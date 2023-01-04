Асцит представляет собой накопление содержащей белок (асцитической) жидкости в брюшной полости.
Причиной асцита могут быть многие заболевания, но чаще всего это повышенное давление в венах, несущих кровь в печень (портальная гипертензия), которая обычно возникает вследствие цирроза.
Если большие количества жидкости накапливаются, то живот становится очень большим, иногда это приводит к потере аппетита и появлению чувства нехватки воздуха и дискомфорта.
Анализ этой жидкости может помочь установить причину.
Обычно гипонатриевая диета и мочегонные препараты могут вывести избыточную жидкость.
(См. также Общие сведения о заболеваниях печени).
Причины асцита
Наиболее распространенной причиной асцита является
Болезнь печени
Менее распространенные причины асцита включают нарушения, не связанные с печенью, такие как рак, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, воспаление поджелудочной железы (панкреатит) и туберкулез, оказывающий воздействие на выстилку брюшной полости.
Асцит, как правило, является длительным (хроническим), а не краткосрочным (острым) нарушением со стороны печени. Чаще всего его причиной является
Портальная гипертензия — повышенное давление в воротной вене (большая вена, несущая кровь от кишечника в печень) и ее ветвях
Портальная гипертензия обычно возникает вследствие цирроза (тяжелого рубцевания печени), который чаще всего обусловлен употреблением больших количеств алкоголя, жировой дистрофией печени или хроническим вирусным гепатитом.
Асцит может возникать и при других заболеваниях печени, таких как тяжелый алкогольный гепатит без цирроза, другие виды хронического гепатита и закупорка печеночной вены (синдром Бадда-Киари).
У людей с заболеванием печени асцитическая жидкость просачивается через поверхность печени и кишечника и накапливается в брюшной полости. Это обусловлено сочетанием ряда факторов. К ним относятся:
Задержка жидкости почками
Изменение уровней различных гормонов и химических соединений, регулирующих баланс жидкости в организме
Кроме того, альбумин также обычно просачивается из крови в жидкость в брюшной полости. В нормальных условиях альбумин, основной белок крови, помогает предотвращать утечку жидкости из кровеносных сосудов. Когда альбумин просачивается из кровеносных сосудов наружу, жидкость также просачивается наружу.
Симптомы асцита
Небольшие количества жидкости в брюшной полости обычно не вызывают каких-либо симптомов. Умеренные количества могут увеличить у человека обхват талии и вызвать увеличение массы тела. Большие количества могут привести к водянке брюшной полости (вздутию) и ощущению дискомфорта. Живот становится тугим, а пупок — плоским или даже выпячивается.
Раздутая брюшная полость оказывает давление на желудок, что иногда приводит к потере аппетита, а также давление на легкие, что иногда приводит к появлению одышки.
У некоторых людей с асцитом опухают лодыжки, так как в них накапливается избыточная жидкость (вызывая образование отека).
Осложнения асцита
Иногда возникает самопроизвольный бактериальный перитонит (инфекция асцитической жидкости, которая развивается без каких-либо очевидных причин). Эта инфекция часто встречается среди людей с асцитом и циррозом, особенно у людей, употребляющих большое количество алкоголя.
Если развивается самопроизвольный бактериальный перитонит, у людей обычно отмечается дискомфорт в животе, при этом в животе могут быть болезненные ощущения. У больных может быть повышенная температура и общее недомогание. У них может возникнуть спутанность сознания, дезориентация и сонливость. Если оставить без лечения, эта инфекция может привести к летальному исходу. Выживаемость зависит от раннего начала лечения надлежащими антибиотиками.
Диагностика асцита
Обследование врачом;
В некоторых случаях — визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование
В некоторых случаях — анализ асцитической жидкости
Когда врач выстукивает (перкутирует) живот, жидкость производит глухой звук. Если у человека вздутый живот из-за растяжения кишечника газом, при постукивании имеет место барабанный звук. Однако врач не всегда способен обнаружить асцитическую жидкость, если ее объем не составляет 1 л или больше.
Если врачи сомневаются в наличии асцита или в его причинах, они могут провести ультразвуковое исследование или компьютерную томографию (КТ; см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Кроме того, можно получить небольшой образец асцитической жидкости путем введения иглы через стенку брюшной полости — процедура, называемая диагностическим парацентезом. Лабораторное исследование этой жидкости может помочь установить причину.
Лечение асцита
Диета с низким содержанием натрия
Диуретики
Удаление асцитической жидкости (терапевтический парацентез)
В некоторых случаях — хирургическое вмешательство для перенаправления кровотока (портосистемное шунтирование) или трансплантация печени
Антибиотики при самопроизвольном бактериальном перитоните
Основным методом лечения асцита является диета с низким содержанием натрия, целью которой является употребление 2000 мг или менее натрия в сутки.
Если диета неэффективна, кроме нее пациентам обычно назначают лекарственные препараты, носящие название диуретики (например, спиронолактон или фуросемид). Диуретики заставляют почки выводить с мочой больше натрия и воды, поэтому у людей увеличивается количество мочи.
Если асцит создает неудобства или приводит к затруднению дыхания или потребления пищи, то жидкость можно удалить через иглу, введенную в брюшную полость; процедура называется терапевтическим парацентезом. Эта жидкость имеет тенденцию накапливаться повторно, если не соблюдать гипонатриевую диету и не принимать диуретики. Поскольку большое количество альбумина обычно переходит из крови в жидкость в брюшной полости, можно назначить альбумин внутривенно.
Если часто накапливается большое количество жидкости или если другие виды лечения неэффективны, может потребоваться портосистемный шунт или трансплантация печени. Портосистемный шунт соединяет воротную вену или одну из ее ветвей с веной общей системы кровообращения; таким образом создается путь, обходящий печень. Однако установка шунта представляет собой инвазивную процедуру и может стать причиной таких проблем, как нарушение функции головного мозга (печеночная энцефалопатия) и нарушение функции печени.
Если ставится диагноз самопроизвольного бактериального перитонита, пациентам назначают антибиотики, например, цефотаксим. Поскольку эта инфекция часто рецидивирует в течение года, после того как изначальная инфекция излечена, для профилактики рецидива инфекции назначается другой антибиотик (например, норфлоксацин).