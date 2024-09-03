Боль в мошонке (мешочке, окружающем и защищающем яички) может возникнуть у мужчин любого возраста, от новорожденных до пожилых. Яички очень чувствительны, поэтому даже незначительная травма может вызвать боль и дискомфорт.
(См. Общие сведения о симптомах заболеваний мочевыводящих путей).
Причины боли в мошонке
Боль может быть непосредственно связана с яичками или быть вызвана расстройствами в мошонке, паху или области живота.
Распространенные причины
Наиболее общими причинами внезапной боли в мошонке являются:
Перекрут яичка (перекручивание яичка)
Перекрут гидатиды яичка (небольшой кусочек ткани, прикрепленной к яичкам)
Воспаление придатка яичка (эпидидимит)
Перекрут яичек возникает тогда, когда яички перекручиваются на своем семенном канатике. Перекручивание блокирует приток крови к яичкам, вызывая боль, а иногда и некроз яичек. Перекручивание яичек более характерно для новорожденных и после достижения половой зрелости. Перекручивание также может возникнуть в гидатиде яичка (небольшом кусочке ткани, практически не несущей никакой функции, которая осталась после развития эмбриона). Подобно перекручиванию яичек перекрут гидатиды яичка может блокировать кровоток, вызывая боль. Перекрут гидатиды яичка чаще встречается среди мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет.
Эпидидимит — это воспаление извитой трубки в верхней части яичка, в которой дозревает сперма. Эпидидимит — наиболее распространенная причина боли в мошонке у взрослых. Эпидидимит обычно вызывается инфекцией, передаваемой, как правило, половым путем. Тем не менее, иногда инфекция отсутствует. В таких случаях врачи полагают, что эпидидимит вызван обратным потоком мочи в придаток яичка, возможно из-за напряжения (например, при поднятии тяжести).
Менее распространенные причины
Существует ряд менее распространенных причин. Менее распространенные причины включают:
грыжа в паху (паховая грыжа);
инфекцию яичка (орхит), как правило, вызванный вирусом свинки или другим вирусом;
боль при заболевании органов в брюшной полости (например, камни в почках или аппендицит);
травма;
К опасным нарушениям, которые иногда вызывают боль в мошонке, относятся разрыв аневризмы брюшной аорты и некротизирующая инфекция промежности (области между гениталиями и анусом), которая носит название гангрены Фурнье. Рак яичек вызывает боль только в редких случаях.
Обследование при боли в мошонке
Следующая информация поможет вам понять, когда следует немедленно обратиться к врачу и чего ожидать во время медицинского обследования.
Настораживающие признаки
У мальчиков и у мужчин, страдающих от боли в мошонке, некоторые симптомы и характеристики являются тревожными. Они включают:
Внезапную интенсивную боль
Отек в мошонке или паху, особенно если его невозможно уменьшить, и он сопровождается интенсивной болью и рвотой.
Волдыри и/или окрашивание мошонки или области между половым членом и анусом в красный или черный цвет
Такие симптомы тяжелой болезни, как высокая температура, затрудненное дыхание, повышенная потливость, головокружение и спутанность сознания
Когда обращаться к врачу
Мужчины и мальчики с настораживающими признаками или интенсивной болью должны немедленно обратиться к врачу, потому что некоторые причины боли могут привести к потере яичка или другим тяжелым осложнениям. При отсутствии настораживающих признаков необходимо обратиться к врачу в течение одного-двух дней.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину боли в мошонке и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в области мошонки).
Врачи спрашивают:
Место боли
В течение какого срока продолжается боль
Были ли травмы в паховой области
Венерические заболевания мужчины
Имеются ли какие-либо проблемы при мочеиспускании (например, жжение или выделения)
Имеются ли какие-либо расстройства, которые могут вызывать боль, иррадиирующую в пах
Несмотря на то, что при физикальном обследовании основное внимание уделяется обследованию гениталий, паховой области и области живота, врачи также проверяют признаки расстройств другой локализации, которые могут вызывать ощущение боли в мошонке. Врачи сначала пытаются идентифицировать расстройства, требующие немедленного лечения. Начало и характер боли, а также возраст больного также могут помочь выяснить причину.
Некоторые причины и характеристики боли в области мошонки
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Перекручивание яичка (перекрут яичка)
Интенсивная постоянная боль, внезапно начинающаяся в одном яичке
Одно яичко может быть подтянуто к телу ближе по сравнению с другим
Чаще всего возникает у новорожденных и мальчиков после достижения половой зрелости, но иногда и у взрослых
Перекрут гидатиды яичка (скручивание небольшого кусочка ткани, прикрепленной к яичкам)
Боль, которая обычно развивается в течение нескольких дней и возникает в верхней части яичка
Иногда отек вокруг яичек
Обычно возникает у мальчиков в возрасте 7–14 лет
Ультразвуковое исследование
Эпидидимит (воспаление придатка яичка) или орхоэпидидимит (воспаление придатка и яичка)
Боль развивается постепенно или внезапно в придатке и иногда в яичке
Возможно частое мочеиспускание, боль или жжение во время мочеиспускания
Возможно у мужчин, недавно поднимавших тяжести или сильно напрягавшихся
Часто отек мошонки
Иногда выделения из полового члена
Обычно возникает у мальчиков после достижения половой зрелости и у мужчин
анализ мочи и посев мочи;
Иногда анализы на инфекции, передающиеся половым путем
травма;
У мужчин, перенесших травму половых органов
Часто отек мошонки
Ультразвуковое исследование
Паховая грыжа (грыжа в паху)
Обычно у мужчин с безболезненной выпуклостью в паху, сохраняющейся в течение длительного времени, часто у тех, у кого уже есть грыжа
Припухлость, которая:
Боль развивается постепенно или возникает внезапно, обычно тогда, когда припухлость невозможно вдавить обратно в брюшную полость
Обследование врачом
Иррадиирующая боль (например, боль из-за аневризмы брюшной аорты, камней в мочевыводящих путях, давления на корешки спинномозговых нервов в нижней части позвоночника, аппендицита или опухоли, или боль, которая возникает после удаления грыжи)
Нормальные результаты, обнаруженные во время осмотра мошонки
Иногда болезненность при пальпации живота
Зависит от результатов осмотра и подозреваемой причины
Орхит (инфекция яичка), как правило, вызванная вирусом, например, вирусом свинки
Боль в мошонке и животе, тошнота и лихорадка
Отек и иногда покраснение мошонки
Повторные анализы крови для измерения уровня антител к вирусу, который предположительно является причиной боли
Некротизирующая инфекция промежности (области между гениталиями и анусом), которая носит название гангрены Фурнье
Интенсивная боль, болезненный внешний вид, лихорадка, а иногда спутанность сознания, затрудненное дыхание, повышенная потливость и головокружение
Покраснение мошонки, образование волдырей или мертвых тканей в области половых органов
Иногда у мужчин, недавно перенесших хирургическое вмешательство в области живота
Чаще встречается у пожилых мужчин с сахарным диабетом, заболеванием периферических артерий или обоими заболеваниями одновременно
Обычно только обследование врачом
Иногда визуализирующие исследования
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Проведение анализов
Необходимость в проведении анализов зависит от результатов изучения анамнеза и физикального обследования. Тем не менее, всегда проводятся некоторые стандартные анализы.
Анализ на инфекции, передающиеся половым путем
Цветная допплеровская эхография, если предполагается перекручивание яичка
Своевременное хирургическое вмешательство при перекручивании яичка очень важна, поэтому, когда с высокой долей вероятности предполагается перекручивание яичка, вместо анализов может быть немедленно проведено хирургическое вмешательство.
Лечение боли в мошонке
Наиболее эффективным подходом к лечению боли в мошонке является устранение ее причины. Например, перекручивание яичка, ущемленная грыжа и некротизирующая инфекция требуют незамедлительного хирургического вмешательства.
Для облегчения острой боли могут быть назначены анальгетики (болеутоляющие), такие как нестероидные противовоспалительные препараты или опиоиды.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Боль в мошонке
Перекручивание яичка редко встречается у пожилых мужчин. У них симптомы перекручивания яичка могут быть необычными и затруднять постановку диагноза. Эпидидимит и орхит чаще встречаются у пожилых мужчин. Реже причиной эпидидимита являются инфекции, передающиеся половым путем. Иногда боль в мошонке у пожилых мужчин может быть вызвана паховой грыжей, перфорацией толстой кишки или камнями в почках (почечная колика).
Ключевые моменты
Перекручивание яичка — первый предполагаемый диагноз у мужчин с внезапной болью в мошонке, особенно у детей и подростков.
Эпидидимит — наиболее частая причина боли в мошонке у мужчин, особенно с выделениями или жжением, или болью при мочеиспускании.
Если перекручивание яичка предполагается с высокой долей вероятности, то вместо проведения визуализирующих исследований может быть проведено хирургическое вмешательство.
Боль в мошонке может быть вызвана отражением боли в брюшной полости.