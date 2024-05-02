Хронический перикардит

Как правило, причина хронического экссудативного перикардита остается неизвестной. Однако он может быть вызван онкологическим заболеванием, туберкулезом или недостаточной функцией щитовидной железы (гипотиреоз), а в некоторых случаях он возникает у лиц с хронической болезнью почек.

Как правило, причина хронического констриктивного перикардита также остается неизвестной. Среди наиболее распространенных известных причин можно отметить вирусные инфекции, лучевую терапию рака молочной железы или лимфомы с локализацией в грудной клетке, а также кардиохирургическое вмешательство. Хронический констриктивный перикардит может возникнуть из-за тех же нарушений, которые приводят к развитию острого перикардита, например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка (волчанка), предшествующая травма или бактериальная инфекция.

Туберкулез составляет 2 % случаев. В Африке и Индии туберкулез является наиболее распространенной причиной всех форм перикардита.