Общие сведения об интерстициальных заболеваниях легких

Интерстициальное заболевание легких (также называемое диффузным паренхиматозным заболеванием легких) — это термин, используемый для описания ряда различных заболеваний, которые поражают интерстициальное пространство легких. Интерстициальное пространство состоит из стенок воздухоносных мешочков легких (альвеол) и пространства вокруг кровеносных сосудов и мелких дыхательных путей. Интерстициальные заболевания легких приводят к патологическому накоплению воспалительных клеток в легочной ткани, вызывают одышку и кашель и обладают сходными проявлениями при визуализирующих исследованиях, но в остальном не связаны. Некоторые из этих заболеваний очень редки.

На ранних стадиях этих заболеваний в интерстициальном пространстве накапливаются лейкоциты, макрофаги и богатая белком жидкость, вызывая воспаление. Если воспаление сохраняется, рубцы (фиброз) могут заменить нормальную легочную ткань. По мере того, как альвеолы постепенно разрушаются, на их месте образуются толстостенные кисты (называемые ячеистыми структурами, потому что они напоминают соты улья). Состояние, которое развивается в результате этих изменений, называется пневмофиброз.

Хотя различные интерстициальные заболевания легких являются самостоятельными и вызваны различными причинами, они имеют некоторые сходные черты. Все они приводят к снижению способности переносить кислород в кровь и все вызывают уплотнение и спадение легких, что затрудняет дыхание и вызывает кашель. Однако они обычно не нарушают способность к удалению углекислого газа из крови.

Таблица Редкие интерстициальные заболевания легких Таблица

Таблица Причины интерстициальных заболеваний легких Таблица