Боль или жжение при мочеиспускании

Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину жжения или боли во время мочеиспускания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики болезненного мочеиспускания).

Пациента могут спросить, появлялись ли подобные симптомы в прошлом. Пациента спрашивают о характерных симптомах при боли, которые могут помочь понять причину заболевания. В частности, пациента могут спросить:

Есть ли кровь в моче, мутная ли моча, имеется ли неприятный запах мочи

Есть ли выделения

Был ли недавно незащищенный половой акт

Применялись ли потенциальные раздражители в области половых органов

Вводился ли недавно катетер в мочевой пузырь, проводилась ли другая процедура на мочевыводящих путях

Женщин спрашивают, не беременны ли они.

Физикальное обследование у женщин, как правило, включает обследование органов малого таза и взятие образцов цервикальной и вагинальной жидкости для проверки на ИППП. У мужчин проверяется наличие выделений на половом члене и проводится пальцевое ректальное обследование предстательной железы.

Иногда можно предположить причину на основе того, в каком месте симптомы наиболее тяжелые. Например, если симптомы наиболее тяжелые как раз над лобковой костью, причиной может быть инфекция мочевого пузыря. Если симптомы наиболее тяжелые у отверстия уретры, причиной может быть уретрит. У мужчин с выделениями из полового члена причиной часто является уретрит. Если жжение ощущается главным образом во влагалище, и у женщины отмечаются выделения, причиной может быть вагинит. Выделения из шейки матки говорят о цервиците.

Врач также может изучить пищевой анамнез пациента, чтобы проверить наличие пищи или напитков, которые могут вызывать симптомы.