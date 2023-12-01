Артериовенозная фистула (свищ) представляет собой патологический ход между артерией и веной.

В редких случаях через большой свищ может сбрасываться достаточно крови, что вызывает симптомы снижения кровотока в пораженной руке или ноге (синдром обкрадывания).

Хотя врачи могут услышать характерный звук при движении потока крови через фистулу с помощью стетоскопа, часто требуется назначение визуализирующих обследований.

Свищи могут быть иссечены хирургическим путем или с помощью лазерной терапии, а иногда в свищи вводят специальные вещества, чтобы блокировать кровоток.

(См. также Общие сведения о венозной системе).

Артерии переносят кровь с кислородом и питательными веществами от сердца к остальной части организма. Вены возвращают кровь к сердцу от остальных частей тела. Капилляры — это крошечные, чрезвычайно тонкостенные сосуды, которые, подобно мосту, соединяют артерии и вены. Тонкие стенки капилляров позволяют кислороду и питательным веществам проходить из крови в ткани, а отходам их жизнедеятельности — попадать из тканей в кровь.

В норме кровь течет из артерий в капилляры, а затем в вены. Артериовенозный свищ — это патологическое соединение непосредственно между артерией и веной. При артериовенозном свище часть крови течет непосредственно из артерии в вену, минуя капилляры.

Артериовенозная фистула может быть

Врожденной, то есть человек рождается с ней

Приобретенной, то есть она развивается (или создается) после рождения

Артериовенозная фистула Изображение

Врожденные артериовенозные свищи являются редкостью.

Приобретенные артериовенозные фистулы могут развиться в результате травмы с повреждениями артерии и вены, расположенных по соседству. Как правило, это относится к проникающим ранам, как при ранении ножом или пулей. Свищ может появиться сразу или может развиться через несколько часов. Если кровь выходит в окружающие ткани, может быстро развиться отек.

Преднамеренное создание артериовенозных свищей с лечебной целью При выполнении некоторых медицинских процедур, например, почечного диализа, каждый раз требуется выполнять прокол вены. При систематическом выполнении проколов вена воспаляется, и могут развиваться тромбы. В конечном итоге, может развиться рубцовая ткань и разрушить вену. Во избежание этой проблемы врачи могут специально создать артериовенозную фистулу, как правило, с участием близлежащих вены и артерии руки. Эта хирургическая процедура приводит к расширению вены, что позволяет с легкостью вставлять иглу в сосуд и способствует ускорению тока крови. Чем быстрее скорость кровотока, тем меньше вероятность образования сгустка. В отличие от некоторых крупных артериовенозных фистул, эти небольшие искусственно созданные свищи не приводят к возникновению проблем с сердцем и могут быть закрыты, например, за ненадобностью.

Симптомы артериовенозной фистулы Когда врожденные артериовенозные фистулы расположены вблизи поверхности кожи, они могут казаться припухшими и теплыми. Если большие приобретенные артериовенозные фистулы не лечить, то это приведет к тому, что большой объем крови под высоким давлением будет вытекать из артерии в венозную сеть. Стенки вены не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такое высокое давление, поэтому стенки растягиваются, вены увеличиваются в размерах и выбухают (иногда напоминая варикозное расширение вен). Кроме того, сопротивление потоку крови при ее истечении в расширенные вены гораздо меньше, чем если бы она текла по своему обычному пути далее через артерии. В результате может падать артериальное давление, иногда вызывая утомляемость, головокружение или в редких случаях обмороки. Для компенсации этого падения давления крови сердце повышает силу и частоту сокращений, таким образом, значительно увеличивая сердечный выброс. В конце концов, повышение усилия может привести к перенапряжению сердца и вызвать развитие сердечной недостаточности. Чем больше фистула, тем быстрее развивается сердечная недостаточность, приводящая к возникновению одышки и отекам ног. В редких случаях через большой свищ может сбрасываться достаточно крови, что вызывает симптомы снижения кровотока в пораженной руке или ноге (синдром обкрадывания) — онемение, боль и спазмы, синюшная или сероватая окраска и в тяжелых случаях изъязвление кожи. При наличии изменения цвета кожи его может быть сложно заметить на темной коже.

Диагностика артериовенозной фистулы Визуализирующие исследования, обычно ультразвуковое исследование С помощью стетоскопа, размещенного над большой приобретенной артериовенозной фистулой, врач может услышать характерный звук типа «взад-вперед», как при работе механизма. Этот звук называется «машинным шумом». Для подтверждения диагноза и определения масштабов проблемы используется допплерография. При свищах между более глубокими кровеносными сосудами (такими как аорта и полая вена) более полезна магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерная томографическая (КТ) ангиография. При серьезных фистулах, когда требуется лечение, врач может назначить ангиографию, при которой в кровеносный сосуд вводится посредством инъекции контрастное вещество. Контрастное вещество (иногда не совсем верно называемое красителем) помогает лучше рассмотреть фистулы на рентгеновских снимках, так что врач может выбрать наилучший вариант лечения.