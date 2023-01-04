Общие сведения о заболеваниях печени

Болезни печени могут проявляться по-разному. В число характерных проявлений входят:
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
холестаз (снижение или прекращение оттока желчи);
гепатомегалия (увеличение печени);
портальная гипертензия (аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень);
асцит (накопление жидкости в брюшной полости);
Печеночная энцефалопатия (нарушение функции головного мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью)
Иногда проявления болезней печени не очевидны. Например, симптомы могут включать утомляемость, общее болезненное состояние, потерю аппетита и небольшую потерю массы тела. Однако люди могут не замечать этих симптомов; к тому же эти симптомы также типичны для многих других заболеваний. Таким образом, болезнь печени можно легко не заметить, особенно на ее ранних стадиях.
Некоторые характеристики* болезней печени
Характеристика
Описание
Пожелтение кожи и белков глаз
Снижение или прекращение выведения желчи
Гепатомегалия
Увеличение печени
Накопление жидкости в брюшной полости, иногда приводящее к водянке брюшной полости
Дезориентация, вызванная нарушением функции мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью
Кровотечение в пищеводе и/или желудке, часто из увеличенных, скрученных вен (варикозное расширение вен или варикоз)
Аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень (воротная вена и ее ветви)
Кожные симптомы:
Паукообразные кровеносные сосуды на лице и грудной клетке
Красные ладони
Ярко красный цвет лица
зуд;
Отклонения от нормы в результатах исследования крови
Снижение количества эритроцитов (анемия)
Снижение количества лейкоцитов (лейкопения)
Снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)
Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)
Отклонения от нормы в уровне гормонов
Высокий уровень инсулина, но плохой ответ на него (инсулинорезистентность), что приводит к повышению уровня сахара в крови
Нарушение функции надпочечников, вызывающее головокружение, когда человек встает, утомляемость и иногда появление темных пятен на коже
У женщин вызывает завершение менструальных циклов и снижение фертильности
У мужчин приводит к эректильной дисфункции и появлению характерных для женского пола признаков (феминизация), например, к потере мышечной ткани, увеличению молочных желез и уменьшению яичек
Отклонения от нормы со стороны сердца и кровеносных сосудов
Увеличение частоты сердечных сокращений и объема прокачиваемой крови
Снижение артериального давления (гипотензия)
Общие симптомы:
Утомляемость
Слабость
потеря веса;
Снижение аппетита
Тошнота
лихорадка
боль в животе;
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Изображение печени и желчного пузыря
(См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре).