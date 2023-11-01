Свистящие хрипы представляют собой высокий свистящий звук, который возникает во время дыхания, когда дыхательные пути частично закупорены. (См. также Свистящие хрипы у младенцев и детей младшего возраста).
Причины свистящих хрипов
Свистящие хрипы возникают в результате сужения или частичной закупорки (обструкции) какого-либо участка дыхательных путей. Сужение может быть обширным (как это происходит при астме, хронической обструктивной болезни легких [ХОБЛ] и некоторых тяжелых аллергических реакциях) или только в одной области (как в результате опухоли или инородного тела, застрявшего в дыхательных путях).
Распространенные причины
Менее распространенные причины
Свистящие хрипы могут возникать и при других заболеваниях, которые поражают мелкие дыхательные пути, включая сердечную недостаточность, тяжелую аллергическую реакцию (анафилаксию) и вдыхание токсичного вещества. Свистящие хрипы, вызванные сердечной недостаточностью, называются сердечная астма.
Иногда свистящие хрипы возникают у здоровых в остальном людей во время приступа острого бронхита. У детей свистящие хрипы могут быть вызваны бронхиолитом (инфекция нижних дыхательных путей) или вдыханием (аспирацией) инородного тела (см. таблицу Некоторые причины и отличительные черты свистящих хрипов).
Оценка свистящих хрипов
Человек, у которого имеются тяжелые проблемы с дыханием (респираторный дистресс-синдром), проходит обследование и получает лечение в одно и то же время.
Приведенная ниже информация поможет решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
У людей со свистящими хрипами особую озабоченность вызывают следующие симптомы:
затрудненное дыхание, ослабление усилий дышать, или сниженный уровень сознания;
отек лица и языка.
Когда обращаться к врачу
Людям с настораживающими признаками или одышкой следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы, в случае необходимости, на машине скорой помощи. Люди с повторяющимися свистящими хрипами, которые не являются одышкой, как правило, могут подождать день или два.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и отличительные черты свистящих хрипов).
Врачи определяют, возникли ли свистящие хрипы впервые или они уже происходили прежде. Если человек отмечал свистящие хрипы и прежде, врачи определяют, отличаются ли текущие симптомы по своему характеру и степени тяжести.
Важными ключевыми признаками для диагноза являются:
начались ли свистящие хрипы внезапно или постепенно;
повторяются ли приступы свистящих хрипов;
вызывают или ухудшают ли какие-либо условия свистящие хрипы (например, инфекции верхних дыхательных путей, воздействие аллергена, конкретные времена года, холодный воздух, физические упражнения или кормление у младенцев).
Другие симптомы, которые могут быть ключевыми для постановки диагноза, включают одышку, повышение температуры, кашель и выделение мокроты. Врачи спрашивают человека об истории курения и воздействия пассивного курения.
Во время физикального обследования врачи проверяют температуру тела пациента, частоту сердечных сокращений и частоту дыхательных движений. Врачи ищут признаки дыхательной недостаточности и обследуют легкие, в частности, насколько эффективно перемещение воздуха в легкие и из легких, а также определяют, затрагивают ли свистящие хрипы все легкие или только их часть. Врач обычно может обнаружить свистящие хрипы, выслушивая дыхание человека с помощью стетоскопа. Громкие свистящие хрипы можно легко услышать, иногда даже без стетоскопа. Чтобы услышать слабые свистящие хрипы, врачам, возможно, потребуется прослушать легкие с помощью стетоскопа во время форсированного выдоха. Устойчивые локализованные свистящие хрипы, которые возникают у курящих людей, могут быть связаны с раком легких. Врачи также обследуют сердце, нос и горло, конечности, руки, ноги и кожу.
Некоторые причины и отличительные черты свистящих хрипов
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Кашель
Иногда симптомы инфекции верхних дыхательных путей (например, заложенность носа)
Обычно заболеваний легких в анамнезе нет
Обследование врачом
Свистящие хрипы, которые начинаются внезапно, обычно в течение 30 минут воздействия, в ответ на известный или потенциальный аллерген, такой, как пыльца.
Часто заложенный нос, аллергическая сыпь, зуд в глазах и чихание.
Обследование врачом
Обычно астма в анамнезе
Свистящие хрипы, которые начинаются спонтанно или после воздействия специфического стимула (например, пыльцы или другого аллергена, инфекции верхних дыхательных путей, холода или физической нагрузки)
Обследование врачом
Иногда одно или более из следующих исследований:
Бронхиолит (инфекция нижних дыхательных путей)
У детей младше18 месяцев
Обычно происходит с ноября по апрель в северном полушарии
Обычно симптомы инфекции верхних дыхательных путей (такие, как заложенность носа и повышение температуры тела) и учащенное дыхание
Обследование врачом
Обострение ХОБЛ
У людей средних лет и пожилых людей
У людей, уже страдающих ХОБЛ
Обычно интенсивное курение в анамнезе
Затрудненное дыхание
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Инородное тело, которое вдохнули
Резкие свистящие хрипы или кашель, который начинается внезапно у людей (как правило, младенцев или маленьких детей) без каких-либо симптомов инфекции верхних дыхательных путей, повышения температуры тела или других симптомов болезни
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
ГЭРБ с повторяющимся рефлюксом содержимого желудка в легкие (хроническая аспирация)
Хронические или рецидивирующие свистящие хрипы
Часто жгучая боль в грудной клетке (изжога) или брюшной полости, которая, как правило, ухудшается после употребления определенных продуктов или при физических нагрузках, или в лежачем положении
Кислый вкус, особенно после пробуждения
Осиплость голоса
Кашель, возникающий по ночам или ранним утром
Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей или аллергии
Иногда только обследование врачом
Иногда применяют лекарственные препараты, уменьшающие кислотность, например, блокатор рецепторов гистамина-2 (H2) или ингибитор протонной помпы, для устранения симптомов
Иногда в пищевод и желудок вводят гибкий зонд с оптической системой (эндоскопия)
Иногда в пищеводе размещают датчик на 24 часа для мониторинга кислотности (pH)
Часто отек ног
Одышка, ухудшающаяся в положении лежа и возникающая через 1–2 часа после засыпания
Шумы в легких, выслушиваемые через стетоскоп, свидетельствующие о возможном наличии жидкости в легких
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда проводится анализ крови по измерению уровня мозгового натрийуретического пептида (МНП), вещества, образующегося при перегрузке сердца
Иногда эхокардиография
Вдыхаемые раздражители
Свистящие хрипы, которые начинаются внезапно после воздействия вызывающих раздражение веществ на работе (профессиональное воздействие) или неправильного использования чистящих средств
Обследование врачом
Свистящие хрипы во время вдоха и выдоха, особенно у людей с факторами риска или признаками онкологического заболевания (например, курение в анамнезе, ночная потливость, потеря массы тела и кашель с кровью)
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
Лекарственные препараты (например, ингибиторы АКФ, бета-блокаторы, аспирин и другие НПВП)
Обычно у людей, которые недавно начали использовать новый лекарственный препарат, чаще всего у людей с обструкцией дыхательных путей в анамнезе (как это происходит при астме)
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия). Обычно выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки, за исключением случаев, когда наблюдаемые симптомы являются очевидным легким обострением уже диагностированного хронического заболевания.
АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких; КТ — компьютерная томография; ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты.
Проведение анализов
Исследования проводят, чтобы оценить степень тяжести, поставить диагноз и определить осложнения. Как правило, они включают следующие:
измерение уровня кислорода в крови с помощью датчика, который надевают на палец (пульсоксиметрия);
рентгенологическое исследование органов грудной клетки (если диагноз неясен);
иногда измерение концентрации газов (кислорода и углекислого газа) и кислотности (рН) в артерии (анализ газового состава артериальной крови);
иногда исследования проводят, чтобы оценить эффективность функционирования легких (исследование функции внешнего дыхания).
Если свистящие хрипы возникли впервые, то рентгенологическое исследование органов грудной клетки может помочь поставить диагноз. У людей со стойкими, рецидивирующими или недиагностированными эпизодами свистящих хрипов может потребоваться исследование функции внешнего дыхания, чтобы помочь измерить степень сужения дыхательных путей и оценить преимущества лечения. Если астма подозревается, но не подтверждается результатами исследования функции внешнего дыхания, человека могут попросить выполнить физические упражнения или принять лекарственный препарат, который вызывает свистящие хрипы у людей, страдающих астмой. Если происходит обструкция дыхательных путей, то астма может быть подтверждена.
Если врачи подозревают опухоль или инородное тело, застрявшее в дыхательных путях, они могут вставить гибкий зонд с оптической системой (бронхоскоп) в дыхательные пути, чтобы выявить проблему и, если это инородное тело, удалить его.
Лечение свистящих хрипов
Основная цель лечения заключается в лечении основного заболевания.
Бронхолитики (которые расширяют дыхательные пути), такие, как ингаляции сальбутамола, могут облегчить свистящие хрипы. Кортикостероиды, которые принимают внутрь в течение недели или двух, часто могут помочь облегчить острый эпизод свистящих хрипов, если он связан с астмой или хронической обструктивной болезнью легких.
Для длительного контроля устойчивых свистящих хрипов, вызванных астмой, может потребоваться применение ингаляционных кортикостероидов, стабилизаторов тучных клеток, модификаторов лейкотриенов или иммуномодуляторов (лекарственных препаратов, влияющих на иммунную систему; см. таблицу Лекарственные препараты, обычно применяемые для лечения бронхиальной астмы).
Людям с тяжелой аллергической реакцией назначают адреналин, вводимый под кожу (подкожно), антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин) внутривенно, кортикостероиды (например, метилпреднизолон), а также альбутерол, вводимый с помощью небулайзера.
Ключевые моменты
Астма является самой распространенной причиной, однако свистящие хрипы не всегда вызваны астмой.
Свистящие хрипы, которые начинаются внезапно у людей без заболеваний легких, могут быть связаны с вдыханием инородного тела или токсичного вещества, аллергической реакцией или сердечной недостаточностью.
Исследование функции внешнего дыхания может определить и оценить сужение дыхательных путей.
Ингаляционные бронхолитики могут помочь облегчить свистящие хрипы, однако заболевание, которое вызывает свистящие хрипы, также необходимо лечить.