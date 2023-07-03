Первичный синдром Рейно встречается гораздо чаще, чем вторичный. От 60% до 90% случаев первичного синдрома Рейно приходится на женщин в возрасте от 15 до 40 лет.

Все, что стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, особенно воздействие холода, а также сильные эмоции, может привести к сужению артерии, и тем самым вызвать первичный синдром Рейно.