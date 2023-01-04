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Общие сведения о заболеваниях печени

Авторы:Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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    Болезни печени могут проявляться по-разному. В число характерных проявлений входят:

    Иногда проявления болезней печени не очевидны. Например, симптомы могут включать утомляемость, общее болезненное состояние, потерю аппетита и небольшую потерю массы тела. Однако люди могут не замечать этих симптомов; к тому же эти симптомы также типичны для многих других заболеваний. Таким образом, болезнь печени можно легко не заметить, особенно на ее ранних стадиях.

    Таблица
    Таблица

    Некоторые характеристики* болезней печени

    Характеристика

    Описание

    Желтуха

    Пожелтение кожи и белков глаз

    Холестаз

    Снижение или прекращение выведения желчи

    Гепатомегалия

    Увеличение печени

    Асцит

    Накопление жидкости в брюшной полости, иногда приводящее к водянке брюшной полости

    Печеночная энцефалопатия

    Дезориентация, вызванная нарушением функции мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью

    Желудочно-кишечное кровотечение

    Кровотечение в пищеводе и/или желудке, часто из увеличенных, скрученных вен (варикозное расширение вен или варикоз)

    Портальная гипертензия

    Аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень (воротная вена и ее ветви)

    Кожные симптомы:

    Паукообразные кровеносные сосуды на лице и грудной клетке

    Красные ладони

    Ярко красный цвет лица

    зуд;

    Отклонения от нормы в результатах исследования крови

    Снижение количества эритроцитов (анемия)

    Снижение количества лейкоцитов (лейкопения)

    Снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)

    Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)

    Отклонения от нормы в уровне гормонов

    Высокий уровень инсулина, но плохой ответ на него (инсулинорезистентность), что приводит к повышению уровня сахара в крови

    Нарушение функции надпочечников, вызывающее головокружение, когда человек встает, утомляемость и иногда появление темных пятен на коже

    У женщин вызывает завершение менструальных циклов и снижение фертильности

    У мужчин приводит к эректильной дисфункции и появлению характерных для женского пола признаков (феминизация), например, к потере мышечной ткани, увеличению молочных желез и уменьшению яичек

    Отклонения от нормы со стороны сердца и кровеносных сосудов

    Увеличение частоты сердечных сокращений и объема прокачиваемой крови

    Снижение артериального давления (гипотензия)

    Общие симптомы:

    Утомляемость

    Слабость

    потеря веса;

    Снижение аппетита

    Тошнота

    лихорадка

    боль в животе;

    * К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

    Изображение печени и желчного пузыря

    (См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.