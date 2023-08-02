Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря

При ультразвуковом исследовании для создания изображений печени, желчного пузыря и желчных протоков используются звуковые волны. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование лучше подходит для обнаружения структурных аномалий, поражающих только некоторые отделы печени, таких как опухоли, в сравнении с аномалиями, поражающими все отделы печени одинаково, такими, как цирроз (тяжелое рубцевание тканей печени) или жировая дистрофия печени (избыток жира в печени). Это наименее дорогая и самая безопасная процедура создания изображения желчного пузыря и желчных протоков.

Используя ультразвуковое исследование, врач может легко определить наличие желчных камней в желчном пузыре. Ультразвуковое исследование брюшной полости позволяет определить, вызвана ли желтуха (пожелтение кожи и белков глаз) закупоркой желчных протоков или дисфункцией клеток печени. Если ультразвуковое исследование показывает, что протоки расширены, то причиной обычно является обструкция. Ультразвуковое исследование также помогает лучше ориентироваться при введении врачами иглы для получения образца ткани во время биопсии печени.

Вид ультразвукового исследования, называемый допплеровской эхографией, позволяет увидеть кровь, циркулирующую через кровеносные сосуды печени. Допплеровская эхография может обнаруживать закупорки в артериях и венах печени, особенно в воротной вене, доставляющей кровь в печень от кишечника. Допплеровская эхография также может обнаружить последствия повышенного давления в воротной вене (состояние, называемое портальной гипертензией). При эндоскопическом ультразвуковом исследовании используют миниатюрный датчик, размещенный на конце эндоскопа, вводимого через рот в желудок и в начальный отдел тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку), что приближает датчик к печени и окружающим ее органам.