Общие сведения о проблемах со стопой и лодыжкой

Некоторые болезни стоп развиваются вследствие патологических процессов в самой стопе, например, при травме стопы. Заболевания могут возникнуть в любой кости, суставе, мышце, сухожилии или связке стопы.

Довольно часто встречаются переломы костей стопы и лодыжки.

Другие болезни стоп являются следствием болезней, поражающих многие части тела, например, сахарного диабета, подагры или других типов артрита.

Следует всегда обращаться к врачу, чтобы выяснить причину изменения цвета ногтей пальцев стопы, поскольку такое явление может сопровождать различные нарушения, в том числе грибковые инфекции.

Стопа 3D модель

Анатомия стопы Изображение

Больным с сахарным диабетом или заболеванием периферических сосудов (сужение просвета артерий, обеспечивающих кровоснабжение ног, рук и, возможно, внутренних органов) следует ежедневно осматривать стопы на предмет признаков инфекции или язв, а также по меньшей мере два раза в год посещать врача или ортопеда, специализирующегося на заболеваниях стоп (подиатра), для осмотра (см. Уход за ногами).

Таблица Некоторые распространенные заболевания стопы и лодыжки, классификация по месту возникновения Таблица

Главное, что нужно знать пожилым людям: Болезни стоп С возрастом на стопах могут возникать различные изменения: У пожилых людей на стопах обычно меньше волос.

Может отмечаться изменение цвета кожи с появлением коричневых пятен или участков (пигментация).

Кожа может стать сухой и выглядеть более тонкой, особенно на пятке.

Ногти пальцев стопы часто утолщаются и изгибаются.

Часто возникают грибковые инфекции ногтей.

Может изменяться размер стопы. Стопы действительно могут становиться длиннее и шире по причине изменений в строении связок и суставов. Больной с такими проявлениями вынужден носить обувь большего размера. Таким образом, необходимо периодически или на момент приобретения новой обуви измерять длину стопы. Кроме того, возможно поражение стоп при ношении плохо подобранной обуви в течение жизни.