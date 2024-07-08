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Общие сведения о гепатите

Авторы:Sonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Гепатит — это воспаление печени.

Гепатит распространен во всем мире.

Гепатит может быть

  • Острым (кратковременным)

  • Хроническим (длящимся не менее 6 месяцев)

В большинстве случаев острый гепатит вызывается вирусом (острый вирусный гепатит), проходит сам по себе, но иногда прогрессирует до хронического гепатита.

(См. также Общие сведения об остром вирусном гепатите и Общие сведения о хроническом гепатите).

Знаете ли Вы, что...

  • Вакцины могут предотвратить развитие некоторых типов вирусного гепатита или уменьшить степень его тяжести.

  • Несколько несложных, основанных на здравом смысле предосторожностей, могут помочь предотвратить гепатит.

Причины гепатита

Чаще всего причиной гепатита является

Метаболизм — это процесс, который преобразует пищу в энергию; он использует пищу для производства молекул, которые поддерживают организм, таких как белки, углеводы и жиры, а также способствует выведению продуктов жизнедеятельности из организма. Аномальный метаболизм в клетках печени приводит к накоплению жира и воспалению. Это называется заболеванием печени, ассоциированным с метаболической дисфункцией (MASLD), которое может привести к стеатогепатиту, ассоциированному с метаболической дисфункцией (MASH). (MASLD ранее назывался неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП], а MASH ранее назывался неалкогольным стеатогепатитом [НАСГ]).

Реже гепатит развивается в результате реакции иммунной системы, которая вызывает воспаление печени (аутоиммунный гепатит), генетических заболеваний печени и других вирусных инфекций (таких как инфекционный мононуклеоз, простой герпес или цитомегаловирусная инфекция). Инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), может вызывать гепатит, который обычно протекает легко. Тяжесть воспаления печени, как правило, коррелирует с тяжестью COVID-19, но легкое воспаление печени может развиться даже при отсутствии симптомов COVID-19.

Таблица
Таблица

Вирусы гепатита

Передача

Симптомы и прогноз

Профилактика

Гепатит А

Употребление продуктов, загрязненных частицами кала зараженного человека, обычно вследствие плохой гигиены или ненадлежащим образом проведенной санитарной обработки (фекально-оральный путь).

У маленьких детей симптомы обычно отсутствуют

У более старших детей и взрослых появляются типичные симптомы острого гепатита (плохой аппетит, тошнота, рвота и, часто, желтуха)

Выздоровление обычно бывает полным

Не переходит в хроническую форму

Соблюдение правил гигиены при обращении с продуктами питания и избегание загрязненных источников воды

Вакцинация против гепатита А всех детей и взрослых, у которых возможен риск заражения

Если люди подверглись воздействию вируса гепатита А, им вводят вакцину против гепатита А или стандартный иммуноглобулин*

Гепатит B

Передается не так легко, как гепатит А

Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:

  • Совместное использование нестерилизованных игл для инъекций наркотических препаратов

  • Повторное использование нестерилизованных игл для нанесения татуировок

  • Половой контакт

  • Рождение ребенка†

В целом является более серьезным заболеванием, чем гепатит А, а в некоторых случаях приводит к смерти

Симптомы более тяжелые, когда у пациента к гепатиту B присоединяется также и гепатит D

Боль в суставах и зудящая красная аллергическая сыпь на коже (волдыри) в дополнение к обычным симптомам острого гепатита

Может переходить в хроническую форму с повышенным риском развития рака печени

Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций наркотических препаратов и наличие нескольких половых партнеров

Вакцинация против гепатита В всех детей (начиная с рождения) и людей, у которых возможен риск заражения

Если люди подверглись воздействию вируса гепатита B (включая детей первого года жизни, родившихся от матерей с гепатитом B), им вводят иммуноглобулин против гепатита B* и вакцину

Гепатит С

Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:

  • Совместное использование нестерилизованных игл для инъекций наркотических препаратов

  • Повторное использование нестерилизованных игл для нанесения татуировок

  • Половой контакт (не часто)

  • Рождение ребенка† (не часто)

Вначале симптомы обычно легкие или отсутствуют, но иногда умеренные и более тяжелые симптомы сменяют друг друга

Становится хроническим примерно у 75 % людей с повышенным риском тяжелого рубцевания печени (цирроз) и развития рака печени, но обычно если сначала развивается только цирроз

Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций наркотических препаратов, а также нанесение татуировок и пирсинг

Вакцины от этого заболевания пока нет

Гепатит D

Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:

  • Совместное использование нестерилизованных игл для инъекций наркотических препаратов

  • Повторное использование нестерилизованных игл для нанесения татуировок

  • Половой контакт

Встречается только как коинфекция с гепатитом B и обычно усугубляет течение инфекции, вызванной вирусом гепатита B.

Такая же, как при гепатите В:

  • Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения

  • Вакцинация против гепатита В

  • Если люди подверглись воздействию вируса гепатита B, им вводят вакцину в сочетании с иммуноглобулином против гепатита B*

Гепатит Е

Употребление продуктов, загрязненных частицами кала зараженного человека (фекально-оральный путь), обычно вследствие плохой гигиены или ненадлежащим образом проведенной санитарной обработки

Случайное употребление в пищу мяса инфицированного животного

Тяжелые симптомы, особенно у беременных женщин

Обычно не переходит в хроническую форму

Вакцинация против гепатита Е (в настоящее время доступна только в Китае)

* Стандартный иммуноглобулин представляет собой препарат, содержащий антитела, полученные из крови (плазмы) людей с нормальной иммунной системой. Его используют для лечения множества заболеваний. Иммуноглобулин против гепатита В содержит антитела, выделенные из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту В. Его вводят с помощью инъекции в мышцу или в вену.

† Беременная женщина, инфицированная гепатитом B или гепатитом С, может передать вирус своему ребенку.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.