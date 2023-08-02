Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков

Печень производит желчь, зеленовато-желтую, густую, липкую жидкость. Желчь способствует пищеварению, облегчая абсорбцию из кишечника холестерина, жиров и жирорастворимых витаминов. Желчь также помогает выводить из организма определенные ненужные продукты (главным образом, билирубин и избыточный холестерин) и побочные продукты лекарственных препаратов.

Желчевыводящие пути состоят из небольших трубок (протоков), выносящих желчь из печени в желчный пузырь, а затем в тонкую кишку. Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, расположенный под печенью. В нем накапливается желчь. Когда возникает потребность в желчи, например во время еды, желчный пузырь сокращается, выталкивая желчь через желчные протоки в тонкую кишку.

Изображение печени, желчных протоков и желчного пузыря

Желчный пузырь и желчные протоки Изображение

Отток желчи могут блокировать:

Если желчные протоки заблокированы, желчный пузырь может воспалиться (холецистит).

Также может присутствовать боль в области желчного пузыря при отсутствии желчных камней (боль в области желчного пузыря при бескаменном холецистите).