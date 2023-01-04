Печеночная недостаточность является тяжелым нарушением функции печени.
Печеночную недостаточность вызывает нарушение или химическое соединение, повреждающее печень.
У большинства пациентов наблюдается желтуха (желтая кожа и глаза), они чувствуют усталость и слабость и теряют аппетит.
Другие симптомы включают накопление жидкости в брюшной полости (асцит) и склонность к образованию синяков и кровотечений.
Врачи могут обычно диагностировать печеночную недостаточность на основании анализа симптомов, результатов физикального обследования и анализов крови.
Лечение обычно заключается в ограничении потребления белков, ограничении количества натрия в рационе, полном исключении алкоголя и лечении причины, однако иногда необходима трансплантация печени.
(См. также Общие сведения о заболеваниях печени).
Осложнения
Многие эффекты наблюдаются, потому что нарушается работа печени:
Печень больше не может адекватно перерабатывать билирубин (ненужный продукт, образующийся при разложении старых или поврежденных эритроцитов), так что он не может выводиться из организма. Билирубин затем накапливается в крови и откладывается в коже. Результатом является желтуха.
Печень больше не может синтезировать достаточное количество белков, которые способствуют свертыванию крови. Результатом является склонность к образованию синяков и кровотечений (коагулопатия).
Давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень, часто аномально повышается (заболевание называется «портальной гипертензией»).
В брюшной полости может накапливаться жидкость (асцит).
Функция головного мозга может нарушаться, потому что печень не может удалять токсические вещества, как она это обычно делает, и эти вещества накапливаются в крови. Такое нарушение носит название «печеночная энцефалопатия».
Могут формироваться новые вены (называемые коллатеральными сосудами), которые обходят печень. Они часто формируются в пищеводе и желудке. Там вены увеличиваются и искривляются. Эти вены, называемые варикозными венами пищевода (варикозное расширение вен пищевода) или желудка (варикозное расширение вен желудка), хрупкие и склонны к кровотечениям.
Почти у половины людей с печеночной недостаточностью встречается нарушение функции почек. Печеночная недостаточность, приводящая к почечной недостаточности, носит название «гепаторенальный синдром».
Нарушается функция иммунной системы, повышая риск развития инфекций
Люди могут страдать такими метаболическими нарушениями, как низкий уровень калия в крови (гипокалиемия) или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия).
Причины печеночной недостаточности
Печеночная недостаточность может быть результатом многих заболеваний печени, включая вирусный гепатит (чаще всего гепатит B или С), цирроз и поражение печени, вызванное алкоголем или лекарственными препаратами, например, ацетаминофеном.
Прежде чем разовьется печеночная недостаточность, происходит повреждение значительной части печени. Печеночная недостаточность может развиться быстро в течение нескольких дней или недель (острая форма) или постепенно в течение нескольких месяцев или лет (хроническая форма).
Симптомы печеночной недостаточности
У людей с печеночной недостаточностью обычно наблюдается желтуха, асцит, печеночная энцефалопатия и, в целом, слабое здоровье. Желтуха становится причиной пожелтения кожи и белков глаз. Асцит может вызывать вздутие живота. Печеночная энцефалопатия может вызывать дезориентацию или сонливость. У большинства людей также наблюдаются общие симптомы, например, утомляемость, слабость, тошнота и потеря аппетита.
Дыхание может иметь несвежий сладковатый запах.
Наблюдается склонность к образованию синяков и кровотечений. Например, кровотечение, которое было бы незначительным у других людей (например, кровоточащий небольшой порез или носовое кровотечение), может не прекратиться самостоятельно, и даже врачам может быть сложно его остановить. Потеря крови может стать причиной низкого артериального давления (гипотензия) и шока.
При острой печеночной недостаточности состояние человека от «здоров» до «при смерти» может измениться в течение нескольких дней. Острая печеночная недостаточность является неотложным состоянием, и, если возможно, необходимо провести обследование пациента в центре трансплантации печени. При хронической печеночной недостаточности ухудшение состояния здоровья может происходить постепенно до тех пор, пока не произойдет драматическое событие, например, кровавая рвота или кровавый стул. Кровь в рвотных или каловых массах обычно является следствием кровотечения из вен при варикозном расширении вен пищевода и желудка.
Если развивается почечная недостаточность, в организме вырабатывается и выделяется меньше мочи, что приводит к накоплению в крови токсических веществ.
Со временем дыхание становится затрудненным.
В конечном счете печеночная недостаточность заканчивается летальным исходом, если ее не лечить или если прогрессирует заболевание печени. Даже после лечения печеночная недостаточность может быть необратимой. Некоторые люди умирают от почечной недостаточности. У некоторых людей развивается рак печени.
Диагностика печеночной недостаточности
Обследование врачом;
Анализы крови
Обычно врачи могут диагностировать печеночную недостаточность на основании анализа симптомов и результатов физикального обследования. Анализы крови делают для оценки функции печени, которая обычно существенно нарушена.
Чтобы проверить возможные причины, врачи спрашивают обо всех веществах, которые пациент принимал, включая лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту врача, и безрецептурные препараты, препараты на основе растительного сырья и пищевые добавки. Анализы крови также делают для идентификации возможных причин.
Для выявления развития возможных проблем, в том числе нарушения функции головного мозга, почечной недостаточности и инфекций, проводятся другие исследования, например, анализы мочи, другие анализы крови и, зачастую, рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В зависимости от присутствующих у человека симптомов, анализы могут часто повторяться.
Лечение печеночной недостаточности
Лечение причины
Неотложное лечение при острой печеночной недостаточности
В некоторых случаях — трансплантация печени
Лечение зависит от причины и конкретных симптомов. Безотлагательность лечения зависит от формы печеночной недостаточности — острая или хроническая, но принципы лечения остаются теми же.
Ограничения питания
Люди также должны ограничить употребление натрия (содержится в соли и многих пищевых продуктах) до уровня менее 2000 мг в сутки, чтобы предотвратить накопление жидкости в брюшной полости. Нужно полностью отказаться от алкоголя, потому что он может усугубить поражение печени.
Острая печеночная недостаточность
Острая печеночная недостаточность является неотложным состоянием. Если возможно, необходимо провести обследование пациента в центре трансплантации печени, а его лечение должно проводиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Лечение может включать:
При низком артериальном давлении: Внутривенно назначаются жидкости и лекарственные препараты для повышения артериального давления
При печеночной энцефалопатии: Возможные методы лечения, такие, как лактулоза (слабительное) и антибиотики
При инфекциях: Антибиотики или противогрибковые препараты
При низком уровне сахара в крови: Внутривенно вводится глюкоза (сахар)
При кровотечении: Переливания свежезамороженной плазмы (жидкая часть крови, которая содержит белки, способствующие свертыванию крови, именуемые «факторы свертывания крови»), и, при необходимости, цельной крови
Если необходимо, через рот или нос вводится дыхательная трубка и, в некоторых случаях, для поддержания дыхания используется искусственная вентиляция легких.
Трансплантация печени
Если трансплантация печени выполняется достаточно быстро, она может восстановить функцию печени, что иногда позволяет людям иметь такую же продолжительность жизни, какую они бы имели, если бы у них не было заболевания печени. Однако трансплантация печени не является универсальным средством для всех людей, страдающих печеночной недостаточностью.