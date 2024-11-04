Как правило, развивается покраснение, отек и сильная болезненность хряща (ушной раковины) одного или обоих ушей.

Следующим по частоте местом воспаления является хрящевая ткань носа. Характерным признаком является болезненность носа, возможно проваливание хрящей.

Одновременно или несколько позже может развиться воспаление суставов (артрит) и боль, степень тяжести которых может изменяться от легкой до тяжелой. Возможно поражение хрящевой ткани любого сустава, при этом чаще всего поражаются колени и хрящи, соединяющие ребра с грудиной.

Рецидивирующий полихондрит (ухо) Изображение © Springer Science+Business Media

Среди других органов часто страдают глаза, с последующим воспалением. В редких случаях возможно проникающее повреждение (перфорация) роговицы, ведущее к слепоте. Может поражаться среднее и внутреннее ухо, что приводит к потере слуха. Возможно поражение голосового аппарата (гортани), дыхательного горла (трахеи) или дыхательных путей легких, с развитием сиплости, непродуктивного кашля, одышки и повышенной чувствительности над кадыком. В более редких случаях наблюдается поражение сердца, которое сопровождается сердечными шумами и изредка сердечной недостаточностью. В редких случаях отмечается поражение почек и кожи.

Рецидивы воспалительных реакций и болевых ощущений могут длиться от нескольких дней до месяцев, ослабевать, после чего возникать снова через несколько лет. В конечном итоге может повреждаться поддерживающий хрящ, что приводит к появлению обвисающих или напоминающих цветную капусту ушных раковин, проваливанию носа и продавливанию грудной клетки в ее нижней части («грудь сапожника»). Возможно поражение нервов внутреннего уха с последующими нарушениями равновесия и слуха, со временем возможны нарушения зрения.