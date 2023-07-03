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Болезнь Вильсона

(Болезнь Вильсона; врожденный медный токсикоз)

Авторы:Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
Проверено/пересмотрено июл. 2023 | Изменено авг. 2023
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При болезни Вильсона, редком наследственном заболевании, печень не выделяет избыток меди в желчь, как это должно быть в нормальных условиях, что приводит к накоплению меди в печени и повреждению печени.

  • Медь накапливается в печени, головном мозге, глазах и других органах.

  • У людей, страдающих болезнью Вильсона, может наблюдаться тремор, затруднения речи и глотания, проблемы с координацией, изменения личности или гепатит.

  • Подтвердить диагноз помогают анализы крови и обследования глаз.

  • Люди с таким заболеванием должны принимать препараты для выведения меди и должны исключить продукты с высоким содержанием меди до конца жизни.

(См. также Общие сведения о минералах).

Медь в организме в основном сосредоточена в печени, костной и мышечной ткани, но незначительное количество меди присутствует во всех тканях организма. Печень выделяет избыточную медь в желчь, и далее она выводится из организма. Поскольку печень у людей с болезнью Вильсона не выводит избыток меди, медь накапливается в печени и повреждает ее, вызывая цирроз и печеночную недостаточность. Поврежденная печень выделяет медь непосредственно в кровь, и медь переносится в другие органы, например, в головной мозг, почки и глаза, в которых она накапливается.

Болезнь Вильсона поражает примерно 1 человека из 30 000.

Симптомы болезни Вильсона

Симптомы обычно появляются в возрасте от 5 до 35 лет, но могут возникнуть в любое время с 2 до 72 лет.

Почти у половины пораженных людей первые симптомы возникают в результате повреждения головного мозга. К ним относятся тремор, затруднения речи и глотания, слюнотечение, нарушение координации, непроизвольные судорожные движения (хорея), изменения личности и даже психоз (например, шизофрения или маниакально-депрессивное заболевание).

У большинства других людей первые симптомы возникают в результате повреждения печени, вызванного воспалением (гепатит), и в конечном итоге приводящего к рубцеванию (цирроз).

Вокруг радужной оболочки (цветной части глаза) могут появиться золотые или зеленовато-золотые кольца (кольца Кайзера-Флейшера). Эти кольца появляются при накоплении меди. У некоторых людей эти кольца являются первым признаком болезни Вильсона.

У людей может наблюдаться утомляемость и слабость вследствие снижения количества эритроцитов (анемия) из-за разрыва эритроцитов (вызывающего гемолитическую анемию). В моче может присутствовать кровь. У женщин могут отсутствовать менструации или иметь место повторные выкидыши.

Знаете ли Вы, что...

  • Зеленовато-желтые кольца вокруг радужной оболочки глаз являются признаком болезни Вильсона.

Диагностика болезни Вильсона

  • Обследование глаз с использованием щелевой лампы

  • Анализы крови и мочи

  • Иногда биопсия печени

Врачи подозревают болезнь Вильсона на основании симптомов (таких как гепатит, тремор и изменения личности), которые не имеют другой явной причины и/или при наличии болезни Вильсона у родственников.

Подтвердить диагноз помогают следующие анализы:

Поскольку раннее начало лечения является наиболее эффективным, все, у кого есть брат, сестра, двоюродный брат или сестра или родитель с болезнью Вильсона, проходят обследование на наличие этого заболевания. Если у детей есть родственники с этим заболеванием, анализы проводятся в возрасте около 1 года. Анализы, выполненные раньше, скорее всего, не выявят заболевание.

Лечение болезни Вильсона

  • Изменения в рационе питания

  • Лекарственные препараты и пищевые добавки с цинком

  • Возможно, трансплантация печени

Люди с болезнью Вильсона должны соблюдать диету с низким содержанием меди. Они должны исключить такие продукты, как говяжья печень, кешью, спаржевая фасоль, овощной сок, моллюски, грибы и какао. Людям с этой болезнью не следует принимать какие-либо витамины или минеральные добавки, содержащие медь.

Для удаления накопленной меди используют пероральные препараты, которые связывают медь (пеницилламин или триентин). Добавки цинка могут препятствовать всасыванию меди в организм и полезны, если пеницилламин или триентин неэффективны или вызывают слишком много побочных эффектов. Цинк не следует принимать в течение 2 часов после приема пеницилламина или триентина, потому что он может связываться с этими препаратами и делает их неэффективными. Люди с болезнью Вильсона должны принимать пеницилламин или триентин, цинк или их сочетание всю оставшуюся жизнь.

Людям с болезнью Вильсона требуется лечение в течение всей жизни, иначе это заболевание приводит к быстрому смертельному исходу, обычно к 30 годам. Благодаря лечению, люди обычно живут нормально, кроме случаев, когда заболевание было диагностировано на поздней стадии.

У людей, не соблюдающих режим приема лекарственных препаратов, особенно у более молодых людей, может развиться печеночная недостаточность.

Врачи рекомендуют людям с этим заболеванием регулярно наблюдаться у специалиста по заболеваниям печени.

Болезнь можно излечить путем трансплантации печени, и это может спасти жизнь людям, страдающим болезнью Вильсона, печеночной недостаточностью тяжелой степени или серьезными нарушениями печени, которые не поддаются медикаментозному лечению.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.