Внутривенное питание может вызывать проблемы, связанные с центральным венозным катетером или с питательным раствором, а также другие проблемы. Причины возникновения некоторых проблем неизвестны.

Может произойти травма во время введения катетера. Например, могут быть повреждены кровеносный сосуд, нерв или легкое.

Вероятность инфекций увеличивается, когда на коже делается разрез для установки катетера, в особенности, если катетер остается там длительное время. (Обычно кожа помогает защититься от проникновения в организм возбудителей инфекции). Инфекции могут распространиться в кровоток, а в кровотоке они могут привести к серьезному заболеванию, называемому сепсисом. Использование стерильных методов помогает не допустить инфекции.

Иногда в вене, в которой установлен катетер, образуется кровяной сгусток.

При внутривенном питании могут возникать нарушения пищевого баланса и дефицит питательных веществ. Относительно часто уровень сахара (глюкозы) в крови бывает слишком высоким (гипергликемия) или слишком низким (гипогликемия). В редких случаях может возникнуть дефицит определенных витаминов и минералов. Для выявления этих проблем врачи выполняют анализы крови, чтобы определить уровень сахара и минералов (электролитов). При необходимости они корректируют питательную смесь и периодически повторно проверяют уровень сахара и электролитов.

Пациент может получать слишком много воды (объемная перегрузка) или слишком мало воды. Слишком большое количество воды (чрезмерная гидратация) может привести к скоплению жидкости в легких и вызвать затруднение дыхания. Слишком малое количество воды может привести к обезвоживанию организма. Поэтому врачи регулярно следят за массой тела человека и количеством выделенной мочи. Анализы крови для определения уровня мочевины помогают врачам установить обезвоживание. Непропорционально высокий уровень может указывать на обезвоживание. Чтобы снизить риск нарушения водного баланса, врачи или специалисты по питанию, работающие с врачами, стараются рассчитать необходимое количество воды до начала искусственного питания и корректировать ее объем в меру необходимости.

Иногда возникают проблемы, связанные с растворами, которые содержат жир (липиды). Эти проблемы включают затруднение дыхания, аллергические реакции, тошноту, головную боль, боль в спине, потоотделение и головокружение. Уровень жира в крови может временно повыситься, особенно у людей с почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью. Впоследствии может увеличиться печень и/или селезенка, и у человека могут легче возникать кровотечения и гематомы или чаще возникать инфекции. Эти проблемы представляют особую опасность для недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом или другими заболеваниями легких. Чтобы предотвратить или свести к минимуму эти проблемы, врачи могут временно или постоянно замедлить или прекратить введение питательного раствора.

Проблемы с печенью могут возникать у людей любого возраста, но они наиболее распространены у грудных детей, особенно недоношенных (поскольку печень не полностью развилась). Врачи делают анализы крови, чтобы определить уровень ферментов печени и, таким образом, оценить работу печени. Может помочь использование раствора, содержащего рыбий жир. Если печень увеличена и болезненна, количество калорий уменьшают. Если у грудных детей возникают проблемы с печенью, в крови может накапливаться аммиак. При накоплении аммиака могут возникать такие симптомы, как вялость, судороги и подергивания мышц. Эту проблему можно решить, давая ребенку пищевую добавку, содержащую аминокислоту (аргинин).

Если внутривенное питание продолжается более 3 месяцев, может снизиться плотность костной ткани. Это может привести к остеопорозу или остеомаляции (в результате дефицита витамина D). На поздней стадии эти заболевания могут вызывать сильную боль в суставах, ногах и спине.

Могут возникнуть или усилиться проблемы с желчным пузырем, если желчный пузырь не работает, что бывает при внутривенном питании. Вещества (такие как холестерин), которые в нормальных условиях перерабатываются и проходят через желчный пузырь, могут накапливаться, образуя желчные камни или сладж. Камни могут блокировать проток, вызывая воспаление (холецистит). Повысив количества жира в питательном растворе и не давая сахара в течение нескольких часов в день, можно стимулировать сокращения желчного пузыря и, таким образом, помочь продвинуть накопившиеся вещества. Также может быть полезно дать пищу через рот или через трубку, введенную в нос. Для стимуляции активности желчного пузыря могут использоваться лекарственные препараты, такие как метронидазол, урсодеоксихолевая кислота, фенобарбитал или холецистокинин.