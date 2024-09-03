Боль в мошонке

Наиболее общими причинами внезапной боли в мошонке являются:

Перекрут яичка (перекручивание яичка)

Перекрут гидатиды яичка (небольшой кусочек ткани, прикрепленной к яичкам)

Воспаление придатка яичка (эпидидимит)

Перекрут яичек возникает тогда, когда яички перекручиваются на своем семенном канатике. Перекручивание блокирует приток крови к яичкам, вызывая боль, а иногда и некроз яичек. Перекручивание яичек более характерно для новорожденных и после достижения половой зрелости. Перекручивание также может возникнуть в гидатиде яичка (небольшом кусочке ткани, практически не несущей никакой функции, которая осталась после развития эмбриона). Подобно перекручиванию яичек перекрут гидатиды яичка может блокировать кровоток, вызывая боль. Перекрут гидатиды яичка чаще встречается среди мальчиков в возрасте от 7 до 14 лет.

Эпидидимит — это воспаление извитой трубки в верхней части яичка, в которой дозревает сперма. Эпидидимит — наиболее распространенная причина боли в мошонке у взрослых. Эпидидимит обычно вызывается инфекцией, передаваемой, как правило, половым путем. Тем не менее, иногда инфекция отсутствует. В таких случаях врачи полагают, что эпидидимит вызван обратным потоком мочи в придаток яичка, возможно из-за напряжения (например, при поднятии тяжести).