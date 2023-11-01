Для метаболического синдрома характерны большая окружность талии (из-за избытка жира на животе), повышенное артериальное давление, устойчивость к воздействию инсулина (резистентность к инсулину) или сахарный диабет, а также отклонение от нормы уровней холестерина и других жиров в крови (дислипидемия).

Избыток жира в области живота увеличивает риск повышения артериального давления, ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2 типа.

Для диагностики метаболического синдрома врачи измеряют окружность талии, артериальное давление и уровень сахара и жиров (липидов) в крови натощак.

Физическая нагрузка, изменение привычного рациона питания, поведенческие методики и лекарственные препараты могут использоваться, чтобы помочь людям снизить массу тела.

Проводят лечение сахарного диабета и лечение в связи с повышенным артериальным давлением и отклонением от нормы уровня холестерина и других жиров в крови (дислипидемия).

Метаболический синдром является серьезной проблемой. В Соединенных Штатах Америки им страдают более 40 % людей старше 50 лет. Метаболический синдром может развиться даже у детей и подростков, но как часто это происходит на самом деле, неизвестно.

Вероятность возникновения метаболического синдрома увеличивается, когда избыточный жир накапливается в области живота (в форме яблока), а не в области бедер (в форме груши). Накопление избыточного жира в области живота наблюдается преимущественно:

У большинства мужчин

У женщин после наступления менопаузы

Накопление избытка жира на животе повышает риск развития следующих заболеваний и патологических состояний:

Риск развития метаболического синдрома может повышать хронический стресс. Он также может вызывать гормональные изменения, которые способствуют накоплению избыточного жира в брюшной полости и приводят к тому, что организм перестает нормально реагировать на инсулин (так называемая инсулинорезистентность). Хронический стресс может привести к снижению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП — «хорошего» холестерина). Аномальные уровни липидов (например, низкий уровень ЛПВП) могут повышать риск метаболического синдрома.

Метаболический синдром у курильщиков встречается чаще, чем у некурящих. Курение может повышать уровень триглицеридов и снижать уровень ЛПВП.

Сам по себе метаболический синдром не вызывает никаких симптомов.

(См. также Ожирение).

Диагностика метаболического синдрома Окружность талии

Измерение артериального давления

Анализы крови для измерения уровня сахара и жиров (липидов) натощак Всем людям измеряют окружность талии, потому что даже люди, не страдающие лишним весом или кажущиеся худыми, могут накапливать избыток жира на животе. Чем больше окружность талии, тем выше риск метаболического симптома и его осложнений. Окружность талии, которая повышает риск осложнений вследствие ожирения, отличается в зависимости от этнической группы и пола. Если окружность талии велика, врачи должны измерить артериальное давление и уровень сахара и жира в крови натощак. Уровни сахара и жиров в крови часто отклоняются от нормы. Метаболический синдром имеет много разных определений, но чаще всего этот диагноз ставят в том случае, когда окружность талии 102 сантиметра или более у мужчин и 88 сантиметров или более у женщин (указывая на избыток жира на животе), и когда люди проходят лечение двух или нескольких из следующих заболеваний: Уровень сахара в крови натощак 100 мг/дл (миллиграммов на децилитр) или выше

Артериальное давление 130/85 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба) или выше

Уровень триглицерида (жира) натощак 150 мг/дл или выше

Уровень холестерина — липопротеина высокой плотности (ЛПВП — так называемого «хорошего») меньше 40 мг/дл у мужчин или меньше 50 мг/дл у женщин