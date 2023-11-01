Общие сведения об исследованиях для диагностики заболеваний легких

После завершения сбора медицинского анамнеза и проведения физикального обследования врачи часто проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Результаты сбора анамнеза, проведения физикального обследования и рентгенологического исследования органов грудной клетки часто позволяют предположить, какие дополнительные исследования могут потребоваться для определения причины имеющихся у человека симптомов.

Для диагностики заболеваний легких врачи могут определять способность легких удерживать воздух, перемещать воздух и поглощать кислород. Эти исследования (под названием «Исследования функции внешнего дыхания») наиболее полезны при определении общего типа заболевания легких и степени его тяжести. Другие исследования, включая дополнительные визуализирующие исследования органов грудной клетки, бронхоскопию и торакоскопию, позволяют врачам определить специфическую причину заболевания легких.

Поскольку заболевания сердца могут также вызывать одышку и другие симптомы, которые могут указывать на наличие заболевания легких, а также поскольку заболевания легких могут поражать сердце, врачи часто проводят людям с этими симптомами электрокардиографию (ЭКГ, используется для оценки электрических импульсов в сердце) и эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).