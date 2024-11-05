Рецидивирующий менингит

Бактериальный менингит может рецидивировать, когда открытая рана или врожденный дефект позволяют бактериям проникать в пространство между тканевыми оболочками (мозговыми оболочками), которые защищают головной и спинной мозг. Дефект может находиться в:

основании черепа, что позволяет бактериям проникать из синусов, среднего уха или кости за ухом (сосцевидный отросток);

самих мозговых оболочках или спинном мозге (дефект нервной трубки), как правило, в шейном отделе или пояснице.

Единственным симптомом дефекта спинного мозга может быть ямка или пучок волос на коже над позвоночником.

Менингит из-за травмы или врожденного дефекта может развиваться в течение нескольких месяцев или лет.

В редких случаях рецидивирующий бактериальный менингит возникает из-за наследственного (врожденного) заболевания, которое поражает часть иммунной системы под названием система комплемента. В таких случаях, вероятнее всего, причиной будут бактерии пневмококка или менингококка. Защитить от этих инфекций помогают вакцины. Пневмококковая вакцина используется для предотвращения инфекций, вызываемых пневмококками, а менингококковая вакцина используется для предотвращения инфекций, вызываемых менингококками.

В случае рецидива бактериального менингита врач проводит физикальное обследование, иногда назначает рентгенологическое исследование или компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить дефекты в основании черепа или в позвоночнике. Он также может назначить анализ крови, чтобы проверить, нет ли наследственных заболеваний иммунной системы.

Повторный бактериальный менингит лечится при помощи антибиотиков и дексаметазона (кортикостероид).