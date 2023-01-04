Наиболее распространенной причиной асцита является

Болезнь печени

Менее распространенные причины асцита включают нарушения, не связанные с печенью, такие как рак, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, воспаление поджелудочной железы (панкреатит) и туберкулез, оказывающий воздействие на выстилку брюшной полости.

Асцит, как правило, является длительным (хроническим), а не краткосрочным (острым) нарушением со стороны печени. Чаще всего его причиной является

Портальная гипертензия — повышенное давление в воротной вене (большая вена, несущая кровь от кишечника в печень) и ее ветвях

Портальная гипертензия обычно возникает вследствие цирроза (тяжелого рубцевания печени), который чаще всего обусловлен употреблением больших количеств алкоголя, жировой дистрофией печени или хроническим вирусным гепатитом.

Асцит может возникать и при других заболеваниях печени, таких как тяжелый алкогольный гепатит без цирроза, другие виды хронического гепатита и закупорка печеночной вены (синдром Бадда-Киари).

У людей с заболеванием печени асцитическая жидкость просачивается через поверхность печени и кишечника и накапливается в брюшной полости. Это обусловлено сочетанием ряда факторов. К ним относятся:

Портальная гипертензия

Задержка жидкости почками

Изменение уровней различных гормонов и химических соединений, регулирующих баланс жидкости в организме

Кроме того, альбумин также обычно просачивается из крови в жидкость в брюшной полости. В нормальных условиях альбумин, основной белок крови, помогает предотвращать утечку жидкости из кровеносных сосудов. Когда альбумин просачивается из кровеносных сосудов наружу, жидкость также просачивается наружу.