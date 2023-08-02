Врачи могут получить образец ткани печени во время диагностической операции, но чаще его получают посредством введения полой иглы через кожу человека в печень. Этот вид биопсии носит название «чрескожная биопсия печени». Другой вид биопсии носит название «трансвенозная биопсия печени».
Биопсия печени позволяет получить о печени такую информацию, которую нельзя с очевидностью получить при проведении других анализов. Врачи часто используют биопсию печени для обнаружения в печени лишнего жира (жировая дистрофия печени), хронического воспаления печени (хронический гепатит), метаболических заболеваний печени, таких как болезнь Вильсона (избыток меди) и гемохроматоз (перегрузка железом), осложнений после трансплантации печени и первичного либо метастатического рака печени (рака, распространившегося в печень).
Изображение печени и желчного пузыря
Чрескожная биопсия печени
Чрескожная биопсия печени может проводиться как амбулаторная процедура. Врачи обычно используют ультразвуковое исследование, чтобы определить положение печени и контролировать введение иглы таким образом, чтобы получить образец биопсии из аномальной области. Как только врачи устанавливают необходимое место биопсии, они обезболивают кожу пациента и вводят иглу в печень. Полая игла выходит наружу с маленьким кусочком ткани печени внутри.
После того как образец получен, пациенту следует оставаться в амбулаторном отделении в течение 3–4 часов из-за небольшого риска осложнений, таких как кровотечение из печени. Поскольку кровотечение может начаться в течение 15 дней после проведения биопсии, пациенту рекомендуют во время этого периода находиться в пределах часа езды до больницы. Связанные с биопсией печени осложнения, хотя и нечастые, могут вызывать серьезные проблемы; 1 из 10 000 человек умирает в результате этой процедуры. Легкая боль в верхней правой части брюшной полости, иногда распространяющаяся на правое плечо, часто наблюдается после биопсии печени и обычно облегчается применением анальгетиков.
Трансвенозная биопсия печени
В ходе другой процедуры, которая носит название «трансвенозная биопсия печени», катетер вводят в вену шеи, проводят через полую вену и направляют в одну из печеночных вен, которые отводят от печени кровь. Иглу, размещенную на конце катетера, затем вводят в печень через стенку вены. По сравнению с чрескожной биопсией печени вероятность повреждения печени при этой процедуре меньше. Она особенно полезна у пациентов, у которых кровь не свертывается надлежащим образом, или у пациентов с асцитом на фоне портальной гипертензии — оба нарушения являются осложнениями тяжелой болезни печени.