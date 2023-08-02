Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря

К числу визуализирующих исследований печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей относятся ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРПХГ), чрескожная чреспеченочная холангиография, интраоперационная холангиография, радионуклидное сканирование и простое рентгенологическое исследование.
(См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре).
Ультразвуковое исследование
При ультразвуковом исследовании для создания изображений печени, желчного пузыря и желчных протоков используются звуковые волны. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование лучше подходит для обнаружения структурных аномалий, поражающих только некоторые отделы печени, таких как опухоли, в сравнении с аномалиями, поражающими все отделы печени одинаково, такими, как цирроз (тяжелое рубцевание тканей печени) или жировая дистрофия печени (избыток жира в печени). Это наименее дорогая и самая безопасная процедура создания изображения желчного пузыря и желчных протоков.
Используя ультразвуковое исследование, врач может легко определить наличие желчных камней в желчном пузыре. Ультразвуковое исследование брюшной полости позволяет определить, вызвана ли желтуха (пожелтение кожи и белков глаз) закупоркой желчных протоков или дисфункцией клеток печени. Если ультразвуковое исследование показывает, что протоки расширены, то причиной обычно является обструкция. Ультразвуковое исследование также помогает лучше ориентироваться при введении врачами иглы для получения образца ткани во время биопсии печени.
Вид ультразвукового исследования, называемый допплеровской эхографией, позволяет увидеть кровь, циркулирующую через кровеносные сосуды печени. Допплеровская эхография может обнаруживать закупорки в артериях и венах печени, особенно в воротной вене, доставляющей кровь в печень от кишечника. Допплеровская эхография также может обнаружить последствия повышенного давления в воротной вене (состояние, называемое портальной гипертензией). При эндоскопическом ультразвуковом исследовании используют миниатюрный датчик, размещенный на конце эндоскопа, вводимого через рот в желудок и в начальный отдел тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку), что приближает датчик к печени и окружающим ее органам.
Компьютерная томография
Компьютерная томография (КТ) позволяет получать превосходные изображения печени и ее кровеносных сосудов. Она особенно полезна при диагностировании опухолей. Она также позволяет обнаруживать скопления гноя (абсцессы) и некоторые нарушения, поражающие все отделы печени одинаково, например, жировую дистрофию печени (избыток жира в печени).
Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет обнаружить определенные заболевания печени, например, гемохроматоз и жировую дистрофию печени, которые поражают все отделы печени в одинаковой степени. МРТ показывает кровообращение, предоставляя информацию о заболеваниях кровеносных сосудов. МРТ также полезна для обнаружения опухолей.
При использовании методики, называемой магнитно-резонансной холангиопанкреатографией (МРХПГ), метод МРТ также позволяет получить изображения желчных протоков и соседних структур. Получаемые изображения настолько же хороши, как и изображения, получаемые с помощью более инвазивных методов анализа, при проведении которых контрастное вещество вводится непосредственно в желчевыводящие пути и проток поджелудочной железы. В отличие от КТ, МРТ исследования проводятся без воздействия рентгеновских лучей, хотя они дороже, чем КТ, и требуют больше времени.
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
При эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой) проводят через рот, пищевод и желудок в двенадцатиперстную кишку. Затем тонкую трубку вводят через эндоскоп в желчевыводящие пути. Врачи через зонд вводят в желчевыводящие пути рентгеноконтрастное вещество и одновременно проводят рентгенологическое исследование желчевыводящих путей и протока поджелудочной железы.
ЭРХПГ иногда используют, просто чтобы посмотреть структуру желчевыводящих путей, хотя врачи обычно предпочитают МРХПГ, если она доступна, поскольку МРХПГ настолько же эффективна, но более безопасна. Однако, в отличие от других диагностических тестов, ЭРХПГ позволяет врачам проводить биопсию и определенные лечебные процедуры, поскольку во время процедуры используется эндоскоп. Например, с помощью эндоскопа может быть удален камень в желчном протоке, или может быть установлена трубка (стент) для обхода закупорки желчного протока, вызванной воспалением или раком. При проведении ЭРХПГ осложнения (такие как воспаление поджелудочной железы [панкреатит] или кровотечение) наблюдаются примерно в 1 % случаев. Если лечебная процедура проводится во время ЭРХПГ, то такие осложнения могут встречаться чаще.
Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)
При эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) рентгеноконтрастное вещество вводится через эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), который проводят через рот и желудок в двенадцатиперстную кишку (начальный сегмент тонкой кишки). Контрастное вещество вводится в желчевыводящие пути непосредственно за сфинктером Одди. Контрастное вещество затем движется назад вверх по желчевыводящим путям и часто позволяет рассмотреть протоки поджелудочной железы.
Хирургические инструменты могут также использоваться вместе с эндоскопом, позволяя врачу удалить камень в желчном протоке или установить трубку (стент) для обхода желчного протока, заблокированного рубцеванием или раком.
Чрескожная чреспеченочная холангиография
Чрескожная чреспеченочная холангиография подразумевает введение длинной иглы через кожу в печень и последующее введение рентгеноконтрастного вещества в желчный проток печени; эту процедуру проводят под контролем ультразвукового исследования. Рентгенологическое исследование позволяет четко разглядеть желчные протоки, особенно любой закупоренный проток, в сети желчных протоков. Подобно эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), чрескожная чреспеченочная холангиография используется чаще для проведения лечебных процедур или биопсии, чем для получения изображений желчевыводящих протоков. Осложнения чрескожной чреспеченочной холангиографии, такие как кровотечение и внутреннее повреждение, делают ее менее привлекательным методом в сравнении с ЭРХПГ, если только особые обстоятельства не требуют использовать такой метод.
Интраоперационная холангиография
Интраоперационная холангиография заключается в инъекции рентгеноконтрастного вещества непосредственно в протоки желчевыводящих путей во время хирургического вмешательства на желчном пузыре. Затем рентгенологическое исследование позволяет получить четкие изображения желчевыводящих путей. Это исследование используется редко, только когда другой, менее инвазивный метод не позволяет получить достаточно информации.
Радионуклидное (радиоизотопное) сканирование
При радионуклидной (радиоизотопной) визуализации используют вещество, содержащее радиоактивный маркер, который после внутривенного введения накапливается в определенном органе. Радиоактивность регистрируется камерой для регистрации гамма-излучения, которую устанавливают над верхним отделом брюшной полости и соединяют с компьютером, генерирующим изображение. При сканировании печени используют радиоактивные вещества, которые накапливаются в клетках печени.
Холесцинтиграфия (гепатобилиарная сцинтиграфия или сканирование), другая разновидность радионуклидной сцинтиграфии, которая позволяет наблюдать за движением радиоактивного вещества по мере его выделения печенью и продвижения в желчный пузырь и через желчные протоки в двенадцатиперстную кишку (начальный отдел тонкой кишки). Эта методика, которая выполняется натощак, позволяет обнаружить заблокированный пузырный проток (который соединяет желчный пузырь с общим желчным протоком — см. рисунок Изображение печени и желчного пузыря). Такая закупорка указывает на острое воспаление желчного пузыря (холецистит).
Рентгенологическое исследование печени и желчевыводящих путей
Простое рентгенологическое исследование брюшной полости обычно не позволяет обнаруживать заболевания печени, желчного пузыря или желчевыводящих путей.