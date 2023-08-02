Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков

Печень производит желчь, зеленовато-желтую, густую, липкую жидкость. Желчь способствует пищеварению, облегчая абсорбцию из кишечника холестерина, жиров и жирорастворимых витаминов. Желчь также помогает выводить из организма определенные ненужные продукты (главным образом, билирубин и избыточный холестерин) и побочные продукты лекарственных препаратов.
Желчевыводящие пути состоят из небольших трубок (протоков), выносящих желчь из печени в желчный пузырь, а затем в тонкую кишку. Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мешок, расположенный под печенью. В нем накапливается желчь. Когда возникает потребность в желчи, например во время еды, желчный пузырь сокращается, выталкивая желчь через желчные протоки в тонкую кишку.
Изображение печени, желчных протоков и желчного пузыря
Отток желчи могут блокировать:
желчные камни, выходящие из желчного пузыря в протоки;
повреждение желчных протоков во время хирургического вмешательства на желчном пузыре;
сужение желчных протоков, вызванное такими факторами, как связанные со СПИДом инфекции и первичный склерозирующий холангит;
заболевания поджелудочной железы, которые могут приводить к сужению желчных протоков, поскольку они проходят через поджелудочную железу;
опухоли в поджелудочной железе, желчном пузыре или желчных протоках;
Если желчные протоки заблокированы, желчный пузырь может воспалиться (холецистит).
Также может присутствовать боль в области желчного пузыря при отсутствии желчных камней (боль в области желчного пузыря при бескаменном холецистите).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Международный фонд по желудочно-кишечным расстройствам (International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFFGD): заслуживающий доверия ресурс, который помогает людям с желудочно-кишечными расстройствами контролировать свое здоровье.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): исчерпывающая информация о работе пищеварительной системы, а также ссылки на связанные темы, такие как исследования и варианты лечения.