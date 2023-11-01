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Введение в диагностику заболеваний легких

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Дыхательная система начинается с носа и рта и продолжается дыхательными путями и легкими. Воздух поступает в дыхательную систему через нос и рот, затем проходит через горло (глотку) и голосовой аппарат, или гортань. Вход в гортань покрыт небольшим лоскутом ткани (надгортанник), который автоматически закрывается во время глотания, тем самым препятствуя попаданию продуктов питания или напитков в дыхательные пути. (См. также Общие сведения о дыхательной системе).

    Врачи могут заподозрить проблему, связанную с легкими или дыхательными путями, на основании симптомов. Симптомы заболеваний легких часто нарушают дыхание и могут включать:

    Симптомы, которые влияют на другие части тела, могут также указывать на наличие заболевания легких. У людей с заболеванием легких могут быть:

    другие, более общие симптомы, такие, как лихорадка, слабость, утомляемость или общее чувство нездоровья, или дискомфорт (недомогание), иногда также свидетельствуют о заболевании легких или дыхательных путей. Некоторые симптомы, такие как кашель или свистящие хрипы, могут указывать на заболевание легких. Заболевания, поражающие нервы или мышцы, например, миастения гравис и синдром Гийена-Барре, вызывают слабость дыхательных мышц и симптомы со стороны легких.

    Симптомы со стороны дыхательной системы могут быть незначительными (например, кашель, вызванный простудой) или угрожающими жизни (например, тяжелое затрудненное дыхание).

    Характерные особенности и общий характер симптомов помогают врачам поставить диагноз заболевания легких.

    При наличии симптомов, указывающих на заболевание легких, врачи задают определенные вопросы о симптомах и других существенных факторах (медицинский анамнез). Обычно врач также проводит физикальное обследование для оценки всех систем организма, уделяя при этом особое внимание дыхательной системе. В зависимости от результатов, полученных при сборе медицинского анамнеза и обследовании, для подтверждения диагноза могут потребоваться диагностические исследования.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.