Ишемическая холангиопатия представляет собой повреждение одного или более желчных протоков, произошедшее в результате недостаточного кровотока.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени).

Желчные протоки (такие как печеночные протоки и общий желчевыносящий проток), в отличие от печени, снабжаются с кровью только от одного крупного кровеносного сосуда, печеночной артерии. Поэтому нарушение кровотока через печеночную артерию может препятствовать получению достаточного количества кислорода желчными протоками. Следовательно, клетки, выстилающие протоки, повреждаются или погибают — нарушение, называемое ишемической холангиопатией. Кровоток может нарушаться, когда

отторгается трансплантат печени;

кровеносные сосуды повреждены во время хирургического вмешательства по поводу трансплантации печени или удаления желчного пузыря посредством лапароскопии;

кровеносные сосуды повреждены радиационной терапией;

у пациента имеется нарушение, которое повышает вероятность свертывания крови (нарушение свертываемости крови).

Процедура, проведенная для блокирования кровотока к опухоли печени (называемая химиоэмболизацией), также блокирует кровоток к здоровой ткани.

Ишемическая холангиопатия обычно встречается у людей, которые перенесли трансплантацию печени.

Симптомы ишемической холангиопатии Поврежденный желчный проток становится воспаленным, сужается (образование стриктуры), либо наблюдаются оба эти явления. Затем отток желчи замедляется или блокируется. Если желчь не может выводиться через печень и желчные протоки достаточно быстро, пигмент желчи (билирубин) накапливается в крови и депонируется в коже. В результате кожа и белки глаз приобретают желтый цвет (желтуха). Сужение или блокирование могут препятствовать попаданию желчи (которая содержит пигменты, такие как билирубин) в тонкую кишку и выведению с каловыми массами. В результате каловые массы становятся светлыми, а моча темной, поскольку больше желчи выводится с мочой. Чесотка (зуд) является распространенным проявлением; он часто начинается на руках и ногах, но обычно поражает все тело. Зуд усиливается ночью. Может также возникать инфекция желчного протока (холангит), вызывающая боли в животе, озноб и повышение температуры.

Диагностика ишемической холангиопатии Наличие в анамнезе предрасполагающего состояния (например, трансплантация печени)

Обследование врачом;

Анализы крови и визуализирующие исследования Диагноз основывается на симптомах и отклонении результатов анализа крови от нормы, особенно у людей, у которых имеются нарушения, повышающие вероятность развития ишемической холангиопатии (например, у реципиентов трансплантата печени). Лабораторное исследование Показатели функции печени Ультразвуковое исследование помогает врачам визуализировать протоки, но результаты могут быть неокончательными. Для более точной диагностики часто требуется проведение магнитно-резонансной томографии желчных протоков (процедуры, называемой магнитно-резонансной холангиопанкреатографией или МРХПГ) или эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ). При проведении ЭРХПГ гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) вводят через рот в тонкую кишку, а затем в систему желчных протоков вводят контрастное вещество.