конечном итоге, может развиться рубцовая ткань и разрушить вену. Во избежание этой проблемы врачи могут специально создать артериовенозную фистулу, как правило, с участием близлежащих вены и артерии руки. Эта хирургическая процедура приводит к расширению вены, что позволяет с легкостью вставлять иглу в сосуд и способствует ускорению тока крови. Чем быстрее скорость кровотока, тем меньше вероятность образования сгустка. В отличие от некоторых крупных артериовенозных фистул, эти небольшие искусственно созданные свищи не приводят к возникновению проблем с сердцем и могут быть закрыты, например, за ненадобностью.
Симптомы артериовенозной фистулы
Когда врожденные артериовенозные фистулы расположены вблизи поверхности кожи, они могут казаться припухшими и теплыми.
Если большие приобретенные артериовенозные фистулы не лечить, то это приведет к тому, что большой объем крови под высоким давлением будет вытекать из артерии в венозную сеть. Стенки вены не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такое высокое давление, поэтому стенки растягиваются, вены увеличиваются в размерах и выбухают (иногда напоминая варикозное расширение вен). Кроме того, сопротивление потоку крови при ее истечении в расширенные вены гораздо меньше, чем если бы она текла по своему обычному пути далее через артерии. В результате может падать артериальное давление, иногда вызывая утомляемость, головокружение или в редких случаях обмороки.
Для компенсации этого падения давления крови сердце повышает силу и частоту сокращений, таким образом, значительно увеличивая сердечный выброс. В конце концов, повышение усилия может привести к перенапряжению сердца и вызвать развитие сердечной недостаточности. Чем больше фистула, тем быстрее развивается сердечная недостаточность, приводящая к возникновению одышки и отекам ног.
В редких случаях через большой свищ может сбрасываться достаточно крови, что вызывает симптомы снижения кровотока в пораженной руке или ноге (синдром обкрадывания) — онемение, боль и спазмы, синюшная или сероватая окраска и в тяжелых случаях изъязвление кожи. При наличии изменения цвета кожи его может быть сложно заметить на темной коже.
Диагностика артериовенозной фистулы
Визуализирующие исследования, обычно ультразвуковое исследование
С помощью стетоскопа, размещенного над большой приобретенной артериовенозной фистулой, врач может услышать характерный звук типа «взад-вперед», как при работе механизма. Этот звук называется «машинным шумом».
Для подтверждения диагноза и определения масштабов проблемы используется допплерография. При свищах между более глубокими кровеносными сосудами (такими как аорта и полая вена) более полезна магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерная томографическая (КТ) ангиография.
При серьезных фистулах, когда требуется лечение, врач может назначить ангиографию, при которой в кровеносный сосуд вводится посредством инъекции контрастное вещество. Контрастное вещество (иногда не совсем верно называемое красителем) помогает лучше рассмотреть фистулы на рентгеновских снимках, так что врач может выбрать наилучший вариант лечения.
Лечение артериовенозной фистулы
Для врожденной фистулы эндоваскулярное лечение
Для приобретенных фистул хирургическое вмешательство
Врожденные артериовенозные фистулы обычно нуждаются в лечении, только если они вызывают симптомы. При необходимости врачи обычно выполняют эндоваскулярную процедуру, чтобы устранить патологическое соединение между артерией и веной. Эта процедура выполняется с помощью небольшой гибкой трубки (катетера), которую вставляют в вену для введения спиралей или заглушек в патологический ход. Процедура должна выполняться квалифицированным сосудистым хирургом, потому что фактический размер свищей иногда оказывается больше, чем кажется на первый взгляд. Артериовенозные свищи возле глаз, головного мозга или других важных структур могут особенно тяжело поддаваться лечению.
Приобретенные артериовенозные свищи, обычно представляющие собой единственный ход крупного диаметра, подлежат хирургической коррекции в кратчайшие сроки после установления диагноза. Хирург пересекает ход, а затем зашивает отверстия в артерии и вене.