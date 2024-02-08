Пневмония у людей с ослабленной иммунной системой

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

микроскопическое исследование образца мокроты (вязкой слизи или слизи с измененным цветом);

Бактериальный посев крови

Пульсоксиметрия

Диагноз пневмонии у пациента с ослабленной иммунной системой основан на имеющихся у него симптомах, результатах рентгенологического исследования или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки, а также результатах анализов мокроты и крови.

Картина при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки может быть нормальной или показывать признаки инфекции.

Врачи берут образцы мокроты с помощью ингаляций пара, которые вызывают у человека глубокий кашель (вызывающий образование мокроты), или вводя в дыхательные пути бронхоскоп (небольшой гибкий зонд, оснащенный камерой). Образцы мокроты, полученные с помощью искусственно вызванного кашля, а в особенности пробы, полученные с помощью бронхоскопа, как правило, реже содержат слюну, и чаще, чем образцы мокроты, полученные в результате откашливания, позволяют выявлять возбудителей пневмонии.

Врачи обычно берут образец крови, чтобы попытаться вырастить бактерии в лаборатории (посев) и идентифицировать их.

У людей с ослабленной иммунной системой в крови может быть низкий уровень кислорода. Врачи могут измерять уровень кислорода в крови без взятия образца крови, с помощью датчика, который прикрепляют к пальцу или мочке уха. Этот тест называется пульсоксиметрия.