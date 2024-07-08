Общие сведения о гепатите

Чаще всего причиной гепатита является

Вирус, в частности один из пяти основных вирусов гепатита — A, B, C, D или E

Чрезмерное употребление спиртных напитков

Жировая дистрофия печени вследствие нарушения обмена веществ

Использование некоторых лекарственных препаратов, например, изониазида (применяется для лечения туберкулеза)

Метаболизм — это процесс, который преобразует пищу в энергию; он использует пищу для производства молекул, которые поддерживают организм, таких как белки, углеводы и жиры, а также способствует выведению продуктов жизнедеятельности из организма. Аномальный метаболизм в клетках печени приводит к накоплению жира и воспалению. Это называется заболеванием печени, ассоциированным с метаболической дисфункцией (MASLD), которое может привести к стеатогепатиту, ассоциированному с метаболической дисфункцией (MASH). (MASLD ранее назывался неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП], а MASH ранее назывался неалкогольным стеатогепатитом [НАСГ]).

Реже гепатит развивается в результате реакции иммунной системы, которая вызывает воспаление печени (аутоиммунный гепатит), генетических заболеваний печени и других вирусных инфекций (таких как инфекционный мононуклеоз, простой герпес или цитомегаловирусная инфекция). Инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), может вызывать гепатит, который обычно протекает легко. Тяжесть воспаления печени, как правило, коррелирует с тяжестью COVID-19, но легкое воспаление печени может развиться даже при отсутствии симптомов COVID-19.