Поражение печени, вызванное лекарственными препаратами

Многие лекарственные препараты могут оказывать влияние на то, как функционирует печень, повреждать печень, либо делать и то и другое. (См. также Лекарственные препараты и печень).

Некоторые лекарственные препараты, такие как статины (применяемые при повышенном холестерине), могут увеличивать уровни ферментов печени и вызывать поражение печени (обычно незначительное) без каких-либо симптомов. Однако врачи могут продолжать назначать статины людям с хронической болезнью печени, например, стеатотической болезнью печени, связанной с метаболической дисфункцией (MASLD) (ранее неалкогольная жировая болезнь печени [НАЖБП]), стеатогепатитом, связанным с метаболической дисфункцией (MASH) (ранее неалкогольный стеатогепатит [НАСГ]), и MASH вследствие цирроза, поскольку:

Прием статинов не несет больше рисков для людей с хронической болезнью печени, чем для людей, не страдающих хронической болезнью печени.

Использование статинов для лечения высокого уровня холестерина у людей с MASLD и MASH имеет преимущества.

Тем не менее, пациентам с декомпенсированным циррозом (поздняя стадия цирроза, при которой печень больше не может функционировать надлежащим образом) статины не назначают совсем или назначают в более низких дозах.

Очень немногие лекарственные препараты повреждают печень настолько сильно, что такое повреждение сопровождается появлением симптомов, таких как пожелтение кожи и глаз (желтуха), боль в животе, зуд и склонность к возникновению синяков и кровотечений.

Врачи используют термин «лекарственное поражение печени» (ЛПП) для описания любого поражения печени, вызванного лекарственными препаратами, независимо от того, приводит оно к появлению симптомов или нет. Этот термин также включает поражения, вызванные запрещенными наркотиками, лекарственными травами, растениями и пищевыми добавками, энергетическими напитками, гормонами или антибиотиками.

Некоторые лекарственные препараты предсказуемо поражают печень. Поражение печени происходит вскоре после того, как лекарственный препарат принят, и связано с дозой препарата. В Соединенных Штатах Америки такое поражение (часто вызываемое отравлением ацетаминофеном) является одной из наиболее распространенных причин внезапного появления желтухи, печеночной недостаточности или обоих этих явлений. Поражение печени, которое провоцируют другие лекарственные препараты, непредсказуемо. Оно обнаруживается через некоторое время после того, как был принят лекарственный препарат, и не связано с дозой. В редких случаях такое поражение заканчивается тяжелым заболеванием печени.

Лекарственные растения и печень Некоторые лекарственные растения (части растений, используемых для поддержания здоровья) содержат вещества, которые могут повредить печень. Печень является главной поражаемой целью, потому что она перерабатывает все, что поступает через рот и проглатывается. Пирролизидиновые алкалоиды: Сотни растений содержат пирролизидиновые алкалоиды, которые могут повреждать печень. К этим растениям относятся бурачник, окопник и определенные китайские травы, такие как зи као (воробейник), гуан донг хуа (мать-и-мачеха), гуан ли гуанг (крестовник золотистый) и пей лан (посконник). Некоторые растения, используемые для приготовления чаев, содержат пирролизидиновые алкалоиды. Иногда молоко, мед и зерновые продукты загрязнены пирролизидиновыми алкалоидами; в этих случаях потребление последних происходит неосознанно. Пирролизидиновые алкалоиды могут постепенно повреждать печень, если их принимать в небольших количествах в течение длительного времени. Если потребляется большое количество, то повреждение может развиться быстрее. Пирролизидиновые алкалоиды могут повреждать стенки печеночных вен, блокируя отток крови из печени. Заболевшие люди испытывают боль в животе и могут страдать от рвоты. Жидкость накапливается в брюшной полости и ногах. В конечном счете это может привести к рубцеванию ткани печени (циррозу), печеночной недостаточности и даже к смерти. Другие растения: Поражение печени может также быть вызвано такими растениями, как атрактилис камеденосный, камелия китайская (использовалась для приготовления зеленых и черных чаев), чистотел (из семейства опийного мака), чапараль, гарциния камбоджийская (добавка, используемая для помощи в снижении веса), экстракт зеленого чая (используется для снижения веса и профилактики болезней), дубровник, дзин бу хуан, кава, ма хуанг (эфедра), омела, американское кудрявомятное масло (использовали для приготовления чаев) и шьо-сайко-то (смесь трав). В целом врачи-гепатологи рекомендуют избегать всех растительных добавок из-за того, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) не проводит проверку их безопасности, а также из-за того, что многие из этих веществ могут вызывать поражение печени и иногда печеночную недостаточность даже у людей, у которых ранее отсутствовали какие-либо заболевания печени.

Факторы риска Обычно считается, что риск поражения печени лекарственными препаратами увеличивается следующими факторами: возраст (18 лет и старше);

ожирение и диабет;

уже существующая болезнь печени;

генетические характеристики, делающие людей более восприимчивыми к воздействию лекарственных препаратов. Влияние употребления алкоголя и табака на ЛПП до конца не изучено.

Классификация Врачи классифицируют вызванное лекарственными средствами поражение печени различными способами, например, в зависимости от того, как лекарственный препарат повреждает печень; какое воздействие оказывается на клетки печени; какие отклонения от нормы в уровнях ферментов печени обнаружены в результатах анализа крови. Например, лекарственный препарат может поражать печень, непосредственно разрушая клетки печени (гепатоцеллюлярный тип поражения) или блокируя отток желчи из печени (холестатический тип поражения), или делая и то, и другое. Таблица Некоторые лекарственные препараты и вещества, которые могут повреждать печень Таблица

Симптомы лекарственного поражения печени Симптомы заболевания печени могут быть как общими (такими как утомляемость, общее плохое самочувствие, тошнота, зуд и потеря аппетита), так и более тяжелыми (такими как желтуха, увеличенная печень, боль в верхней правой части брюшной полости, спутанность сознания, дезориентация и снижение внимания).

Диагностика лекарственного поражения печени Обследование врачом;

Анализы крови для оценки функции печени После отмены лекарственного препарата, подозреваемого в причинении вреда, врачи повторно проводят печеночные пробы. Значительное снижение уровней ферментов печени свидетельствует в пользу диагноза поражения печени, вызванного применением лекарственных препаратов. Повреждение печени, вызванное лекарственными препаратами Если поражение печени, вызванное лекарственными препаратами, идентифицировано быстро, то прогноз для человека лучше. Врачи расспрашивают, какие лекарственные препараты принимаются, чтобы определить, может ли какой-либо из них вызвать поражение печени. Врачи также выполняют анализы крови, чтобы измерить уровни определенных ферментов печени и оценить, насколько хорошо печень функционирует и повреждена ли она (печеночные пробы). Лекарственное поражение печени (ЛПП) наиболее вероятно тогда, когда результаты печеночных проб типичны для поражения печени, обычно вызываемого лекарственным препаратом, который принимает данный пациент. Лекарственные препараты иногда вызывают повреждение после прекращения их приема, даже если доза не была высокой, и иногда может потребоваться несколько месяцев для восстановления после ЛПП. Таким образом, иногда бывает трудно или невозможно установить, является ли лекарственный препарат причиной. Повреждение печени, вызванное другими причинами Поскольку никакой анализ не может подтвердить диагноз, врачи также проверяют возможность других причин поражения печени. Делаются анализы крови для проверки на гепатит, аутоиммунные нарушения и другие причины. Надавливание на верхний отдел брюшной полости, используемое для определения размера печени, проведение визуализирующих обследований, таких как ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ), может также помочь врачам определить другие причины поражения печени.

Лечение лекарственного поражения печени Отмена препарата

Введение антидота, если он имеется

Иногда кортикостероиды

В некоторых случаях — трансплантация печени Обычно прекращение применения лекарственного препарата приводит к восстановлению. Для облегчения симптомов, таких, как зуд, могут использоваться лекарственные препараты. Только для нескольких лекарственных препаратов существуют антидоты. Например, при передозировке ацетаминофена может использоваться N-ацетилцистеин. В некоторых случаях могут применяться кортикостероиды. Если поражение тяжелое, пациент может быть направлен к специалисту. Может потребоваться трансплантация печени.

Профилактика лекарственного поражения печени Когда применяются некоторые лекарственные препараты, которые могут повредить печень (такие как статины), врачи иногда регулярно делают анализы крови для мониторинга уровней ферментов печени. Такой мониторинг позволяет обнаружить проблемы рано и может помочь предотвратить поражение печени. При применении большинства лекарственных препаратов уровень ферментов печени не контролируется.