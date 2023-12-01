Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Во время осмотра врач может проверить у пациента:

массу тела и общий внешний вид;

основные физиологические показатели (температура тела, частота дыхания и артериальное давление);

Глаза

вены на шее;

шумы в сердце и легких;

пульс;

ноги и лодыжки на предмет отеков;

Кожа

Врач определяет наличие либо отсутствие бледности (бледность кожных покровов), потливости или сонливости — неспецифических признаков сердечных заболеваний. Отмечается общее настроение человека и его ощущение благополучия, которые также могут нарушаться при заболеваниях сердца.

Измерение артериального давления (АД) Изображение JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Использование сфигмоманометра для измерения артериального давления Изображение

Проводится оценка цвета кожи, поскольку бледность, синюшная или красноватая окраска (цианоз) может указывать на низкий уровень красных кровяных клеток (анемию) или недостаточный кровоток. Эти признаки также могут указывать на то, что кожа не получает достаточно кислорода из крови в результате заболевания легких, сердечной недостаточности или различного рода нарушений кровообращения.

Прощупывается пульс в артериях шеи, под мышками, на локтях и запястьях, в животе, паху, коленях, лодыжках и стопах с целью оценки достаточности и симметричности кровотока с обеих сторон. Отклонения могут свидетельствовать о заболевании сердца или кровеносных сосудов.

Пульс на запястье Изображение

Осматриваются вены в области шеи в положении пациента лежа с приподнятой под углом 45° верхней частью тела. Эти вены исследуются, потому что они непосредственно связаны с правым предсердием (верхняя камера сердца, которое получает обедненную кислородом кровь от всего тела), тем самым оценивают объем и давление крови, поступающей в правую половину сердца. Сильно растянутые вены шеи указывают на патологически высокое давление в правых отделах сердца.

Чтобы оценить отек, вызванный накоплением жидкости в тканях под кожей, врач нажимает на кожу над лодыжками и на ногах, а иногда и на нижней части спины. Отек может возникнуть в результате сердечной недостаточности или других заболеваний, таких как заболевание почек или печени.

Глаза проверяются потому, что светочувствительная оболочка на внутренней поверхности глаза (сетчатка) является единственным участком, где врачи могут выполнить непосредственное исследование вен и артерий. Чтобы осмотреть кровеносные сосуды сетчатки, врачи используют офтальмоскоп. Видимые нарушения сетчатки часто встречаются при повышенном артериальном давлении, сахарном диабете, атеросклерозе и бактериальных инфекциях сердечных клапанов (эндокардите).

Врачи осматривают грудную клетку, чтобы определить, имеются ли отклонения в частоте дыхания, а также, чтобы оценить дыхательные движения. При помощи выстукивания (перкуссии) грудной клетки пальцами врач может определить, наполнены ли легкие воздухом (норма), или они содержат жидкость (плевральный выпот), что является отклонением от нормы и может быть вызвано сердечной недостаточностью и некоторыми заболеваниями легких. Перкуссия также помогает определить, содержит ли жидкость оболочка, окружающая сердце (перикард).

С помощью стетоскопа выслушивают дыхательные шумы. Наличие мелкопузырчатых хрипов может свидетельствовать о наличии жидкости в легких вследствие сердечной недостаточности.

Поместив руку на грудь пациента, врачи могут определить (пальпировать), в каком участке сердцебиение ощущается сильнее всего и, таким образом, определить, не увеличено ли сердце. Также можно определить характеристики и силу сердечных сокращений во время каждого удара сердца. Иногда патологический турбулентный поток крови в сосудах или между камерами сердца вызывает дрожание (так называемая вибрация грудной стенки), которое можно почувствовать кончиками пальцев или ладонью.

Посредством выслушивания (аускультации) сердца с помощью стетоскопа врачи могут услышать характерные звуки, вызванные открытием и закрытием сердечных клапанов. Аномалии клапанов и сердечных структур создают турбулентный поток крови, который вызывает характерные звуки, называемые шумами. Турбулентный поток крови, как правило, возникает при движении крови через суженные или неплотно сомкнутые клапаны. Однако не все заболевания сердца вызывают шумы, и не все шумы указывают на заболевание сердца. Например, у беременных женщин, как правило, шумы в сердце возникают из-за физиологического увеличения кровотока. Неопасные шумы в сердце также часто наблюдаются у новорожденных и детей из-за быстрого потока крови через маленькие структуры сердца. Поскольку стенки кровеносных сосудов, клапаны и другие ткани у пожилых людей постепенно теряют эластичность, поток крови может стать турбулентным даже в отсутствие какого-либо серьезного порока сердца. Кроме того, врачи могут услышать щелчки и треск при открывании пораженного клапана. Ритм галопа (звук, напоминающий топот скачущей лошади) в связи с одним или двумя дополнительными тонами сердца часто выслушивается при сердечной недостаточности.

Размещая стетоскоп над артериями и венами в других участках тела, врач может прослушать звуки турбулентного кровотока (сосудистый шум). Сосудистый шум может быть вызван сужением кровеносных сосудов, повышением притока крови или патологическим соединением между артерией и веной (артериовенозная фистула).

Врач прощупывает (пальпирует) живот, чтобы определить, не увеличена ли печень. Увеличение может свидетельствовать о скоплении крови в крупных венах, ведущих к сердцу. Увеличение живота за счет накопления жидкости может указывать на сердечную недостаточность. Осторожно нажимая на живот, врач проверяет пульс и определяет ширину брюшной аорты.

Артериальный пульс 3D модель