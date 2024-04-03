Ревматоидный артрит (РА)

У больных ревматоидным артритом могут отмечаться:

относительно слабые симптомы;

редкие обострения и продолжительные периоды ремиссии (неактивные периоды заболевания);

тяжелое, стабильно (быстро или медленно) прогрессирующее заболевание.

Ревматоидный артрит может начинаться внезапно, с одновременным воспалением многих суставов. Чаще всего заболевание начинается незаметно, с постепенным поражением разных суставов. Обычно воспаление симметрично, суставы с обеих сторон тела повреждаются примерно одинаково. Ревматоидный артрит может поражать любые суставы, но наиболее часто воспаляются мелкие суставы:

кистей рук;

запястий;

пальцев рук;

стоп;

пальцев стоп.

Среди прочих часто поражаемых суставов:

коленные;

плечевые;

локтевые;

голеностопные;

бедренные.

Ревматоидный артрит также может поражать шею. Поражение нижних отделов позвоночника и суставов на кончиках пальцев отсутствует.

Ранний ревматоидный артрит кистей рук 3D модель

Воспаленные суставы обычно болезненны и часто тугоподвижны, особенно после пробуждения (такая скованность преимущественно длится дольше 60 минут) или после продолжительного периода покоя. Некоторые больные ощущают усталость и слабость, особенно после полудня. При ревматоидном артрите возможно снижение аппетита с потерей веса и субфебрильная температура.

Пораженные суставы обычно болезненные, теплые на ощупь и увеличенные из-за отека мягких тканей, выстилающих сустав (синовит), а также, в ряде случаев, скопления жидкости в суставе (синовиальной жидкости). Очень скоро такие суставы могут деформироваться. Суставы могут фиксироваться в определенном положении, что препятствует его полному сгибанию или разгибанию и ведет к ограничению диапазона движений. Возможно легкое смещение пальцев рук из нормального положения в направлении мизинца каждой руки. При этом сухожилия смещаются со своего места, также не исключена возможность других деформаций (см. деформация пальца в виде лебединой шеи и контрактура Вайнштейна).

Состояния, которые сопровождаются патологической деформацией пальцев

При отеке запястий возможно защемление нерва, что приводит к онемению или покалыванию вследствие развития синдрома запястного канала.

Кисты, которые могут возникнуть в задней части пораженных коленных суставов, могут лопнуть, вызвав боль и отек голеней. До 30% больных ревматоидным артритом имеют твердые бугорки под поверхностью кожи (так называемые ревматоидные узелки), обычно рядом с участками давления (например, на задней поверхности предплечья поблизости локтя).

Изредка ревматоидный артрит приводит к воспалению кровеносных сосудов (васкулит). При васкулите уменьшается кровоснабжение тканей, а также возможно повреждение нервов или раны (язвы) на коже ног. Воспаление оболочек, покрывающих легкие (плевральных оболочек) или сумки, окружающей сердце (перикарда), либо воспаление и рубцевание легких или сердца может приводить к болям в груди и одышке. У некоторых больных начинают увеличиваться лимфатические узлы (лимфаденопатия), развивается синдром Фелти (низкое число лейкоцитов и увеличенная селезенка), синдром Шегрена (сухость рта и глаз), истончение белка глаза (склеры), либо покраснение и раздражение глаз вследствие их воспаления (эписклерит).

Ревматоидный артрит также может поражать суставы шеи, приводя к нестабильности костей и повышая вероятность сдавления (компрессии) спинного мозга костями . Поражение шеи часто встречается при длительном активном ревматоидном артрите и обычно вызывает головные боли, а также боль и скованность, иногда с болью, распространяющейся по рукам или ногам.

Люди с ревматоидным артритом подвержены повышенному риску развития ранней ишемической болезни сердца и заболеваний костей, таких как остеопения и остеопороз.