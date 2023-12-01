Общие сведения о проблемах со стопой и лодыжкой

Некоторые болезни стоп развиваются вследствие патологических процессов в самой стопе, например, при травме стопы. Заболевания могут возникнуть в любой кости, суставе, мышце, сухожилии или связке стопы.
Довольно часто встречаются переломы костей стопы и лодыжки.
Другие болезни стоп являются следствием болезней, поражающих многие части тела, например, сахарного диабета, подагры или других типов артрита.
Следует всегда обращаться к врачу, чтобы выяснить причину изменения цвета ногтей пальцев стопы, поскольку такое явление может сопровождать различные нарушения, в том числе грибковые инфекции.
Больным с сахарным диабетом или заболеванием периферических сосудов (сужение просвета артерий, обеспечивающих кровоснабжение ног, рук и, возможно, внутренних органов) следует ежедневно осматривать стопы на предмет признаков инфекции или язв, а также по меньшей мере два раза в год посещать врача или ортопеда, специализирующегося на заболеваниях стоп (подиатра), для осмотра (см. Уход за ногами).
Некоторые распространенные заболевания стопы и лодыжки, классификация по месту возникновения
лодыжка;
Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы
Растяжение/повреждение связок лодыжки
Подъем свода стопы
Повреждение нервов стопы (невралгия межпальцевых нервов, неврома Мортона)
Пятка (нижняя часть)
Ущемление медиального или латерального подошвенного нерва
Пятка (задняя часть)
Энтезопатия ахиллова сухожилия
Задний бурсит ахиллова сухожилия
Передний бурсит ахиллова сухожилия
Подошва
Подошвенный фасциит (подошвенный фасциоз, синдром пяточной шпоры)
Палец ноги
Тугоподвижность большого пальца стопы
Главное, что нужно знать пожилым людям: Болезни стоп
С возрастом на стопах могут возникать различные изменения:
У пожилых людей на стопах обычно меньше волос.
Может отмечаться изменение цвета кожи с появлением коричневых пятен или участков (пигментация).
Кожа может стать сухой и выглядеть более тонкой, особенно на пятке.
Ногти пальцев стопы часто утолщаются и изгибаются.
Часто возникают грибковые инфекции ногтей.
Может изменяться размер стопы.
Стопы действительно могут становиться длиннее и шире по причине изменений в строении связок и суставов. Больной с такими проявлениями вынужден носить обувь большего размера. Таким образом, необходимо периодически или на момент приобретения новой обуви измерять длину стопы.
Кроме того, возможно поражение стоп при ношении плохо подобранной обуви в течение жизни.
Лечение болезней стоп
Замена обуви и ортезы
Инъекции анестетиков и/или кортикостероидов
Иногда хирургическое вмешательство
Многие заболевания стоп успешно лечат заменой обуви, например, меняют тип обуви или используют стельки или другие приспособления в обуви, позволяющие изменить положение или диапазон движений стопы для уменьшения давления на пораженные суставы или болезненные участки (ортопедические устройства или ортезы).
Инъекционное введение анестезирующих средств в пораженный сустав или болезненный участок часто позволяет ослабить боль и мышечные спазмы, облегчая движение в суставе. Для снижения интенсивности воспаления иногда могут применяться инъекционные кортикостероиды.
При неэффективности таких методов лечения в ряде случаев возникает необходимость в хирургическом вмешательстве для исправления смещений суставов, восстановления их функций и снятия боли.