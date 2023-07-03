Болезнь Вильсона

Симптомы обычно появляются в возрасте от 5 до 35 лет, но могут возникнуть в любое время с 2 до 72 лет.

Почти у половины пораженных людей первые симптомы возникают в результате повреждения головного мозга. К ним относятся тремор, затруднения речи и глотания, слюнотечение, нарушение координации, непроизвольные судорожные движения (хорея), изменения личности и даже психоз (например, шизофрения или маниакально-депрессивное заболевание).

У большинства других людей первые симптомы возникают в результате повреждения печени, вызванного воспалением (гепатит), и в конечном итоге приводящего к рубцеванию (цирроз).

Вокруг радужной оболочки (цветной части глаза) могут появиться золотые или зеленовато-золотые кольца (кольца Кайзера-Флейшера). Эти кольца появляются при накоплении меди. У некоторых людей эти кольца являются первым признаком болезни Вильсона.

Кольцо Кайзера-Флейшера Изображение © Springer Science+Business Media

У людей может наблюдаться утомляемость и слабость вследствие снижения количества эритроцитов (анемия) из-за разрыва эритроцитов (вызывающего гемолитическую анемию). В моче может присутствовать кровь. У женщин могут отсутствовать менструации или иметь место повторные выкидыши.