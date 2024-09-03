Боль или жжение при мочеиспускании

Жжение или боль во время мочеиспускания может ощущаться у выходного отверстия уретры или, реже, над мочевым пузырем (в области таза, нижней части живота чуть выше лобковой кости). Жжение или боль во время мочеиспускания является чрезвычайно распространенным симптомом у женщин, но также может возникать у мужчин и в любом возрасте.
(См. также Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Причины боли или жжения при мочеиспускании
Жжение или боль во время мочеиспускания обычно вызывается воспалением уретры или мочевого пузыря. У женщин воспаление во влагалище или в области вокруг входа во влагалище (так называемый вульвовагинит) может быть болезненным при попадании мочи. Воспаление, сопровождающееся жжением или болью, обычно вызвано инфекцией, но иногда и неинфекционными заболеваниями. Иногда острые или кислые продукты (например, цитрусовые) и определенные напитки (например, алкоголь и кофеин) действуют как раздражители и вызывают жжение или боль во время мочеиспускания.
Распространенные причины
В общем, наиболее общими причинами жжения или боли во время мочеиспускания являются:
инфекция мочевого пузыря (цистит);
инфекция мочеиспускательного канала (уретрит) из-за инфекции, передающейся половым путем (ИППП).
Обследование при боли или жжении при мочеиспускании
Не всем людям, испытывающим боль или жжение во время мочеиспускания, необходимо немедленно показаться врачу. Следующая информация поможет вам понять, как быстро следует обратиться к врачу и чего ожидать во время медицинского обследования.
Настораживающие признаки
У людей, испытывающих боль или жжение во время мочеиспускания, следующие симптомы и характеристики являются тревожными. Они включают:
лихорадка
боль в спине или в боку;
тошнота и рвота;
недавнее введение катетера или другого устройства в мочевой пузырь;
нарушения со стороны иммунной системы;
повторные эпизоды (включая частые инфекции в детстве);
известные патологические изменения мочевыводящих путей.
Когда обращаться к врачу
Лица с расстройствами иммунной системы и беременные женщины с настораживающими признаками должны обратиться к врачу в тот же день (или утром следующего дня, если симптомы развились ночью), потому что осложнения инфекции мочевыводящих путей у таких лиц могут быть очень тяжелыми. Другим людям с настораживающими признаками или особенно тяжелыми симптомами следует обратиться к врачу в течение одного-двух дней. При отсутствии настораживающих признаков и легких проявлениях симптомов задержка в 2–3 дня не причинит вреда.
Женщины с частыми инфекциями мочевого пузыря могут распознать характерные симптомы, предполагающие очередной эпизод.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину жжения или боли во время мочеиспускания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики болезненного мочеиспускания).
Пациента могут спросить, появлялись ли подобные симптомы в прошлом. Пациента спрашивают о характерных симптомах при боли, которые могут помочь понять причину заболевания. В частности, пациента могут спросить:
Есть ли кровь в моче, мутная ли моча, имеется ли неприятный запах мочи
Есть ли выделения
Был ли недавно незащищенный половой акт
Применялись ли потенциальные раздражители в области половых органов
Вводился ли недавно катетер в мочевой пузырь, проводилась ли другая процедура на мочевыводящих путях
Женщин спрашивают, не беременны ли они.
Физикальное обследование у женщин, как правило, включает обследование органов малого таза и взятие образцов цервикальной и вагинальной жидкости для проверки на ИППП. У мужчин проверяется наличие выделений на половом члене и проводится пальцевое ректальное обследование предстательной железы.
Иногда можно предположить причину на основе того, в каком месте симптомы наиболее тяжелые. Например, если симптомы наиболее тяжелые как раз над лобковой костью, причиной может быть инфекция мочевого пузыря. Если симптомы наиболее тяжелые у отверстия уретры, причиной может быть уретрит. У мужчин с выделениями из полового члена причиной часто является уретрит. Если жжение ощущается главным образом во влагалище, и у женщины отмечаются выделения, причиной может быть вагинит. Выделения из шейки матки говорят о цервиците.
Врач также может изучить пищевой анамнез пациента, чтобы проверить наличие пищи или напитков, которые могут вызывать симптомы.
Некоторые причины и характеристики болезненного мочеиспускания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Инфекции†
Цистит (инфекция мочевого пузыря)
Обычно у женщин и девочек
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Подъем ночью, чтобы помочиться
Иногда кровь в моче или зловонная моча
Обследование врачом
Обычно общий анализ мочи и посев мочи
Орхоэпидидимит (инфекция придатка яичка и яичка)
Болезненность и отек яичка
Возможно частое мочеиспускание или выделения из уретры
Иногда лихорадка или тошнота
Обследование врачом
Иногда общий анализ мочи
Иногда анализ на ИППП
Простатит (инфекция предстательной железы)
Болезненность предстательной железы, обнаруженная во время пальцевого ректального обследования
Часто лихорадка, затрудненное начало мочеиспускания, частое мочеиспускание, позывы помочиться ночью, жжение или боль во время мочеиспускания
Иногда присутствует кровь в моче
Другие симптомы давней закупорки в мочевыводящих путях (включая слабый поток мочи, затруднения при мочеиспускании или подтекание в конце мочеиспускания)
анализ мочи и посев мочи;
Уретрит (инфекция мочеиспускательного канала), обычно из-за ИППП
Обычно видимые выделения из уретры у мужчин
Иногда выделения из влагалища у женщин
У лиц, имевших недавно незащищенный половой акт
Анализ на ИППП
Вульвовагинит (воспаление женских наружных половых органов и влагалища)
Выделения из влагалища
Часто покраснение в области половых органов
Осмотр врача, включая анализ образца выделений под микроскопом
Цервицит (инфекции шейки матки)
Часто выделения из шейки матки
В анамнезе незащищенный половой акт
Анализ на ИППП
Расстройства, вызывающие воспаление
Заболевания соединительной ткани, которые вызывают воспаление (например, реактивный артрит или синдром Бехчета) ‡
Общие симптомы или симптомы, относящиеся ко всему организму (включая боль в теле и суставах), развивающиеся до появления болезненного мочеиспускания
Иногда язвы на коже, глазах, в ротовой полости или в области гениталий, в том числе внутри влагалища
Анализ на ИППП
Иногда анализы крови для проверки на расстройства соединительной ткани
Контакт с веществом, которое раздражает область или вызывает аллергическую реакцию (такое как спермицид, смазка или латексный презерватив)
Иногда покраснение в области гениталий
У людей, подвергшихся воздействию вещества, которое может вызвать раздражение или аллергическую реакцию
Только обследование врачом
Интерстициальный цистит (воспаление мочевого пузыря без инфекции)
Более распространен среди женщин
Частые и острые позывы к мочеиспусканию
Долговременные симптомы
анализ мочи и посев мочи;
Осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря с использованием гибкого зонда с оптической системой, вводимого в мочеиспускательный канал (цистоскопия), обычно включает взятие образца ткани для исследования (биопсия мочевого пузыря)
Другие расстройства
Атрофический вагинит или уретрит (истончение тканей влагалища или уретры)
У женщин в период постменопаузы
Сухость влагалища
Часто наблюдается боль во время полового акта
Выделения из влагалища
Изменения во внутренних тканях влагалища (становится гладким и бледным)
Только обследование врачом
Опухоли (обычно рак мочевого пузыря, предстательной железы или мочеиспускательного канала)
Долговременные симптомы (слабый поток мочи или затрудненное начало мочеиспускания)
Иногда кровь в моче
Если есть подозрение на рак мочевого пузыря, проводится цистоскопия
Если есть подозрение на рак предстательной железы, выполняется анализ крови для измерения уровней ПСА
Если уровень ПСА повышен, биопсия предстательной железы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† К инфекционным микроорганизмам, которые часто вызывают болезненное мочеиспускание, относятся микроорганизмы, передающиеся половым путем (вызывающие гонорею, хламидийную инфекцию, трихомоноз), и бактерии, которые не передаются половым путем, главным образом кишечная палочка Escherichia (E.) coli.
‡ Эта причина является редкой.
ПСА — простатспецифический антиген; ИППП — инфекция, передающаяся половым путем.
Проведение анализов
Не все врачи считают необходимым проведение анализов у некоторых взрослых женщин с симптомами, предполагающими инфекцию мочевого пузыря. Некоторые врачи берут анализы мочи, другие же лечат без проведения анализов. Все врачи выполняют анализы, когда диагноз не ясен. Обычно в первую очередь выполняют общий анализ мочи. Во многих случаях врачи также делают посев мочи, чтобы идентифицировать микроорганизмы, вызывающие инфекцию, и определить, какие антибиотики будут эффективны.
Женщины детородного возраста сдают анализ на беременность. Анализ на ИППП, например, у мужчин с выделениями из полового члена и у многих женщин с выделениями из влагалища.
Цистоскопия и визуализирующее исследование мочевыводящих путей также может быть необходимо для проверки на анатомические нарушения или другие проблемы, особенно при неэффективности лечения антибиотиками. Если больной — мужчина, лицо пожилого возраста или беременная женщина, им может потребоваться более пристальное внимание и более тщательное обследование.
Лечение боли или жжения при мочеиспускании
Лечат причину. Часто причиной является инфекция, и антибиотики приносят облегчение в течение одного или двух дней. Если боль интенсивная, врач может назначить феназопиридин для приема в течение одного или двух дней, чтобы снять дискомфорт, пока не начнут действовать антибиотики. Феназопиридин придает моче красно-оранжевый цвет и может окрашивать нижнее белье.
Ключевые моменты
Хотя инфекции мочевого пузыря являются распространенной причиной, боль при мочеиспускании может быть вызвана и другими расстройствами.
Жжение или боль во время мочеиспускания может быть признаком инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).
Пациентке вместо анализов могут быть назначены антибиотики, чтобы посмотреть, не исчезнут ли симптомы.