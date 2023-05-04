Гепатоцеллюлярная карцинома (гепатома) представляет собой рак, развивающийся в клетках печени и являющийся одним из наиболее распространенных типов первичного рака печени.

Риск развития гепатоцеллюлярной карциномы, особенно у людей с циррозом печени, повышается при наличии гепатита B или гепатита С, или жировой болезни печени, либо при чрезмерном употреблении алкоголя.

У людей может наблюдаться боль в животе, потеря массы тела и ощущение большой массы в верхней правой части брюшной полости.

Врачи основывают диагноз на результатах анализа крови и визуализирующих обследований.

В отсутствие раннего диагноза этот тип рака обычно приводит к летальному исходу.

(См. также Общие сведения об опухолях печени).

Гепатоцеллюлярная карцинома — это наиболее распространенный тип рака, развивающегося в печени. Обычно он встречается у людей, у которых имеется тяжелое рубцевание печени (цирроз).

В определенных регионах Африки и Восточной Азии гепатоцеллюлярная карцинома более распространена, чем в Соединенных Штатах Америки, и часто является причиной смерти. В этих регионах у многих людей присутствует хроническая инфекция вирусом гепатита B. Наличие этого вируса в организме повышает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы более чем в 100 раз. Гепатит B может вызывать цирроз, но также может приводить к возникновению гепатоцеллюлярной карциномы независимо от того, развивается цирроз или нет. Цирроз вследствие хронического гепатита С, жировой болезни печени или чрезмерного употребления алкоголя также повышает риск развития этого типа рака.

Риск развития гепатоцеллюлярного рака также повышает гемохроматоз (наследственное заболевание, которое приводит к тому, что в организм всасывается слишком много железа). При гемохроматозе железо может накапливаться в печени и повреждать ее.

Гепатоцеллюлярная карцинома иногда развивается в результате воздействия определенных ракообразующих веществ (канцерогенных веществ). В субтропических регионах, где гепатоцеллюлярная карцинома широко распространена, пища часто загрязнена канцерогенами, называемыми афлатоксинами — веществами, которые вырабатываются определенными типами грибков.

В Северной Америке, Европе и других географических регионах, где гепатоцеллюлярная карцинома менее распространена, наиболее частой причиной ее развития является хронический гепатит С. Цирроз, чаще всего продолжительный цирроз, связанный с хроническим гепатитом С, жировой болезнью печени или хроническим потреблением алкоголя, может также приводить к развитию гепатоцеллюлярной карциномы. Риск в случае первичного билиарного холангита ниже, чем при других типах цирроза.

Симптомы гепатоцеллюлярной карциномы Чаще всего симптомы гепатоцеллюлярной карциномы до постановки диагноза отсутствуют, и опухоли обнаруживаются во время стандартного скрининга. Как правило, первые симптомы включают боль в животе, потерю массы тела и большую массу, которая может ощущаться в верхней правой части брюшной полости. Состояние людей, в течение длительного времени страдающих циррозом, может внезапно ухудшиться. Может повыситься температура. В отдельных случаях первые симптомы включают внезапную боль в животе и шок (опасное снижение артериального давления), вызванный разрушением или кровотечением злокачественной опухоли.

Диагностика гепатоцеллюлярной карциномы Физикальное обследование

Анализы крови и визуализирующие обследования Раннее выявление гепатоцеллюлярной карциномы затруднено, поскольку сначала нет явных симптомов. Если врач чувствует, что печень увеличена, или если в ходе визуализирующего обследования, проведенного в других целях, обнаружено новообразование в верхней правой части брюшной полости, врач может заподозрить этот тип рака, особенно у людей с продолжительным циррозом. Однако программы скрининга часто позволяют врачам обнаруживать этот тип рака прежде, чем разовьются симптомы. Если есть подозрение на наличие гепатоцеллюлярной карциномы, проводится следующее: Анализы крови для измерения уровней альфа-фетопротеина (АФП): Этот белок обычно вырабатывается утробным плодом, и к возрасту 1 года его уровень заметно снижается. Приблизительно у половины людей с гепатоцеллюлярной карциномой его уровни повышены.

Физикальное обследование: Врачи пальпируют верхнюю правую часть брюшной полости для проверки на увеличение печени или наличие большой массы. Они могут прослушать печень стетоскопом для проверки на звуки, вызванные раком. Например, они иногда слышат шелест (шумы печени, возникающие в результате тока крови по кровеносным сосудам злокачественной опухоли) или скрежет (шумы трения, возникающие в результате трения злокачественной опухоли о поверхность печени и окружающих структур).

Визуализирующие обследования: Для проверки на наличие гепатоцеллюлярной карциномы врачи могут проводить ультразвуковое исследование, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) брюшной полости. КТ и МРТ, как правило, являются более надежными, чем ультразвуковое исследование. Перед КТ или МРТ внутривенно может вводиться контрастное вещество. Контрастное вещество помогает лучше видеть патологии, если они есть. Если диагноз все еще остается под сомнением, для его подтверждения делают биопсию печени (удаление небольшого образца ткани печени с помощью иглы для исследования под микроскопом). Для повышения шансов на получение раковой ткани, при введении биопсийной иглы врачи часто используют ультразвуковое исследование или КТ. Риск кровотечения или другого поражения во время биопсии печени обычно низкий. Определение стадии Если диагностирован рак, врачи определяют, насколько он большой и распространился ли рак в соседние структуры или другие части тела. Часть этой информации может быть получена в ходе визуализирующих обследований, используемых для постановки диагноза. Рак классифицируют от стадии I (одиночная опухоль, которая не распространилась) до стадии IV (распространенная в отдаленные части тела). Определение стадии заболевания помогает врачам выбрать лечение и оценить выживаемость. Скрининг В некоторых регионах, где вирус гепатита B широко распространен, для скрининга людей с гепатитом B на наличие рака печени используется ультразвуковое исследование. Врачи могут периодически проводить скрининг у людей с циррозом, независимо от причины. Скрининг обычно включает проведение ультразвукового исследования каждые 6 или 12 месяцев и иногда измерение уровня АФП.

Лечение гепатоцеллюлярной карциномы Хирургическое вмешательство или трансплантация печени

Радиочастотная абляция, химиоэмболизация или внутренняя лучевая терапия

Химиотерапия и иммунотерапия Лечение гепатоцеллюлярной карциномы зависит от распространения рака. Небольшие опухоли, которые не выходят за пределы печени, можно лечить с помощью трансплантации печени. Хоть какая-то надежда на излечение есть только при трансплантации печени или хирургическом удалении злокачественной опухоли. Однако после хирургического удаления рак часто рецидивирует. Кроме того, удаление злокачественной опухоли у людей с циррозом может оказаться невозможным ввиду значительного поражения печени. Когда проведение трансплантации или хирургического вмешательства невозможно или когда люди ожидают пересадки печени, может проводиться лечение опухоли и областей вокруг нее. Это лечение может помочь замедлить рост и облегчить симптомы рака. Например, врачи могут ввести химическое вещество, разрушающее раковые клетки, в кровеносные сосуды, ведущие к злокачественной опухоли. Или они могут использовать методы лечения, в которых на раковые клетки воздействуют различными видами энергии, таким образом разрушая их. Тремя такими видами лечения являются: Радиочастотная абляция (в которой используют электроэнергию)

Химиоэмболизация (в которой используется препарат для химиотерапии)

Селективная внутренняя лучевая терапия (в которой используют радиацию) Однако эти методы лечения разрушают не все раковые клетки. Препараты для химиотерапии могут вводиться в кровеносный сосуд, который снабжает кровью опухоль (так называемая химиоэмболизация). Например, химиотерапевтические препараты могут вводиться в вену или в печеночную артерию. Введение препаратов для химиотерапии непосредственно в печеночную артерию позволяет доставить высокую дозу лекарственных препаратов непосредственно в раковые клетки в печени. Препарат для химиотерапии под названием сорафениб эффективен против гепатоцеллюлярной карциномы. У некоторых людей с этим раком в настоящее время используются другие химиотерапевтические препараты (например, ленватиниб, регорафениб) и некоторые комбинации, которые могут включать иммунотерапевтические препараты (например, тремелимумаб в сочетании с дурвалумабом или атезолизумаб в сочетании с бевацизумабом).

Прогноз при гепатоцеллюлярной карциноме Большинство людей с гепатоцеллюлярной карциномой умирает в течение нескольких лет из-за обнаружения рака уже на поздней стадии. Скрининг и раннее обнаружение приводят к лучшему прогнозу. Если злокачественная опухоль небольшая и не распространилась, и может быть проведена трансплантация печени или хирургическое удаление опухоли, то человек часто может прожить многие годы.