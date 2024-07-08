Общие сведения о гепатите

Гепатит — это воспаление печени.
Гепатит распространен во всем мире.
Гепатит может быть
Острым (кратковременным)
Хроническим (длящимся не менее 6 месяцев)
В большинстве случаев острый гепатит вызывается вирусом (острый вирусный гепатит), проходит сам по себе, но иногда прогрессирует до хронического гепатита.
(См. также Общие сведения об остром вирусном гепатите и Общие сведения о хроническом гепатите).
Знаете ли Вы, что...
Причины гепатита
Чаще всего причиной гепатита является
Вирус, в частности один из пяти основных вирусов гепатита — A, B, C, D или E
Жировая дистрофия печени вследствие нарушения обмена веществ
Использование некоторых лекарственных препаратов, например, изониазида (применяется для лечения туберкулеза)
Метаболизм — это процесс, который преобразует пищу в энергию; он использует пищу для производства молекул, которые поддерживают организм, таких как белки, углеводы и жиры, а также способствует выведению продуктов жизнедеятельности из организма. Аномальный метаболизм в клетках печени приводит к накоплению жира и воспалению. Это называется заболеванием печени, ассоциированным с метаболической дисфункцией (MASLD), которое может привести к стеатогепатиту, ассоциированному с метаболической дисфункцией (MASH). (MASLD ранее назывался неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП], а MASH ранее назывался неалкогольным стеатогепатитом [НАСГ]).
Реже гепатит развивается в результате реакции иммунной системы, которая вызывает воспаление печени (аутоиммунный гепатит), генетических заболеваний печени и других вирусных инфекций (таких как инфекционный мононуклеоз, простой герпес или цитомегаловирусная инфекция). Инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), может вызывать гепатит, который обычно протекает легко. Тяжесть воспаления печени, как правило, коррелирует с тяжестью COVID-19, но легкое воспаление печени может развиться даже при отсутствии симптомов COVID-19.
Вирусы гепатита
Передача
Симптомы и прогноз
Профилактика
Употребление продуктов, загрязненных частицами кала зараженного человека, обычно вследствие плохой гигиены или ненадлежащим образом проведенной санитарной обработки (фекально-оральный путь).
У маленьких детей симптомы обычно отсутствуют
У более старших детей и взрослых появляются типичные симптомы острого гепатита (плохой аппетит, тошнота, рвота и, часто, желтуха)
Выздоровление обычно бывает полным
Не переходит в хроническую форму
Соблюдение правил гигиены при обращении с продуктами питания и избегание загрязненных источников воды
Вакцинация против гепатита А всех детей и взрослых, у которых возможен риск заражения
Если люди подверглись воздействию вируса гепатита А, им вводят вакцину против гепатита А или стандартный иммуноглобулин*
Передается не так легко, как гепатит А
Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:
В целом является более серьезным заболеванием, чем гепатит А, а в некоторых случаях приводит к смерти
Симптомы более тяжелые, когда у пациента к гепатиту B присоединяется также и гепатит D
Боль в суставах и зудящая красная аллергическая сыпь на коже (волдыри) в дополнение к обычным симптомам острого гепатита
Может переходить в хроническую форму с повышенным риском развития рака печени
Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций наркотических препаратов и наличие нескольких половых партнеров
Вакцинация против гепатита В всех детей (начиная с рождения) и людей, у которых возможен риск заражения
Если люди подверглись воздействию вируса гепатита B (включая детей первого года жизни, родившихся от матерей с гепатитом B), им вводят иммуноглобулин против гепатита B* и вакцину
Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:
Вначале симптомы обычно легкие или отсутствуют, но иногда умеренные и более тяжелые симптомы сменяют друг друга
Становится хроническим примерно у 75 % людей с повышенным риском тяжелого рубцевания печени (цирроз) и развития рака печени, но обычно если сначала развивается только цирроз
Избегание поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций наркотических препаратов, а также нанесение татуировок и пирсинг
Вакцины от этого заболевания пока нет
Контакт с кровью и другими физиологическими жидкостями (например, спермой, влагалищными выделениями или слюной), который происходит в следующих случаях:
Встречается только как коинфекция с гепатитом B и обычно усугубляет течение инфекции, вызванной вирусом гепатита B.
Такая же, как при гепатите В:
Употребление продуктов, загрязненных частицами кала зараженного человека (фекально-оральный путь), обычно вследствие плохой гигиены или ненадлежащим образом проведенной санитарной обработки
Случайное употребление в пищу мяса инфицированного животного
Тяжелые симптомы, особенно у беременных женщин
Обычно не переходит в хроническую форму
Вакцинация против гепатита Е (в настоящее время доступна только в Китае)
* Стандартный иммуноглобулин представляет собой препарат, содержащий антитела, полученные из крови (плазмы) людей с нормальной иммунной системой. Его используют для лечения множества заболеваний. Иммуноглобулин против гепатита В содержит антитела, выделенные из крови людей с высокими уровнями антител к гепатиту В. Его вводят с помощью инъекции в мышцу или в вену.
† Беременная женщина, инфицированная гепатитом B или гепатитом С, может передать вирус своему ребенку.