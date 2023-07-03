Синдром Рейно представляет собой функциональное заболевание периферических артерий, при котором мелкие артерии (артериолы), как правило, на пальцах рук или ног, суживаются (сокращаются) более сильно по сравнению с нормой в ответ на воздействие холода.
Сужение мелких артерий вызывает побледнение и синюшность окраски пальцев рук (или ног), онемение и покалывание.
Врачи часто могут поставить диагноз на основании симптомов, имеющихся у пациента.
Помочь могут мероприятия по защите от переохлаждения, отказ от курения, а иногда прием соответствующих препаратов.
Синдром Рейно может быть
Первичным, что означает отсутствие очевидной причины (также называется болезнью Рейно)
Вторичным, что означает возможность выявления основного заболевания (также называется феноменом Рейно)
Врачи используют термин синдром Рейно для обозначения обоих состояний.
Первичный синдром Рейно
Первичный синдром Рейно встречается гораздо чаще, чем вторичный. От 60% до 90% случаев первичного синдрома Рейно приходится на женщин в возрасте от 15 до 40 лет.
Все, что стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы, особенно воздействие холода, а также сильные эмоции, может привести к сужению артерии, и тем самым вызвать первичный синдром Рейно.
Вторичный синдром Рейно
Вторичный синдром Рейно может возникать у людей со следующими заболеваниями:
Криоглобулинемия (см. Что такое криоглобулинемия?)
травма;
Реакции на определенные наркотические или лекарственные препараты, такие как бета-блокаторы, клонидин и препараты против мигрени эрготамин и метизергид
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
Использование наркотических или лекарственных препаратов, сужающих кровеносные сосуды, также может усугубить течение синдрома Рейно.
Некоторые пациенты с синдромом Рейно также страдают другими заболеваниями, которые развиваются при повышенной склонности к спазму артерий. Эти нарушения включают мигрени, вариантную стенокардию (боль в груди, возникающую в покое) и повышенное артериальное давление в легких (легочная гипертензия). Связь синдрома Рейно с этими расстройствами позволяет предположить, что причина спазма артерий может быть одинакова для всех этих заболеваний.
Симптомы синдрома Рейно
Быстро начинается сужение мелких артерий пальцев рук и ног, чаще всего оно вызвано пребыванием на холоде. Оно может длиться несколько минут или часов. Пальцы рук и ног становятся бледными или синюшными (цианоз), как правило, с выраженной пятнистостью. Может возникать поражение только одного пальца руки или ноги, также может развиваться поражение одной или нескольких фаланг пальцев. Часто встречаются онемение, покалывание и ощущение жжения в пальцах рук или ног. По окончании эпизода может появиться покраснение или цианоз пораженных участков. Согревание рук или ног восстанавливает нормальный цвет и чувствительность кожи.
При повторных или длительных эпизодах синдрома Рейно (особенно у пациентов с системным склерозом) кожа пальцев рук или ног может стать гладкой, блестящей и плотной. На кончиках пальцев рук или ног могут появиться небольшие болезненные язвы.
Участки более светлого цвета (бледность) вызваны отсутствием кровотока вследствие сужения кровеносных сосудов. Участки белого цвета беспорядочно появляются на пальцах рук.
© Springer Science+Business Media
Участки синего цвета (цианоз) на кончиках пальцев вызваны снижением уровня кислорода в крови вследствие замедленного кровотока по причине частичного сужения кровеносных сосудов.
© Springer Science+Business Media
Язвы и синюшные кончики пальцев (цианоз) в связи с синдромом Рейно у пациента с системным склерозом.
© Springer Science+Business Media
Участки более светлого цвета (бледность) вызваны отсутствием кровотока вследствие сужения кровеносных сосудов. Участки белого цвета беспорядочно появляются на пальцах рук.
© Springer Science+Business Media
Участки синего цвета (цианоз) на кончиках пальцев вызваны снижением уровня кислорода в крови вследствие замедленного кровотока по причине частичного сужения кровеносных сосудов.
© Springer Science+Business Media
Язвы и синюшные кончики пальцев (цианоз) в связи с синдромом Рейно у пациента с системным склерозом.
© Springer Science+Business Media
Диагностика синдрома Рейно
Обследование врачом;
Иногда Допплеровское ультразвуковое исследование
Как правило, врачи подозревают синдром Рейно на основании симптомов и результатов врачебного осмотра. Часто для установления диагноза не требуется никаких обследований.
При подозрении на блокаду артерии может быть выполнена допплерография перед и после холодового воздействия. У людей с синдромом Рейно кровоток и диаметр сосудов уменьшаются сильнее, чем у людей без заболевания.
Врачи также могут назначить анализы крови для выявления заболеваний, которые иногда могут возникать у людей с синдромом Рейно.
Лечение синдрома Рейно
Избегать провоцирующих факторов, таких как холод и стресс;
Отказ от курения
Лекарственные препараты
Пациенты могут контролировать синдром Рейно легкой степени просто путем защиты головы, туловища, рук и ног от холода. Пациентам, у которых симптомы развиваются в стрессовой ситуации, могут помочь слабые седативные препараты или методики по выработке «биологической обратной связи». Пациенты с данным нарушением должны бросить курить, поскольку никотин сужает кровеносные сосуды.
Первичный синдром Рейно обычно лечат с помощью блокаторов кальциевых каналов, таких как нифедипин или амлодипин. Празозин также может оказать хороший эффект.
У пациентов с вторичным синдромом Рейно медики лечат связанное заболевание.
Если заболевание приводит к постепенной потере трудоспособности, а другие методы лечения не эффективны, для облегчения симптомов синдрома Рейно может быть проведена симпатэктомия — процедура, при которой выполняют временную блокаду (путем инъекции лекарственного препарата, такого как лидокаин) или даже пересечение определенных симпатических нервов. Тем не менее, даже при эффективности этой процедуры, облегчение может длиться только от 1 до 2 лет. Эта процедура, как правило, более эффективна при первичном синдроме Рейно, чем при вторичном.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский колледж ревматологии: феномен Рейно: информация о симптомах и провоцирующих факторах, а также советы людям, страдающих феноменом Рейно
Ассоциация Рейно: предоставляет информацию и информацию о феномене Рейно и поддерживает страдающих им людей
Лечение сосудистых заболеваний: болезнь Рейно: общая информация о симптомах, факторах риска, диагностике и лечении синдрома Рейно