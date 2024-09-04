Внутривенное питание (парентеральное питание) — это способ доставки питательных веществ человеку, у которого из желудочно-кишечного тракта не усваивается достаточное количество пищи для удовлетворения его потребностей в питании. Раствор питательных веществ вводят через вену, где он попадает в кровоток и всасывается организмом.
Внутривенное питание необходимо, когда у человека не функционирует пищеварительный тракт или когда пищеварительный тракт должен быть свободен от пищи. Например, оно может потребоваться людям со следующими заболеваниями:
тяжелое нарушение всасывания;
определенные стадии язвенного колита;
некоторые врожденные дефекты пищеварительного тракта ;
у детей — диарея, которая длится продолжительное время, независимо от причины;
синдром короткого кишечника в связи с удалением большой части тонкой кишки.
Если пищеварительный тракт человека функционирует, но есть необходимость в искусственном питании, врачи обычно назначают энтеральное питание (питание через зонд).
В сравнении с зондовым питанием, внутривенное питание имеет следующие недостатки:
оно вызывает больше осложнений;
оно хуже сберегает структуру и функцию пищеварительного тракта;
оно стоит дороже.
Внутривенное питание может применяться как дома, так и в больнице.
Процедура внутривенного питания
Парентеральное питание — это введение специального жидкого раствора через трубку, называемую центральным венозным катетером. Этот катетер вставляется в крупную вену, например, в подключичную вену, расположенную под ключицей.
Для установки катетера врачи вводят иглу через кожу в вену, затем через иглу пропускают проволочный проводник. Иглу вынимают, а катетер проводят по проволочному проводнику, который затем извлекается. Для направления катетера к месту установки может использоваться небольшой ультразвуковой прибор, после установки может быть сделан рентген для подтверждения правильности установки. Часто катетер устанавливают в подключичную вену. Катетер можно устанавливать в вену на шее, если он будет использоваться только во время пребывания в больнице. После установки катетера раствор доставляется непосредственно в кровоток пациента, где питательные вещества всасываются организмом.
Поскольку центральный венозный катетер должен оставаться на месте в течение длительного времени, возникает риск инфицирования. Чтобы снизить этот риск, медицинские работники при установке катетера и уходе за ним придерживаются строго стерильных техник. Например, они выполняют следующее:
Перед установкой катетера кожу в месте ввода обрабатывают;
Каждый день меняют трубку, соединяющую катетер с мешком со смесью, и фильтр в трубке.
Каждый второй день меняют повязки, удерживающие катетер на месте.
Применение катетера только для внутривенного питания (а не для введения, например, внутривенных лекарственных препаратов) также помогает снизить риск инфекции.
Внутривенное питание (парентеральное питание)
Парентеральное питание — это введение специального жидкого раствора через трубку, называемую центральным венозным катетером. Этот катетер вставляется в крупную вену, например, в подключичную вену, расположенную под ключицей.
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Мониторинг внутривенного питания
По возможности, за состоянием пациента должна наблюдать многопрофильная группа специалистов по питанию (включающая врача, диетолога, фармацевта и медсестру). Они регулярно измеряют массу тела, количество клеток в крови (общий анализ крови) и уровень электролитов и других минеральных веществ, сахара (глюкозы) в крови и мочевины (продукта жизнедеятельности, который обычно выводится почками). Они также выполняют анализы крови, чтобы оценивать функцию печени (функциональные печеночные пробы) и следить за тем, сколько жидкости получает человек и сколько выделяется мочи. По мере необходимости проводится полная оценка питания, включая расчет индекса массы тела (ИМТ) и анализ состава тела. Критически больным пациентам могут потребоваться более частые обследования, в то время как людям в стабильном состоянии, получающим парентеральное питание в домашних условиях, оценку питания требуется проводить не так часто.
Если парентеральное питание проводится в домашних условиях, пациента и лиц, осуществляющих уход, учат, как ухаживать за катетером и кожей вокруг него, как вводить раствор и обращаться с пакетами, в которых он поставляется, а также как распознать осложнения, в том числе симптомы инфекции. Медсестры регулярно посещают пациента дома для выявления проблем.
Растворы для внутривенного питания
По возможности растворы для внутривенного питания подбираются с учетом индивидуальных потребностей человека. Например, на основании состояния здоровья пациента и результатов лабораторных анализов, члены команды по вопросам питания могут регулировать уровни воды, белка, жиров, электролитов (таких как натрий и калий), витаминов, минералов, незаменимых аминокислот (компонентов белка) и незаменимых жирных кислот (компонентов жира) в растворе. Если медицинское учреждение не может подобрать решение в соответствии с индивидуальными потребностями пациента, пациенту вводят стандартизированный раствор, который отвечает потребностям большинства людей.
В дополнение к результатам лабораторных анализов, группа специалистов по питанию учитывает другие характеристики человека, такие как возраст и физические расстройства, чтобы определить, какой раствор лучше всего им подходит:
Для людей с сердечной, печеночной или почечной недостаточностью: раствор с меньшим содержанием жидкости.
Для больных диабетом: раствор с более высокой долей масел, чтобы меньшее количество калорий поступало за счет углеводов.
Для новорожденных: раствор с меньшим количеством углеводов.
Для людей с ожирением: иногда раствор с меньшим количеством калорий.
Осложнения внутривенного питания
Внутривенное питание может вызывать проблемы, связанные с центральным венозным катетером или с питательным раствором, а также другие проблемы. Причины возникновения некоторых проблем неизвестны.
Может произойти травма во время введения катетера. Например, могут быть повреждены кровеносный сосуд, нерв или легкое.
Вероятность инфекций увеличивается, когда на коже делается разрез для установки катетера, в особенности, если катетер остается там длительное время. (Обычно кожа помогает защититься от проникновения в организм возбудителей инфекции). Инфекции могут распространиться в кровоток, а в кровотоке они могут привести к серьезному заболеванию, называемому сепсисом. Использование стерильных методов помогает не допустить инфекции.
Иногда в вене, в которой установлен катетер, образуется кровяной сгусток.
При внутривенном питании могут возникать нарушения пищевого баланса и дефицит питательных веществ. Относительно часто уровень сахара (глюкозы) в крови бывает слишком высоким (гипергликемия) или слишком низким (гипогликемия). В редких случаях может возникнуть дефицит определенных витаминов и минералов. Для выявления этих проблем врачи выполняют анализы крови, чтобы определить уровень сахара и минералов (электролитов). При необходимости они корректируют питательную смесь и периодически повторно проверяют уровень сахара и электролитов.
Пациент может получать слишком много воды (объемная перегрузка) или слишком мало воды. Слишком большое количество воды (чрезмерная гидратация) может привести к скоплению жидкости в легких и вызвать затруднение дыхания. Слишком малое количество воды может привести к обезвоживанию организма. Поэтому врачи регулярно следят за массой тела человека и количеством выделенной мочи. Анализы крови для определения уровня мочевины помогают врачам установить обезвоживание. Непропорционально высокий уровень может указывать на обезвоживание. Чтобы снизить риск нарушения водного баланса, врачи или специалисты по питанию, работающие с врачами, стараются рассчитать необходимое количество воды до начала искусственного питания и корректировать ее объем в меру необходимости.
Иногда возникают проблемы, связанные с растворами, которые содержат жир (липиды). Эти проблемы включают затруднение дыхания, аллергические реакции, тошноту, головную боль, боль в спине, потоотделение и головокружение. Уровень жира в крови может временно повыситься, особенно у людей с почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью. Впоследствии может увеличиться печень и/или селезенка, и у человека могут легче возникать кровотечения и гематомы или чаще возникать инфекции. Эти проблемы представляют особую опасность для недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом или другими заболеваниями легких. Чтобы предотвратить или свести к минимуму эти проблемы, врачи могут временно или постоянно замедлить или прекратить введение питательного раствора.
Проблемы с печенью могут возникать у людей любого возраста, но они наиболее распространены у грудных детей, особенно недоношенных (поскольку печень не полностью развилась). Врачи делают анализы крови, чтобы определить уровень ферментов печени и, таким образом, оценить работу печени. Может помочь использование раствора, содержащего рыбий жир. Если печень увеличена и болезненна, количество калорий уменьшают. Если у грудных детей возникают проблемы с печенью, в крови может накапливаться аммиак. При накоплении аммиака могут возникать такие симптомы, как вялость, судороги и подергивания мышц. Эту проблему можно решить, давая ребенку пищевую добавку, содержащую аминокислоту (аргинин).
Если внутривенное питание продолжается более 3 месяцев, может снизиться плотность костной ткани. Это может привести к остеопорозу или остеомаляции (в результате дефицита витамина D). На поздней стадии эти заболевания могут вызывать сильную боль в суставах, ногах и спине.
Могут возникнуть или усилиться проблемы с желчным пузырем, если желчный пузырь не работает, что бывает при внутривенном питании. Вещества (такие как холестерин), которые в нормальных условиях перерабатываются и проходят через желчный пузырь, могут накапливаться, образуя желчные камни или сладж. Камни могут блокировать проток, вызывая воспаление (холецистит). Повысив количества жира в питательном растворе и не давая сахара в течение нескольких часов в день, можно стимулировать сокращения желчного пузыря и, таким образом, помочь продвинуть накопившиеся вещества. Также может быть полезно дать пищу через рот или через трубку, введенную в нос. Для стимуляции активности желчного пузыря могут использоваться лекарственные препараты, такие как метронидазол, урсодеоксихолевая кислота, фенобарбитал или холецистокинин.