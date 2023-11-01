Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и отличительные черты свистящих хрипов).

Врачи определяют, возникли ли свистящие хрипы впервые или они уже происходили прежде. Если человек отмечал свистящие хрипы и прежде, врачи определяют, отличаются ли текущие симптомы по своему характеру и степени тяжести.

Важными ключевыми признаками для диагноза являются:

начались ли свистящие хрипы внезапно или постепенно;

повторяются ли приступы свистящих хрипов;

вызывают или ухудшают ли какие-либо условия свистящие хрипы (например, инфекции верхних дыхательных путей, воздействие аллергена, конкретные времена года, холодный воздух, физические упражнения или кормление у младенцев).

Другие симптомы, которые могут быть ключевыми для постановки диагноза, включают одышку, повышение температуры, кашель и выделение мокроты. Врачи спрашивают человека об истории курения и воздействия пассивного курения.

Во время физикального обследования врачи проверяют температуру тела пациента, частоту сердечных сокращений и частоту дыхательных движений. Врачи ищут признаки дыхательной недостаточности и обследуют легкие, в частности, насколько эффективно перемещение воздуха в легкие и из легких, а также определяют, затрагивают ли свистящие хрипы все легкие или только их часть. Врач обычно может обнаружить свистящие хрипы, выслушивая дыхание человека с помощью стетоскопа. Громкие свистящие хрипы можно легко услышать, иногда даже без стетоскопа. Чтобы услышать слабые свистящие хрипы, врачам, возможно, потребуется прослушать легкие с помощью стетоскопа во время форсированного выдоха. Устойчивые локализованные свистящие хрипы, которые возникают у курящих людей, могут быть связаны с раком легких. Врачи также обследуют сердце, нос и горло, конечности, руки, ноги и кожу.