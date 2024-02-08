Пневмония у людей с ослабленной иммунной системой

Пневмония — это инфекция легких. Микроорганизмы, вызывающие пневмонию у людей, иммунная система у которых ослаблена или нарушена (например, вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], онкологическими заболеваниями, трансплантацией органов или применением определенных лекарственных препаратов), как правило, отличаются от возбудителей пневмонии у здоровых людей.
Пневмония, вызванная микроорганизмами, которые редко являются причиной заболевания у здоровых людей, может иметь место у людей с ослабленной иммунной системой.
Симптомы отличаются, но могут включать одышку, кашель и повышение температуры тела.
При постановке диагноза рентгенография органов грудной клетки часто сочетают с исследованием образцов мокроты и крови.
Для лечения этой пневмонии используют антибиотики, противогрибковые или противовирусные препараты, а также проводят лечение всех проблем со стороны иммунной системы.
Людей с ослабленной или нарушенной иммунной системой называют людьми с иммунодефицитом. Иммунная система защищает организм человека от микроорганизмов, которые могут вызвать инфекцию.
У людей с ослабленной иммунной системой пневмонию могут вызвать множество микроорганизмов, включая те, которые, как правило, пневмонию не вызывают. Ослабление иммунной системы могут вызывать многие факторы, в том числе:
рак и препараты для химиотерапии, которые используются для лечения рака;
аномалии лейкоцитов;
заболевания, такие как ВИЧ-инфекция;
некоторые лекарственные препараты (такие как кортикостероиды, химиотерапевтические препараты и лекарственные препараты, используемые для лечения аутоиммунных или системных ревматических заболеваний).
(См. также Общие сведения о пневмонии).
Причины пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
У людей с ослабленной иммунной системой пневмонию могут вызывать те же микроорганизмы, которые являются причиной внебольничной пневмонии, но также ее могут вызвать нетипичные или редкие микроорганизмы.
Пневмоцисты Pneumocystis jiroveci являются распространенным типом грибка, который может обитать в легких здоровых людей без ущерба для их здоровья. Обычно они вызывают пневмонию только в том случае, когда защитные механизмы организма ослаблены вследствие инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), трансплантации органов, онкологических заболеваний, применения лекарственных препаратов, влияющих на функцию иммунной системы. Нередко пневмония, вызванная P. jirovecii, является первым признаком того, что у человека с ВИЧ-инфекцией развился СПИД.
Другие грибки, например, Aspergillus и Candida, бактерии, например, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, а также вирусы, например, цитомегаловирус и вирус простого герпеса также вызывают пневмонию у людей с ослабленной иммунной системой.
Симптомы пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
Симптомы пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой могут быть такими же, как и при внебольничной пневмонии, и включают следующие:
общая слабость (недомогание);
кашель с выделением мокроты (вязкой слизи или слизи с измененным цветом);
Одышка
лихорадка
озноб;
Боль в груди
Эти симптомы могут развиваться быстро или медленно.
У большинства людей с пневмонией, вызванной P. jirovecii, возникает повышение температуры тела, одышка и сухой кашель, часто медленно. Легкие теряют способность доставлять достаточное количество кислорода в кровь, что приводит к одышке, приобретающей порою тяжелую форму.
Диагностика пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
микроскопическое исследование образца мокроты (вязкой слизи или слизи с измененным цветом);
Бактериальный посев крови
Пульсоксиметрия
Диагноз пневмонии у пациента с ослабленной иммунной системой основан на имеющихся у него симптомах, результатах рентгенологического исследования или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки, а также результатах анализов мокроты и крови.
Картина при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки может быть нормальной или показывать признаки инфекции.
Врачи берут образцы мокроты с помощью ингаляций пара, которые вызывают у человека глубокий кашель (вызывающий образование мокроты), или вводя в дыхательные пути бронхоскоп (небольшой гибкий зонд, оснащенный камерой). Образцы мокроты, полученные с помощью искусственно вызванного кашля, а в особенности пробы, полученные с помощью бронхоскопа, как правило, реже содержат слюну, и чаще, чем образцы мокроты, полученные в результате откашливания, позволяют выявлять возбудителей пневмонии.
Врачи обычно берут образец крови, чтобы попытаться вырастить бактерии в лаборатории (посев) и идентифицировать их.
У людей с ослабленной иммунной системой в крови может быть низкий уровень кислорода. Врачи могут измерять уровень кислорода в крови без взятия образца крови, с помощью датчика, который прикрепляют к пальцу или мочке уха. Этот тест называется пульсоксиметрия.
Лечение пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
Антибиотики, противовирусные или противогрибковые препараты;
лечение любого нарушения функции иммунной системы.
Лечение пневмонии зависит от:
конкретной проблемы со стороны иммунной системой;
тяжести заболевания;
микроорганизмов, которые могут быть возбудителями инфекции.
Обычно врачи назначают антибиотики, эффективные против множества микроорганизмов (антибиотики широкого спектра действия). Если состояние человека не улучшается, врачи могут добавить дополнительный лекарственный препарат, который эффективен против вирусов или грибков.
У людей с нарушением функции иммунной системы в лечении пневмонии также важную роль играет терапия, направленная на улучшение функции иммунной системы. Применение лекарственных препаратов, угнетающих иммунную систему (например, препаратов для химиотерапии или лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний), должно быть временно остановлено до того времени, пока инфекция не разрешится.
Пациентам с пневмонией, вызванной P. jirovecii, назначают комбинированный антибиотик триметоприм/сульфаметоксазол. Альтернативными лекарственными препаратами являются дапсон, атоваквон, клиндамицин и пентамидин. Некоторым людям с тяжелой пневмонией, вызванной P. jirovecii, для уменьшения воспаления также назначают кортикостероид преднизон.
Прогноз при пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
Даже при лечении пневмонии общий уровень смертности выше, чем у практически здоровых людей с внебольничной пневмонией, так как у людей с нарушениями функции иммунной системы инфекции намного труднее поддаются лечению, а также потому, что состояние здоровья у этих людей, как правило, значительно более тяжелое даже до начала пневмонии.
Общий уровень смертности у пациентов с пневмонией, вызванной P. jirovecii, высокий.
Профилактика пневмонии у людей с ослабленной иммунной системой
Врачи часто назначают лечение, которое поможет укрепить иммунную систему человека и предотвратить пневмонию. Например, людям, чья иммунная система была ослаблена в результате лечения онкологического заболевания, врачи могут назначать лекарственный препарат под названием «гранулоцитарный колониестимулирующий фактор» для усиления выработки лейкоцитов (клеток, борющихся с инфекцией).
Люди у которых существуют риск развития бактериальной пневмонии, должны пройти вакцинацию против пневмококка и гемофильной палочки (Haemophilus influenzae).
Способствовать предотвращению развития пневмонии, вызванной P. jirovecii, у людей из группы риска может применение комбинированного антибиотика триметоприма/сульфаметоксазола. Побочные эффекты этого лекарственного препарата включают сыпь, снижение количества лейкоцитов, которые борются с инфекцией, и повышение температуры. Побочные эффекты особенно распространены среди людей, страдающих СПИДом. Альтернативные профилактические препараты — дапсон или пентамидин.