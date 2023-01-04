У людей с печеночной недостаточностью обычно наблюдается желтуха, асцит, печеночная энцефалопатия и, в целом, слабое здоровье. Желтуха становится причиной пожелтения кожи и белков глаз. Асцит может вызывать вздутие живота. Печеночная энцефалопатия может вызывать дезориентацию или сонливость. У большинства людей также наблюдаются общие симптомы, например, утомляемость, слабость, тошнота и потеря аппетита.

Дыхание может иметь несвежий сладковатый запах.

Наблюдается склонность к образованию синяков и кровотечений. Например, кровотечение, которое было бы незначительным у других людей (например, кровоточащий небольшой порез или носовое кровотечение), может не прекратиться самостоятельно, и даже врачам может быть сложно его остановить. Потеря крови может стать причиной низкого артериального давления (гипотензия) и шока.

При острой печеночной недостаточности состояние человека от «здоров» до «при смерти» может измениться в течение нескольких дней. Острая печеночная недостаточность является неотложным состоянием, и, если возможно, необходимо провести обследование пациента в центре трансплантации печени. При хронической печеночной недостаточности ухудшение состояния здоровья может происходить постепенно до тех пор, пока не произойдет драматическое событие, например, кровавая рвота или кровавый стул. Кровь в рвотных или каловых массах обычно является следствием кровотечения из вен при варикозном расширении вен пищевода и желудка.

Если развивается почечная недостаточность, в организме вырабатывается и выделяется меньше мочи, что приводит к накоплению в крови токсических веществ.

Со временем дыхание становится затрудненным.

В конечном счете печеночная недостаточность заканчивается летальным исходом, если ее не лечить или если прогрессирует заболевание печени. Даже после лечения печеночная недостаточность может быть необратимой. Некоторые люди умирают от почечной недостаточности. У некоторых людей развивается рак печени.