Ишемический гепатит представляет собой поражение, которое проявляется по всему объему печени и которое вызвано неадекватным снабжением кровью или кислородом.
Сердечная или дыхательная недостаточность может снижать снабжение печени кровью или кислородом.
Люди страдают от тошноты и рвоты, и печень может быть болезненно чувствительна и увеличена.
Для поиска причины врачи могут провести визуализирующие обследования.
Врачи лечат заболевание, которое уменьшает кровоток в печень.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени).
При ишемическом гепатите клетки печени повреждаются или погибают, потому что печень не получает достаточного количества крови или кислорода.
Ишемический гепатит отличается от других типов гепатита. Обычно под гепатитом подразумевается воспаление печени, которое может иметь много причин, но наиболее частой причиной является вирус (как при гепатите А или B). Однако при ишемическом гепатите печень не воспалена. Скорее наблюдается гибель клеток печени (некроз). Термин гепатит используется, потому что технически он относится к любому нарушению, при котором ферменты печени, называемые аминотрансферазами, просачиваются из поврежденных клеток печени в кровь.
Причины ишемического гепатита
Ишемический гепатит развивается, когда печень не получает достаточно крови, кислорода или обоих этих ресурсов.
Снижение кровотока по всему телу является наиболее распространенной причиной таких неудовлетворенных потребностей. Кровоток может быть снижен в результате следующих причин:
Внезапное, значительное снижение артериального давления (которое может быть вызвано обширным кровотечением, тяжелым обезвоживанием или тяжелой системной инфекцией)
Снижение уровней кислорода в организме, которое может быть результатом длительных, тяжелых нарушений дыхания, может также вызывать ишемический гепатит.
Рост потребности в кислороде и крови, как во время тяжелой системной инфекции (сепсиса), которая может способствовать развитию ишемического гепатита.
Заблокированные кровеносные сосуды могут вызвать ишемию печени, но только в тех случаях, когда и печеночная артерия и воротная вена сужены или заблокированы. Ишемия не развивается в тех случаях, когда сужен или заблокирован только один из этих кровеносных сосудов, потому что печень получает кровь из печеночной артерии и из воротной вены, и незаблокированный кровеносный сосуд продолжает снабжать печень кровью.
Наиболее распространенной причиной заблокированных кровеносных сосудов является сгусток крови. (Закупорку сгустком крови называют тромбозом.) Появление сгустков крови в печеночной артерии может иметь много причин, таких, как:
Повреждение кровеносных сосудов (что бывает во время хирургического вмешательства по трансплантации печени)
Расширенное образование (аневризма) в печеночной артерии
Воспаление артерии (васкулит)
Использование кокаина (вызывает спазм артерии)
Опухоли, определенные медицинские процедуры или сердечные инфекции (эндокардит), которые вызывают отрывание и перемещение с кровотоком эмболов, скоплений материала, такого как кусочки жирного материала или сгустки крови, на стенке артерии, и их последующее осаждение в кровеносном сосуде
Расстройства, которые увеличивают вероятность свертывания крови, могут быть причиной блокирования печеночной артерии или воротной вены. Эти расстройства могут быть врожденными или приобретенными.
Симптомы ишемического гепатита
Симптомы включают в себя тошноту и рвоту. Печень может быть болезненно чувствительна и увеличена. Если у человека уже имеется тяжелое рубцевание печени (цирроз), то ишемический гепатит может привести к печеночной недостаточности.
Диагностика ишемического гепатита
Анализы крови для оценки функции печени и анализы свертываемости крови
Иногда визуализирующие исследования
Врачи подозревают ишемический гепатит, когда результаты печеночных проб (выполненных, чтобы определить, насколько хорошо функционирует печень, и повреждена ли она) и/или анализы свертываемости крови отклоняются от нормы у пациентов с расстройством, которое может вызвать такое нарушение.
Если врачи подозревают ишемический гепатит, они ищут причину. Например, они могут провести визуализирующие обследования для проверки функции сердца или наличия закупорки в печеночной артерии. Такие визуализирующие обследования включают эхокардиографию, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию (МРТ) кровеносных сосудов (магнитно-резонансную ангиографию) и артериографию, во время которой проводится рентгенологическое исследование после введения в артерию рентгеноконтрастного вещества (видимого в рентгеновских лучах).
Лечение ишемического гепатита
Лечение основного заболевания
Основное внимание врачи уделяют лечению заболевания, которое уменьшает кровоток в печень. Если кровоток может быть восстановлен, ишемический гепатит обычно вылечивается.