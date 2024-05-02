Ишемический гепатит развивается, когда печень не получает достаточно крови, кислорода или обоих этих ресурсов.

Снижение кровотока по всему телу является наиболее распространенной причиной таких неудовлетворенных потребностей. Кровоток может быть снижен в результате следующих причин:

сердечная недостаточность;

Внезапное, значительное снижение артериального давления (которое может быть вызвано обширным кровотечением, тяжелым обезвоживанием или тяжелой системной инфекцией)

Снижение уровней кислорода в организме, которое может быть результатом длительных, тяжелых нарушений дыхания, может также вызывать ишемический гепатит.

Рост потребности в кислороде и крови, как во время тяжелой системной инфекции (сепсиса), которая может способствовать развитию ишемического гепатита.

Заблокированные кровеносные сосуды могут вызвать ишемию печени, но только в тех случаях, когда и печеночная артерия и воротная вена сужены или заблокированы. Ишемия не развивается в тех случаях, когда сужен или заблокирован только один из этих кровеносных сосудов, потому что печень получает кровь из печеночной артерии и из воротной вены, и незаблокированный кровеносный сосуд продолжает снабжать печень кровью.

Наиболее распространенной причиной заблокированных кровеносных сосудов является сгусток крови. (Закупорку сгустком крови называют тромбозом.) Появление сгустков крови в печеночной артерии может иметь много причин, таких, как:

Повреждение кровеносных сосудов (что бывает во время хирургического вмешательства по трансплантации печени)

Расширенное образование (аневризма) в печеночной артерии

Воспаление артерии (васкулит)

Использование кокаина (вызывает спазм артерии)

Серповидноклеточный криз

Опухоли, определенные медицинские процедуры или сердечные инфекции (эндокардит), которые вызывают отрывание и перемещение с кровотоком эмболов, скоплений материала, такого как кусочки жирного материала или сгустки крови, на стенке артерии, и их последующее осаждение в кровеносном сосуде

Расстройства, которые увеличивают вероятность свертывания крови, могут быть причиной блокирования печеночной артерии или воротной вены. Эти расстройства могут быть врожденными или приобретенными.