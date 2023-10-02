Острое повреждение почек — это быстрое (от нескольких дней до нескольких недель) ухудшение способности почек фильтровать метаболические продукты жизнедеятельности, поступающие из крови.
Причинами могут быть нарушения, которые снижают кровоток в почках, повреждают сами почки или блокируют отток мочи из почек.
Симптомами являются отек, тошнота, усталость, зуд, затрудненное дыхание, а также симптомы заболевания, которое вызвало острое повреждение почек.
К серьезным осложнениям относятся сердечная недостаточность и высокий уровень калия в крови.
Диагноз ставится на основании анализа крови и мочи и визуализирующих обследований.
Лечение включает устранение причины острого повреждение почек и, в некоторых случаях, проведение диализа.
(См. также Общие сведения о почечной недостаточности).
Острое повреждение почек может возникнуть вследствие уменьшения притока крови к почкам, повреждения самой почечной ткани или нарушения оттока мочи по мочевыводящим путям.
У многих людей невозможно определить причину острого повреждения почек.
Если обе почки функционируют нормально, повреждение одной почки (например, из-за закупорки камнем в почках) обычно не вызывает серьезных проблем, так как оставшаяся здоровая почка может компенсировать и поддерживать функцию почек близкой к норме, что определяется с помощью лабораторных показателей. По этой причине врачам бывает сложно выявить острое повреждение почек. Серьезные проблемы при остром повреждении почек возникают тогда, когда повреждены или функционируют неправильно обе почки.
Основные причины острого повреждения почек
Причина
Первопричинная проблема
Недостаточное кровоснабжение почек
Кровопотеря
Потеря большого количества натрия и жидкости
Механическая травма, которая блокирует кровеносные сосуды
Недостаточная работа сердца (сердечная недостаточность)
Крайне низкое артериальное давление (шок)
Печеночная недостаточность (гепаторенальный синдром)
Лекарственные препараты, снижающие приток крови к почкам
Поражение почек
Продолжительное недостаточное кровоснабжение, которое вызвало повреждение почек
Токсические вещества (например, лекарственные препараты, йодсодержащие контрастные вещества, используемые в визуализирующих исследованиях, и ядовитые вещества)
Рабдомиолиз (токсическое воздействие на почки, вызванное чрезмерным разрушением мышечной ткани)
Аллергические реакции (например, на определенные антибиотики)
Заболевания, негативно влияющие на фильтрующие отделы (нефроны) почек (например, острый гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, опухоли, поражающие почки, или повреждения кровеносных сосудов, встречающиеся при гемолитико-уремическом синдроме, системной красной волчанке [волчанке], атероэмболической болезни почек, синдроме Гудпасчера, гранулематозе с полиангиитом или микроскопическом полиангиите)
Серьезная инфекция всего организма (сепсис)
Закупорка тока мочи
Закупорка (обструкция) мочевого пузыря (например, в связи с увеличением предстательной железы, сужением мочеиспускательного канала или раком мочевого пузыря)
Опухоль, которая давит на мочевыводящие пути
Камни в мочеточнике или мочевом пузыре
Закупорка в почках (например, кристаллами или камнями, такими, как оксалат или мочевая кислота)
Симптомы острого повреждения почек
Симптомы зависят от:
Тяжести снижения функции почек
Скорости снижения функции почек
Причины снижения функции почек
К ранним симптомам относятся:
Удержание жидкости, которое вызывает увеличение массы тела и отек стоп и лодыжек, либо отечность лица и кистей рук
Уменьшение количества мочи
Количество мочи (которое для здорового взрослого человека составляет от 750 миллилитров (3 чашки) до 2 литров в сутки) часто снижается до менее чем 500 миллилитров (2 чашки) в день или полностью отсутствует. Очень малая выработка мочи называется олигурией, а отсутствие выработки мочи — анурией. Однако у некоторых людей с острым повреждением почек сохраняется выработка нормального количества мочи
Позднее, если острое повреждение почек сохраняется и продукты жизнедеятельности накапливаются в организме, у людей могут возникать:
Утомляемость
Снижение способности концентрироваться на умственной деятельности
Потеря аппетита
Тошнота
Зуд
У людей с острым повреждением почек может развиться боль в груди, подергивание мышц или даже судороги. Если жидкость накапливается в легких, человек может страдать одышкой.
Выделение мочи темно-коричневого цвета может указывать на некоторые заболевания почек, которые повреждают клубочки — фильтрующие единицы почек. Коричневый цвет моче придает кровь, проходящая через фильтрующие единицы. Он может быть первым признаком заболевания, известного под названием «гломерулонефрит» (воспаление фильтрующих единиц). К примерам относятся постинфекционный гломерулонефрит, выработка антител к базальной мембране клубочков и волчаночный нефрит.
Если причиной острого повреждения почек является блокада (закупорка), задержка оттока мочи в почках вызывает растяжение дренажной системы (состояние, называемое гидронефрозом — см. рисунок Гидронефроз — расширенная почка). Закупорка мочевыводящих путей часто приводит к возникновению постоянной тупой боли под ребрами, однако может вызвать и спастическую боль, от умеренной до мучительной, обычно вдоль боков тела. У некоторых людей с гидронефрозом в моче присутствует кровь, обусловленная основной причиной, например, камнями в почках. Если непроходимость располагается ниже мочевого пузыря, то он увеличивается. Если мочевой пузырь увеличивается внезапно, человек чувствует сильную боль и давление внизу живота, немного выше лобковой кости. Если мочевой пузырь увеличивается постепенно, боль бывает минимальной, однако нижняя часть живота может раздуваться из-за увеличенного мочевого пузыря.
Если острое повреждение почек развивается во время госпитализации, то зачастую это связано с недавней травмой, хирургическим вмешательством, медикаментозным лечением или каким-либо заболеванием, например, инфекцией. При этом могут преобладать симптомы, связанные с причиной острого повреждения почек. Например, высокая температура, опасно низкое для жизни артериальное давление (шок) и симптомы сердечной или печеночной недостаточности могут проявиться до симптомов почечной недостаточности и быть более явными и требующими неотложной помощи.
Некоторые из состояний, вызывающих острое повреждение почек, также поражают и другие части организма. Например, гранулематоз с полиангиитом, который поражает кровеносные сосуды в почках, также может повреждать кровеносные сосуды в легких, вызывая кровохарканье. Появление сыпи на коже типично при заболеваниях, которые могут стать причиной острого повреждения почек, в том числе микроскопического полиангиита, системной красной волчанки и токсического действия некоторых лекарств.
Диагностика острого повреждения почек
Анализы крови и мочи
Визуализирующие исследования
Знаете ли Вы, что...
Врач определяет наличие у человека острого повреждения почек и, что особенно важно, его причину.
Физикальное обследование
Результаты физикального обследования помогают врачу определить причину острого повреждения почек. Например, увеличенный мочевой пузырь может указывать на непроходимость мочевыводящих путей, которая становится причиной гидронефроза.
Анализы крови
Для подтверждения диагноза необходимы анализы крови, определяющие уровень креатинина и азота мочевины в крови. Прогрессирующее ежедневное увеличение уровня креатинина указывает на острое повреждение почек.
Уровень креатинина также является наилучшим показателем степени тяжести ухудшения функции почек. Чем выше его уровень, тем тяжелее нарушение функции почек.
Другие анализы крови выявляют нарушения метаболического баланса, которые возникают при значительном ухудшении функции почек, таком как повышение кислотности крови (ацидоз — термин, который означает низкий уровень бикарбонатов), высокий уровень калия (гиперкалиемия), низкий уровень натрия (гипонатриемия), низкий уровень кальция (гипокальциемия) и высокий уровень фосфора (гиперфосфатемия).
Анализы мочи
Общий анализ мочи и измерение уровня определенных электролитов (натрия, калия, кальция, фосфатов) помогают врачу определить, является ли причиной повреждения почек недостаточное кровообращение в почках, повреждение самих почек или закупорка мочевыводящих путей.
Диагностическая визуализация
Визуализация почек при помощи ультразвукового исследования или компьютерной томографии (КТ) помогает выявить гидронефроз или увеличение мочевого пузыря. Визуализация также показывает размер почек.
Если предполагаемой причиной является закупорка кровеносных сосудов, проводится рентгенологическое исследование артерий или вен, ведущих к почкам и от почек (ангиография). Однако ангиография проводится только тогда, когда другие исследования не дают достаточно информации, так как при ангиографии используется внутривенное контрастное вещество, содержащее йод, который несет дополнительный риск повреждения почек.
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) может предоставить информацию, аналогичную той, которую получают с помощью ангиографии. Но при МРА обычно используется гадолиний — вещество, которое у людей с тяжелым снижением функции почек в редких случаях вызывает нарушения, провоцирующие образование рубцовой ткани в организме (нефрогенная фиброзирующая дерматопатия). Риск развития этого заболевания снижался при использовании новых лекарственных форм гадолиния, поэтому МРА может быть хорошим вариантом после обсуждения с медицинским персоналом. Если другие анализы не обнаруживают причину повреждения почек, может потребоваться биопсия для определения диагноза и прогноза.
Лечение острого повреждения почек
Лечение всех поддающихся лечению причин
Ограничение или коррекция потребления жидкости, электролитов и доз лекарственных препаратов, выводимых через почки
Иногда начало диализа
Некоторые осложнения острого повреждения почек имеет довольно серьезный характер и могут угрожать жизни. Пациентам может потребоваться лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (также называемое отделением реанимации и интенсивной терапии [ОРИТ]).
Любую причину острого повреждения почек, которая поддается лечению, нужно устранить как можно скорее. Например, если причиной является непроходимость, может потребоваться катетер (трубка, введенная в мочевой пузырь для удаления мочи), цистоскопия (процедура для осмотра мочевого пузыря изнутри с помощью камеры для устранения закупорки) или хирургическое вмешательство для устранения закупорки.
Часто почки восстанавливаются самостоятельно, особенно если повреждение почки продолжалось всего несколько дней и отсутствуют осложнения в виде инфекции. В течение этого времени предпринимаются меры для предотвращения серьезных проблем из-за сниженной функции почек. К таким мерам относятся следующие:
Ограничение применения определенных лекарственных препаратов, которые могут оказывать агрессивное воздействие на почки
Ограничение жидкостей, натрия, фосфора и калия в рационе
Соблюдение правильной диеты
Прием лекарственных препаратов, если уровень калия или фосфата в крови очень высокий
Начало диализа
Диетотерапия
Обычно ограничивается употребление соли (натрия) и калия. Употребление жидкости ограничивается до уровня, необходимого для восстановления количества жидкости, потерянной организмом, за исключением случаев, когда жидкость необходима вследствие низкого притока крови к почкам. Каждый день измеряется масса тела, так как она является хорошим показателем того, что в организме слишком много или слишком мало жидкости.
Людям, состояние которых позволяет принимать пищу, обеспечивается здоровое питание. Допускается умеренное количество белка, обычно 0,8–1 грамм на килограмм массы тела в сутки. Ограничение приема пищи, богатой фосфором, например, молочных продуктов, печени, бобовых, орехов и большинства безалкогольных напитков, снижает концентрацию фосфата в крови.
Лекарственные препараты
Для лечения высокого уровня калия в крови иногда назначают лекарственные препараты для его снижения, внутрь или ректально. Для предотвращения или лечения высокого уровня фосфора в крови можно во время еды принимать внутрь лекарственные препараты для его снижения (также называемые связывателями фосфора).
Диализ
Острое повреждение почек может иметь длительный характер, вызывая необходимость удаления продуктов жизнедеятельности и избыточного количества жидкости. Удаление продуктов жизнедеятельности проводится при помощи диализа, обычно гемодиализа. Если предполагается, что потеря функции почек будет продолжительной, или изменения в рационе и лекарственные препараты будут неэффективны, начинается диализ. Диализ помогает контролировать осложнения острого повреждения почек. Диализ может потребоваться на время, пока почки не восстановят свою функцию, обычно от нескольких дней до нескольких недель, иногда после выписки из больницы. Если почки не восстановились, диализ (гемодиализ или перитонеальный диализ) продолжается бессрочно или проводится трансплантация почки.
Лечение острого повреждения почек, вызванного закупоркой мочевыводящих путей
Прием жидкости не ограничивается у людей, у которых острое повреждение почек вызвано закупоркой мочевыводящих путей. В период выздоровления почки не могут нормально абсорбировать натрий и воду, и после устранения непроходимости может выделяться большое количество мочи. Во время восстановления может потребоваться замещение жидкостей, а также электролитов, таких как натрий, калий и магний.
Прогноз при остром повреждении почек
Острое повреждение почек и его непосредственные осложнения (задержка жидкости, высокий уровень кислоты и калия в крови, повышенное содержание азота мочевины в крови) обычно успешно лечатся. У людей, у которых острое повреждение почек вызвано уменьшением кровообращения из-за потери жидкости организмом вследствие кровотечения, рвоты или диареи — состояний, которые устраняются при помощи лечения, прогноз обычно благоприятный. У людей, у которых одновременно развивается недостаточность некоторых других органов (например, сердца, легких или печени), прогноз хуже. Необходимая пациенту продолжительность диализной терапии (например, от нескольких дней до пожизненной) зависит от общего состояния здоровья и состояния почек человека до развития острого повреждения почек.