Симптомы зависят от:

Тяжести снижения функции почек

Скорости снижения функции почек

Причины снижения функции почек

К ранним симптомам относятся:

Удержание жидкости, которое вызывает увеличение массы тела и отек стоп и лодыжек, либо отечность лица и кистей рук

Уменьшение количества мочи

Количество мочи (которое для здорового взрослого человека составляет от 750 миллилитров (3 чашки) до 2 литров в сутки) часто снижается до менее чем 500 миллилитров (2 чашки) в день или полностью отсутствует. Очень малая выработка мочи называется олигурией, а отсутствие выработки мочи — анурией. Однако у некоторых людей с острым повреждением почек сохраняется выработка нормального количества мочи

Позднее, если острое повреждение почек сохраняется и продукты жизнедеятельности накапливаются в организме, у людей могут возникать:

Утомляемость

Снижение способности концентрироваться на умственной деятельности

Потеря аппетита

Тошнота

Зуд

У людей с острым повреждением почек может развиться боль в груди, подергивание мышц или даже судороги. Если жидкость накапливается в легких, человек может страдать одышкой.

Выделение мочи темно-коричневого цвета может указывать на некоторые заболевания почек, которые повреждают клубочки — фильтрующие единицы почек. Коричневый цвет моче придает кровь, проходящая через фильтрующие единицы. Он может быть первым признаком заболевания, известного под названием «гломерулонефрит» (воспаление фильтрующих единиц). К примерам относятся постинфекционный гломерулонефрит, выработка антител к базальной мембране клубочков и волчаночный нефрит.

Если причиной острого повреждения почек является блокада (закупорка), задержка оттока мочи в почках вызывает растяжение дренажной системы (состояние, называемое гидронефрозом — см. рисунок Гидронефроз — расширенная почка). Закупорка мочевыводящих путей часто приводит к возникновению постоянной тупой боли под ребрами, однако может вызвать и спастическую боль, от умеренной до мучительной, обычно вдоль боков тела. У некоторых людей с гидронефрозом в моче присутствует кровь, обусловленная основной причиной, например, камнями в почках. Если непроходимость располагается ниже мочевого пузыря, то он увеличивается. Если мочевой пузырь увеличивается внезапно, человек чувствует сильную боль и давление внизу живота, немного выше лобковой кости. Если мочевой пузырь увеличивается постепенно, боль бывает минимальной, однако нижняя часть живота может раздуваться из-за увеличенного мочевого пузыря.

Если острое повреждение почек развивается во время госпитализации, то зачастую это связано с недавней травмой, хирургическим вмешательством, медикаментозным лечением или каким-либо заболеванием, например, инфекцией. При этом могут преобладать симптомы, связанные с причиной острого повреждения почек. Например, высокая температура, опасно низкое для жизни артериальное давление (шок) и симптомы сердечной или печеночной недостаточности могут проявиться до симптомов почечной недостаточности и быть более явными и требующими неотложной помощи.

Некоторые из состояний, вызывающих острое повреждение почек, также поражают и другие части организма. Например, гранулематоз с полиангиитом, который поражает кровеносные сосуды в почках, также может повреждать кровеносные сосуды в легких, вызывая кровохарканье. Появление сыпи на коже типично при заболеваниях, которые могут стать причиной острого повреждения почек, в том числе микроскопического полиангиита, системной красной волчанки и токсического действия некоторых лекарств.