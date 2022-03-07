Бронхиальная астма — заболевание, при котором в ответ на определенные раздражители развивается сужение дыхательных путей, как правило, обратимое.

Наиболее распространенными симптомами являются кашель, свистящие хрипы и одышка, возникающие в ответ на специфические триггеры.

Диагноз бронхиальной астмы подтверждается врачом с помощью дыхательных тестов (исследование функции внешнего дыхания).

Для профилактики приступов пациентам следует избегать веществ, инициирующих бронхиальную астму, и следует принимать лекарственные препараты, которые помогают сохранить проходимость дыхательных путей.

Во время приступа бронхиальной астмы для быстрого восстановления проходимости дыхательных путей пациенты должны принять лекарственный препарат.

(См. также Астма у детей, Свистящие хрипы у младенцев и детей младшего возраста и Астма во время беременности).

Более 25 миллионов человек в США страдают бронхиальной астмой, и это заболевание становится все более распространенным. Причина роста заболеваемости бронхиальной астмой неизвестна.

Астма Изображение

Несмотря на то, что бронхиальная астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний в детском возрасте, она может также возникать и у взрослых, и даже у пожилых людей. В США астма поражает более 5 миллионов детей (см. также Астма у детей). У детей астма с течением времени может разрешаться. Тем не менее, иногда астма, которая, как казалось, разрешилась, спустя годы рецидивирует.

Астма также встречается чаще у лиц негроидной расы нелатиноамериканского происхождения и пуэрториканцев. Несмотря на то, что количество больных бронхиальной астмой увеличивается, число смертельных исходов снижается.

Наиболее важным признаком бронхиальной астмы является обратимое сужение дыхательных путей. Дыхательные пути легких (бронхи) по сути являются трубками, имеющими мышечные стенки. Клетки, выстилающие бронхи, имеют микроскопические структуры, называемые «рецепторами». Эти рецепторы чувствительны к наличию специфических веществ и стимулируют сокращение или расслабление подлежащих мышц, тем самым изменяя поток воздуха. Существует много видов рецепторов, но при бронхиальной астме важное значение имеют два основных вида рецепторов:

Бета-адренергические рецепторы реагируют на такие химические вещества, как эпинефрин, и вызывают расслабление мышц, тем самым вызывая расширение (дилатацию) дыхательных путей и увеличивая поток воздуха.

Холинергические рецепторы реагируют на химическое вещество под названием ацетилхолин, вызывая сокращение мышц и тем самым уменьшая поток воздуха.

астма. Видео

Причины астмы Причины возникновения астмы неизвестны, но, скорее всего, она возникает в результате сложных взаимодействий между многими генами, условиями окружающей среды и питанием. Условия окружающей среды и обстоятельства, связанные с беременностью, рождением ребенка и младенческим возрастом, сопровождались развитием астмы в детстве и позже, в раннем взрослом возрасте. По всей видимости, более высокому риску подвержены люди, чьи матери забеременели в раннем возрасте и во время беременности плохо питались. Кроме того, риск может быть выше у детей, которые родились недоношенными, имели при рождении малый вес или не получали грудного вскармливания. С развитием астмы у детей более старшего возраста и у взрослых также были связаны такие условия окружающей среды, как воздействие домашних аллергенов (таких, как пылевые клещи, тараканы и шерсть животных) и других аллергенов окружающей среды. Вдобавок, с развитием астмы была связана диета, бедная витаминами С, Е и жирными кислотами омега-3, а также ожирение. Нет никаких доказательств того, что биологически активные добавки, содержащие эти вещества, предотвращают развитие астмы, однако было показано, что снизить риск и тяжесть астмы может потеря веса. Таким образом, ожирение является важным модифицируемым фактором риска астмы. Такие факторы, как меньший размер семьи, более чистые условия в помещениях, а также использование вакцинаций и антибиотиков в ранние периоды жизни, могут снизить способность организма к развитию устойчивости к аллергенам окружающей среды, что может частично объяснить повышение заболеваемости астмой в местах, где существуют такие условия (гигиеническая гипотеза). Сужение дыхательных путей часто вызвано патологической чувствительностью холинергических рецепторов, вызывающих сокращение мускулатуры дыхательных путей в тех случаях, когда оно не должно возникать. Полагают, что за начало реакции отвечают определенные клетки в дыхательных путях, в частности тучные клетки. Тучные клетки, расположенные на всем протяжении бронхов, выделяют такие вещества, как гистамин и лейкотриены, которые вызывают следующие реакции: сокращение гладкой мускулатуры;

увеличение выработки слизи;

перемещение в эту область определенного типа лейкоцитов. Эозинофилы — тип лейкоцитов, выявляемый в дыхательных путях пациентов с бронхиальной астмой, которые выделяют дополнительные вещества, способствующие сужению дыхательных путей. В случае приступа астмы (иногда называемого вспышкой или обострением) гладкая мускулатура бронхов сокращается, вызывая сужение бронхов (бронхоспазм). Вследствие воспаления и выделения слизи в дыхательные пути развивается отек тканей, выстилающих дыхательные пути. Верхний слой клеток, покрывающих дыхательные пути, может быть поврежден; слущивание клеток приводит к дополнительному сужению дыхательных путей. Сужение просвета дыхательных путей требует от пациента больших усилий при дыхании. При бронхиальной астме сужение дыхательных путей является обратимым: при надлежащем лечении (либо самостоятельно) прекращается сокращение мускулатуры дыхательных путей, устраняется воспаление, вследствие этого дыхательные пути вновь расширяются, и вентиляция легких возвращается к норме. Как происходит сужение дыхательных путей Как происходит сужение дыхател... Видео Пусковые механизмы астмы У пациентов с бронхиальной астмой дыхательные пути сужаются в ответ на раздражители (пусковые механизмы), которые обычно не действуют на дыхательные пути у здоровых людей. Эти пусковые механизмы включают: аллергены;

Инфекции

раздражители;

физическую нагрузку (астма физического усилия);

стресс и тревожность;

аспирин; Приступ бронхиальной астмы могут запускать многие ингаляционные аллергены, а именно: пыльца растений, частицы пылевых клещей, выделения из организма тараканов, частицы перьев и перхоть животных. Эти аллергены, соединяясь с иммуноглобулином E (IgE, вид антител) на поверхности тучных клеток, инициируют выделение веществ, вызывающих бронхиальную астму. (Этот вид бронхиальной астмы называют аллергической бронхиальной астмой). Несмотря на то, что пищевая аллергия редко вызывает бронхиальную астму, некоторые пищевые продукты (например, моллюски и арахис), могут вызывать тяжелые приступы у пациентов, которые чувствительны к этим пищевым продуктам. Инфекционными пусковыми механизмами обычно являются вирусные инфекции дыхательных путей, такие, как простуда, бронхит и, реже, пневмония. К раздражителям, способным спровоцировать приступ бронхиальной астмы, относятся дым табака, марихуаны или кокаина, испарения (например, от духов, моющих средств или загрязнения воздуха), холодный воздух и кислотное содержимое желудка в дыхательных путях, вызванное гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Была установлена связь загрязнения воздуха с возникновением приступов астмы. У некоторых людей, страдающих бронхиальной астмой, сужение дыхательных путей может развиться во время физической нагрузки. Этот вид сужения дыхательных путей может возникать вследствие вдыхания во время физических нагрузок более сухого, холодного воздуха через рот. Стресс и состояние тревожности могут инициировать выделение тучными клетками гистамина и лейкотриенов и стимулировать блуждающий нерв (связанный с гладкой мускулатурой дыхательных путей, которая при этом сокращается и сужает бронхи). У некоторых пациентов фактором, провоцирующим симптомы, могут служить плач или смех. Аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются провоцирующими факторами почти у 30 % пациентов с тяжелой астмой, но если брать всех пациентов с астмой в целом, они являются провоцирующими факторами менее, чем у 10 %. Эозинофильная астма Эозинофильная астма — это редкий, тяжелый подтип астмы, при котором в крови присутствуют очень высокие уровни эозинофилов. Чем выше уровень эозинофилов, тем тяжелее симптомы у человека. Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (РСДДП) представляет собой заболевание с быстрым развитием, напоминающее персистирующую бронхиальную астму, и возникает у людей без бронхиальной астмы в анамнезе. Это форма заболевания легких, вызванного факторами окружающей среды, причиной которого является однократное массивное воздействие оксида азота или летучих органических соединений (в том числе содержащихся в некоторых отбеливателях и моющих средствах). У пациентов отмечаются симптомы, сходные с симптомами бронхиальной астмы, включая кашель, свистящие хрипы и учащенное дыхание. Лечение аналогично стандартной терапии бронхиальной астмы.

Симптомы астмы Приступы бронхиальной астмы различаются по частоте и тяжести. У некоторых пациентов с бронхиальной астмой большую часть времени симптомы отсутствуют, и отмечаются нерегулярные кратковременные легкие приступы одышки. У других пациентов кашель и свистящие хрипы отмечаются большую часть времени, кроме того, возникают тяжелые приступы после вирусных инфекций, физической нагрузки или воздействия других триггеров. Свистящие хрипы — это музыкальный звук, возникающий во время выдоха у пациента. У некоторых пациентов кашель может быть единственным симптомом (кашлевой вариант бронхиальной астмы). Некоторые пациенты с бронхиальной астмой откашливают прозрачную, иногда вязкую (мукоидную) слизь (мокроту). У некоторых людей приступы астмы возникают преимущественно ночью (ночная астма). Приступы, возникающие ночью, могут быть признаками плохо контролируемой астмы. Знаете ли Вы, что... Симптомы приступа астмы Приступы астмы чаще возникают в ранние утренние часы, когда уменьшается защитное действие лекарственных препаратов и организм обладает наименьшей способностью предупреждать развитие сужения дыхательных путей. Приступы бронхиальной астмы могут возникать внезапно с появлением свистящих хрипов, кашля и одышки. В других случаях приступы бронхиальной астмы могут начинаться медленно, с постепенным нарастанием симптомов. В любом случае пациенты с бронхиальной астмой обычно в первую очередь отмечают одышку, кашель или стеснение в груди. Продолжительность приступов может составить от нескольких минут до нескольких часов или дней. Зуд в грудной клетке или шее может быть ранним симптомом, особенно у детей. Сухой кашель ночью или во время физической нагрузки может быть единственным симптомом. Во время приступа астмы одышка может усилиться, вызывая чувство сильной тревоги. Чтобы облегчить дыхание, пациент инстинктивно садится с наклоном вперед, используя мышцы шеи и грудной клетки в попытке улучшить вентиляцию легких. Повышенное потоотделение является обычной реакцией на напряжение и тревогу. Частота сердечных сокращений, как правило, увеличивается, и пациент может ощущать пульсацию в грудной клетке. При очень тяжелых приступах астмы пациент в состоянии произнести только несколько слов, после чего должен перевести дыхание. Однако фактически количество свистящих хрипов может уменьшиться, что связано с тяжелым нарушением циркуляции воздуха в легких. Спутанность сознания, заторможенность, синюшность кожных покровов (цианоз) — это симптомы, свидетельствующие о резком ограничении поступления кислорода в организм человека и необходимости проведения экстренного лечения. Обычно после проведения надлежащей терапии наступает улучшение, даже в случае тяжелого приступа бронхиальной астмы. В редких случаях у некоторых пациентов приступы развиваются настолько быстро, что они теряют сознание до того, как они смогут оказать себе эффективную помощь. Такие люди должны носить идентификатор (например, браслет или ожерелье с медицинской информацией) и сотовый телефон для вызова экстренной медицинской помощи.

Классификация астмы В отличие от повышенного артериального давления (при котором тяжесть заболевания и эффективность лечения определяется одним фактором — показателем артериального давления), астма проявляется большим количеством симптомов и отклонений в результатах исследований. Кроме того, выраженность симптомов астмы с течением времени обычно то усугубляется, то ослабляется. Врачи проводят оценку тяжести астмы, а после начала лечения они контролируют то, насколько хорошо контролируются имеющиеся у пациента симптомы, поскольку такая информация помогает врачам определить, нужно ли назначать дополнительные лекарственные препараты. Тяжесть астмы Тяжесть — это показатель того, насколько плохо протекает заболевание. Тяжесть астмы обычно оценивается перед началом лечения, поскольку у пациентов, хорошо отвечающих на лечение, присутствует лишь малое количество симптомов. Тяжесть астмы делится на несколько категорий: Периодическая: симптомы у пациента возникают два раза в неделю или реже, и не мешают повседневной деятельности.

Легкая персистирующая: симптомы у пациента возникают чаще, чем два раза в неделю, но лишь слегка ограничивают повседневную деятельность.

Персистирующая астма средней тяжести: симптомы у пациента возникают ежедневно и ограничивают некоторые виды повседневной деятельности.

Тяжелая персистирующая астма: симптомы у пациента на протяжении всего дня и чрезвычайно сильно мешают повседневной деятельности. Важно помнить, что категория тяжести не предвидит того, насколько серьезным может быть у человека приступ. Даже у человека с легкой астмой и продолжительными периодами отсутствия симптомов или легкими симптомами и нормальной функцией легких могут возникать тяжелые, опасные для жизни приступы астмы. Астматический статус Наиболее тяжелую форму бронхиальной астмы называют астматическим статусом. Это тяжелое, интенсивное, продолжительное сужение дыхательных путей, устойчивое к лечению. При астматическом статусе легкие больше не в состоянии обеспечивать поступление в организм достаточного количества кислорода или, соответственно, выведения углекислого газа. Без кислорода нарушается функция многих органов. Накопление углекислого газа приводит к развитию ацидоза (состоянию повышения кислотности крови), который влияет на функцию практически каждого органа. Артериальное давление может упасть до опасно низкого уровня. Дыхательные пути сужены до такой степени, что затруднена вентиляция легких. Астматический статус может потребовать введения воздуховода через рот и глотку пациента в главный воздухоносный путь, ведущий к легким (трахея), и использования аппарата искусственной вентиляции легких для помощи дыханию. Иногда дыхание можно облегчить с помощью аппарата, не вводя дыхательную трубку (так называемая неинвазивная вентиляция легких). Также необходимо использование более высоких, чем обычно, дозировок некоторых лекарственных препаратов. Контроль астмы Контроль — это степень, до которой с помощью лечения удалось минимизировать симптомы, влияние на повседневную жизнь и риски тяжелых приступов астмы. Уровень контроля астмы аналогичен степени тяжести, но его оценку проводят после начала лечения. У всех пациентов цель состоит в хорошем контроле астмы независимо от тяжести заболевания. Уровень контроля астмы делится на следующие категории: Хорошо контролируемая: симптомы возникают два раза в неделю или реже

Частично контролируемая: симптомы возникают чаще, чем два раза в неделю, но не каждый день

Неконтролируемая астма: симптомы возникают ежедневно Нарушения Под понятием нарушений понимают ограничения, которые симптомы накладывают на повседневную жизнь. Нарушения вследствие астмы определяют, спрашивая пациента: как часто отмечаются симптомы;

как часто человек просыпается по ночам;

как часто человек использует бета-2 агонисты короткого действия для уменьшения тяжести симптомов;

как часто астма мешает нормальной деятельности. Для определения степени тяжести, контроля и нарушений при астме также используют другие факторы, такие как показатели функции легких, ответы на стандартизированные опросники, а также знание о том, какие лекарственные препараты используются для лечения астмы. Риск Под понятием риска понимают вероятность возникновения в будущем приступов астмы, ухудшения функции легких и побочных эффектов, связанных с лекарственными препаратами, которые принимаются для контроля астмы. Врачи контролируют степень риска с помощью спирометрии (которая измеряет функцию легких) в динамике, а также с помощью оценки таких факторов, как, например, насколько часто человеку необходимо принимать некоторые пероральные кортикостероиды или ложиться в больницу для контроля симптомов астмы.

Диагностика астмы Дыхательные тесты, в том числе спирометрия Врачи могут заподозрить бронхиальную астму, главным образом, на основании характерных симптомов, сообщаемых пациентом. Врачи подтверждают диагноз с помощью дыхательных тестов (исследование функции внешнего дыхания). Самым важным из этих тестов является показатель объема воздуха, который может выдохнуть человек за одну секунду. Эти тесты проводят до и после получения пациентом ингаляционного лекарственного препарата, называемого бета-адренергическим препаратом (или агонистом бета-адренорецепторов), который устраняет сужение дыхательных путей. Если результаты теста значительно улучшаются после получения пациентом лекарственного препарата, считается, что имеет место бронхиальная астма. Если в момент проведения теста дыхательные пути не сужены, то диагноз может быть подтвержден с помощью провокационного теста. При провокационном тесте функцию внешнего дыхания исследуют до и после вдыхания пациентом химического вещества (как правило, метахолина, но также может быть использован гистамин, аденозин или брадикинин), которое может вызывать сужение дыхательных путей. Это вещество применяют в дозах, которые недостаточны для того, чтобы воздействовать на человека со здоровыми легкими, но вызывающих сужение дыхательных путей у больных бронхиальной астмой. Многократное исследование функции легких с течением времени позволяет врачам определить степень тяжести обструкции дыхательных путей и эффективность лечения. Чтобы проверить наличие бронхиальной астмы физического усилия, проводящий обследование специалист использует исследование функции внешнего дыхания до и после физической нагрузки на бегущей дорожке или стационарном велотренажере для измерения объема воздуха, которое пациент может выдохнуть за 1 секунду. Если объем воздуха уменьшается более чем на 15 %, то бронхиальная астма у пациента может быть вызвана физической нагрузкой. Исследование функции внешнего дыхания также может быть полезным в случаях, когда диагноз астмы остается неоднозначным, а свистящие хрипы и одышка могут быть обусловлены другим заболеванием, например, интерстициальным заболеванием легких, хронической обструктивной болезнью легких или обструкцией верхних дыхательных путей. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, как правило, не помогает диагностировать бронхиальную астму. Врачи используют рентгенологическое исследование органов грудной клетки в том случае, если они считают, что возможен другой диагноз. Вместе с тем рентгенологическое исследование органов грудной клетки часто проводят в том случае, когда пациента с бронхиальной астмой необходимо госпитализировать в связи с тяжелым приступом. Идентификация пусковых механизмов астмы с помощью аллергопроб Часто бывает сложно определить, что вызывает бронхиальную астму у пациента. Показано проведение аллергических проб, когда имеется подозрение на присутствие веществ, провоцирующих приступы (например, воздействие кошачьей перхоти), которых можно избежать. Кожные пробы могут помочь установить аллергены, которые инициируют симптомы бронхиальной астмы. Однако аллергическая реакция на кожную пробу не обязательно означает, что исследуемый аллерген вызывает бронхиальную астму. Пациент должен отметить, возникают ли приступы после воздействия этого аллергена. Если врач подозревает конкретный аллерген, для определения степени чувствительности человека к аллергену может быть проведен анализ крови, в котором измеряется концентрация антител, вырабатываемых в ответ на воздействие аллергена (радиоаллергосорбентная проба [РАСП]). Оценка приступа бронхиальной астмы Поскольку у пациентов с тяжелым приступом астмы часто наблюдается снижение концентрации кислорода в крови, врачи могут проверить концентрацию кислорода в крови с помощью датчика, который прикрепляется к пальцу или мочке уха (оксиметрия). При тяжелых приступах врачам также необходимо измерять концентрацию углекислого газа в крови, и для этого анализа, как правило, необходимо взятие пробы крови из артерии или, изредка, из вены. Однако концентрацию углекислого газа можно иногда контролировать во время дыхания пациента с помощью датчика, размещенного перед его носом или ртом. Врачи могут также проверить функцию легких, обычно с помощью спирометра (мундштук и трубка, соединенные с записывающим устройством, которое используется для измерения потока воздуха в легких) или пневмотахометра. Как правило, рентгенологическое исследование органов грудной клетки необходимо только при тяжелых приступах астмы с целью исключения других серьезных состояний (например, коллапса легкого). Диагностика астмы у людей пожилого возраста У пожилых людей более высокая вероятность наличия других болезней легких, которые также вызывают одышку (например, хроническая обструктивная болезнь легких), поэтому врачам необходимо определить, какая доля затрудненного дыхания у человека обусловлена астмой и обратима с помощью должным образом подобранной противоастматической терапии. Диагностика у этой категории людей часто включает в себя короткую проверку лекарственных препаратов, которые используются для лечения астмы, чтобы посмотреть, улучшается ли состояние человека.

Лечение астмы (См. также Лекарственные препараты для профилактики и лечения астмы). Лекарственные препараты для уменьшения воспаления;

лекарственные препараты для расширения дыхательных путей. Для профилактики и лечения бронхиальной астмы у взрослых или у детей можно применять большое количество лекарственных препаратов (см. также Лечение астмы у детей). Врачи могут использовать термин «экстренное лечение», чтобы описать лечение острого приступа, и термин «поддерживающее лечение», чтобы описать лечение, направленное на предотвращение приступов. Большинство лекарственных препаратов, применяемых для профилактики приступов бронхиальной астмы, также могут применяться для лечения приступов астмы, но в более высоких дозах или в виде других лекарственных форм. Некоторым пациентам необходимо применение более одного лекарственного препарата для профилактики и лечения имеющихся у них симптомов. Лекарственные препараты для профилактики и лечения астмы более подробно обсуждаются в другом месте. Терапия основана на двух классах лекарственных препаратов: Противовоспалительные препараты

Бронхолитики Противовоспалительные препараты подавляют воспаление, вызывающее сужение дыхательных путей. Противовоспалительные препараты включают кортикостероиды (которые можно получать в виде ингаляций, принимать внутрь или вводить внутривенно), модификаторы лейкотриенов и стабилизаторы тучных клеток. Бронхолитики способствуют расслаблению и расширению (дилатации) дыхательных путей. Бронхолитики включают бета-адренергические препараты (препараты быстрого действия и препараты длительного действия), антихолинергические препараты и метилксантины. Лекарственные препараты, непосредственно воздействующие на иммунную систему (иммуномодуляторы), иногда применяют у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, но большинство пациентов не нуждается в применении иммуномодуляторов. Эти лекарственные препараты блокируют выделение в организме веществ, которые вызывают воспаление. Бронхолитики Видео Пневмотахометр Изображение Обучение профилактике и лечению приступов бронхиальной астмы полезно для пациентов с бронхиальной астмой и часто для членов их семей. Правильное применение ингаляторов имеет важное значение для эффективного лечения. Людям необходимо знать: что может спровоцировать приступ;

что помогает предотвратить приступ;

как применять лекарственные препараты надлежащим образом;

когда обращаться за медицинской помощью. Контроль астмы в домашних условиях Некоторые пациенты используют портативный пневмотахометр для оценки своего дыхания и определения момента, когда необходимо вмешательство, прежде чем их симптомы станут тяжелыми. Пациенты, у которых отмечались частые тяжелые приступы бронхиальной астмы, должны знать, как быстро получить помощь. Пиковая скорость выдоха (максимальная скорость, с которой воздух может быть вытолкнут из легких) может быть измерена с помощью небольшого портативного прибора, известного под названием «пневмотахометр». Этот тест можно проводить дома для контроля тяжести бронхиальной астмы. Обычно показатели пиковой объемной скорости имеют минимальные значения с 4 часов утра до 6 часов утра и максимальное значение в 4 часа дня. Однако более чем 30 % различие показателей в эти временные точки расценивается как доказательство умеренной или тяжелой бронхиальной астмы. Пациенты со среднетяжелой и тяжелой астмой, особенно те, которым для контроля симптомов необходим ежедневный прием препаратов, часто используют пневмотахометр для снятия показателей и сравнения их с личными наилучшими показателями, что помогает установить признаки усугубления течения астмы или начало приступа астмы. Все пациенты с бронхиальной астмой должны иметь план лечебных мероприятий в письменной форме, который составлен совместно с их врачом. Такой план позволяет им контролировать свое лечение и, как было показано, уменьшает количество обращений за медицинской помощью при бронхиальной астме в отделение неотложной помощи. Лечение приступов астмы Приступ бронхиальной астмы может испугать и пациента, у которого он возник, и окружающих. Даже относительно легкие симптомы вызывают беспокойство и чувство тревожности. Тяжелый приступ бронхиальной астмы является опасным для жизни состоянием, требующим незамедлительного, квалифицированного и профессионального лечения. При отсутствии адекватного и быстрого лечения тяжелый приступ бронхиальной астмы может привести к летальному исходу. Острый приступ у человека, астма у которого контролировалась лекарственными препаратами, называется обострением или вспышкой. Легкие приступы Лица с легким приступом бронхиальной астмы обычно в состоянии купировать его без помощи медицинских работников. Как правило, они используют ингалятор для доставки дозы бета-адренергических препаратов короткого действия, таких, как альбутерол, выходят на свежий воздух (без табачного дыма или других раздражающих веществ), присаживаются и находятся в состоянии покоя. При необходимости, они могут применять ингалятор 3 раза с 20-минутным интервалом. Приступ, как правило, купируется через 5–10 минут. Приступ, который не купируется после 3-кратного применения ингалятора, или при котором состояние продолжает ухудшаться, вероятно, потребует дополнительного лечения под наблюдением врача. Тяжелые приступы Лиц с тяжелыми симптомами, как правило, следует госпитализировать в отделение неотложной помощи. При тяжелых приступах врачи назначают частое лечение с использованием ингаляционных бета-адренергических бронхолитиков, которые доставляются с помощью устройства под названием небулайзер. Врачи иногда назначают эти бронхолитики в сочетании с антихолинергическими препаратами. Больным также назначают прием внутрь или введение в вену (внутривенно) таких кортикостероидных препаратов, как преднизон. Во время приступа дополнительно может быть использован кислород. Как правило, при отсутствии улучшения функции легких после применения ингаляционных бета-адренергических и кортикостероидных препаратов перорально или внутривенно пациентов с тяжелым приступом бронхиальной астмы госпитализируют. Пациентов также госпитализируют при значительном снижении уровня кислорода или высоком уровне углекислого газа в крови. При возникновении у врача подозрения на бактериальную легочную инфекцию может потребоваться назначение антибиотиков. Тем не менее, большинство таких инфекций вызваны вирусами, для которых (за некоторым исключением) лечение отсутствует. Пациентам с тяжелыми приступами бронхиальной астмы может потребоваться установка воздуховода через рот или трахею (интубация), и они могут быть подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Профилактика приступов астмы Бронхиальная астма — это хроническое заболевание, которое нельзя излечить, но возникновение отдельных приступов часто можно предупредить. Профилактические меры зависят от частоты приступов и стимулов, провоцирующих приступы. Идентификация и устранение или избегание стимулов, которые провоцируют приступы астмы, в большинстве случаев может предотвратить их. Пары, обладающие раздражающим действием: пациентам с бронхиальной астмой следует избегать табачного дыма и других паров, обладающих раздражающим действием, а также стараться избегать контактов с больными, страдающими инфекциями верхних дыхательных путей.

Клещи домашней пыли: если провоцирующими факторами являются пыль и аллергены, то в значительной степени может помочь использование воздушных фильтров и барьеров (таких, как наматрасники, которые уменьшают количество частиц пылевых клещей, находящихся в воздухе). Воздействие клещей домашней пыли может быть уменьшено за счет снятия коврового покрытия с пола и штор, а также использования кондиционирования воздуха для поддержания низкой относительной влажности воздуха летом (желательно ниже 50 %).

Шерсть животных: часто бывает необходимо отказаться от домашних животных, имеющих мех или волосяной покров (чаще всего от кошек и собак), для уменьшения общего воздействия шерсти животных. Другие меры, способные помочь: домашнее животное можно пускать только в определенные комнаты или, если это возможно, держать вне дома. Если домашнее животное мыть раз в неделю, это также может помочь избавиться от аллергии.

Лекарственные препараты: отмена аспирина и НПВП помогает предотвратить приступы у людей, у которых астма провоцируется этими лекарственными препаратами. Препараты, блокирующие благотворный эффект бета-адренергических препаратов (называемые бета-блокаторами), могут вызвать ухудшение течения бронхиальной астмы. Тартразин, краситель желтого цвета, используемый в некоторых таблетках лекарственных препаратов и пищевых продуктах, также может вызывать приступ.

Физическая нагрузка: часто приступы, провоцируемые физической нагрузкой, можно заблокировать с помощью заблаговременного использования противоастматических лекарственных препаратов, при этом физических нагрузок избегать не следует.

Холод: для активного отдыха в холодную погоду пациенты с бронхиальной астмой могут носить лыжную маску или шарф, которые прикрывают нос и рот, чтобы обеспечить согревание и увлажнение вдыхаемого воздуха.

Сульфиты: сульфиты, часто добавляемые в пищевые продукты в качестве консерванта, могут провоцировать приступы, после того восприимчивый человек съест определенный пищевой продукт, выпьет пиво или красное вино. Контакта с сульфитами можно избежать путем внимательного отношения к выбору пищи. Десенсибилизация к аллергену с помощью инъекций аллергенов может помочь предотвратить приступы у людей, у которых приступы астмы провоцируются аллергенами. Программу десенсибилизации под контролем врача также можно использовать у людей, у которых приступы астмы провоцирует аспирин или НПВП. Для профилактики приступов у большинства людей с астмой применяются такие лекарственные препараты, как ингаляционные или пероральные кортикостероиды, модификаторы лейкотриенов, бета-адренергические препараты длительного действия, метилксантины, антихолинергические препараты или стабилизаторы тучных клеток. У незначительной доли пациентов с астмой отмечается тяжелое неконтролируемое заболевание, которое является причиной повторных приступов, несмотря на лечение с использованием комбинации препаратов. У этих людей может оказаться эффективным лечение иммуномодулирующими препаратами, которые блокируют выделение веществ, вызывающих аллергическое воспаление.