Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения об исследованиях для диагностики заболеваний легких

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию

    После завершения сбора медицинского анамнеза и проведения физикального обследования врачи часто проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Результаты сбора анамнеза, проведения физикального обследования и рентгенологического исследования органов грудной клетки часто позволяют предположить, какие дополнительные исследования могут потребоваться для определения причины имеющихся у человека симптомов.

    Для диагностики заболеваний легких врачи могут определять способность легких удерживать воздух, перемещать воздух и поглощать кислород. Эти исследования (под названием «Исследования функции внешнего дыхания») наиболее полезны при определении общего типа заболевания легких и степени его тяжести. Другие исследования, включая дополнительные визуализирующие исследования органов грудной клетки, бронхоскопию и торакоскопию, позволяют врачам определить специфическую причину заболевания легких.

    Поскольку заболевания сердца могут также вызывать одышку и другие симптомы, которые могут указывать на наличие заболевания легких, а также поскольку заболевания легких могут поражать сердце, врачи часто проводят людям с этими симптомами электрокардиографию (ЭКГ, используется для оценки электрических импульсов в сердце) и эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.