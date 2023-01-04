Общие сведения о заболеваниях печени

Болезни печени могут проявляться по-разному. В число характерных проявлений входят:

желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);

холестаз (снижение или прекращение оттока желчи);

гепатомегалия (увеличение печени);

портальная гипертензия (аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень);

асцит (накопление жидкости в брюшной полости);

Печеночная энцефалопатия (нарушение функции головного мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью)

печеночную недостаточность.

Иногда проявления болезней печени не очевидны. Например, симптомы могут включать утомляемость, общее болезненное состояние, потерю аппетита и небольшую потерю массы тела. Однако люди могут не замечать этих симптомов; к тому же эти симптомы также типичны для многих других заболеваний. Таким образом, болезнь печени можно легко не заметить, особенно на ее ранних стадиях.

Таблица Некоторые характеристики* болезней печени Таблица

Изображение печени и желчного пузыря

(См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре).