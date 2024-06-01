Бессонница и чрезмерная дневная сонливость (ЧДС)

Если симптомы указывают на такие причины, как неудовлетворительный режим сна, стресс, расстройства при посменной работе или синдром беспокойных ног (непреодолимый позыв двигать ногами или руками непосредственно перед засыпанием или во время сна), в выполнении тестов нет необходимости.

Иногда врачи направляют пациентов к специалистам по расстройствам сна для обследования в лаборатории сна. Причины для таких направлений включают:

Сомнительный диагноз

Подозрение на определенные расстройства (например, синдром апноэ во сне, судорожное расстройство, нарколепсия и синдром периодических движений конечностей)

Бессонница или чрезмерная дневная сонливость, которые сохраняются несмотря на применение основных мер для их устранения (изменение поведенческих привычек для улучшения сна, а также прием снотворных препаратов в течение непродолжительного периода)

Наличие настораживающих признаков или других симптомов, например, ночных кошмаров и подергивания ног или рук во время сна

Зависимость от снотворных препаратов

Обследование обычно состоит из полисомнографии и иногда наблюдения (а в некоторых случаях и видеозаписи) необычных движений в течение всего ночного сна. Иногда проводятся и другие обследования.

Полисомнография обычно проводится в течение ночи в лаборатории сна, которая может находиться в больнице, клинике, отельном номере или другом учреждении, которое оснащено кроватью, ванной комнатой и оборудованием для мониторинга. Для регистрации электрической активности головного мозга, а также движений глазных яблок к волосистой части головы и к лицу прикрепляются электроды (электроэнцефалография, или ЭЭГ). Накладывание электродов не вызывает боль. Такая регистрация предоставляет врачам информацию о стадиях сна. Для регистрации частоты сердечных сокращений (электрокардиография, или ЭКГ), мышечной активности (электромиография) и дыхания электроды также прикрепляются к другим участкам тела. Для регистрации уровня кислорода в крови к пальцу или к уху прикрепляется не причиняющая боли прищепка. Полисомнография может выявить расстройства дыхания (например, синдром обструктивного или центрального апноэ во сне), судорожные расстройства, нарколепсию, синдром периодических движений конечностей, а также необычные движения и поведение во время сна (парасомнии). В настоящее время полисомнография обычно проводится в домашних условиях для диагностики синдрома обструктивного апноэ во сне, но не других расстройств сна. При проведении обследования в домашних условиях ЭЭГ, ЭКГ и электромиография не выполняются.

Множественный тест латентности ко сну проводится для разграничения физической утомляемости и чрезмерной дневной сонливости, а также для выявления нарколепсии. Человек проводит весь день в лаборатории сна. Ему предоставляется возможность подремать пять раз с интервалом в 2 часа. Человек лежит в затемненной комнате, и ему предлагают поспать. Полисомнография используется как часть этого теста для оценки быстроты засыпания. Посредством этого метода устанавливается, когда пациент засыпает, а также проводится отслеживание стадий сна во время сеансов дневного сна.

Тест сохранения бодрствования используется для выявления того, насколько хорошо пациент может сохранять состояние бодрствования, пребывая в тихой комнате. Такое исследование определяет степень тяжести дневной сонливости, а также может ли человек безопасно выполнять свою обычную повседневную деятельность (например, водить машину).

Тесты для оценки функции сердца, легких и печени могут выполняться у пациентов с чрезмерной дневной сонливостью, если симптомы или результаты физикального обследования указывают, что причиной является другое заболевание.