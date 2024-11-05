Рецидивирующий менингит — это менингит, который повторяется более одного раза. Менингит — это воспаление оболочек, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки), а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками (субарахноидальное пространство).
(См. также Вводные сведения о менингите).
Иногда у пациентов наблюдается два или более эпизода менингита. Рецидивирующий менингит может быть вызван бактериями, вирусами и другими причинами.
Бактерии
Бактериальный менингит может рецидивировать, когда открытая рана или врожденный дефект позволяют бактериям проникать в пространство между тканевыми оболочками (мозговыми оболочками), которые защищают головной и спинной мозг. Дефект может находиться в:
основании черепа, что позволяет бактериям проникать из синусов, среднего уха или кости за ухом (сосцевидный отросток);
самих мозговых оболочках или спинном мозге (дефект нервной трубки), как правило, в шейном отделе или пояснице.
Единственным симптомом дефекта спинного мозга может быть ямка или пучок волос на коже над позвоночником.
Менингит из-за травмы или врожденного дефекта может развиваться в течение нескольких месяцев или лет.
В редких случаях рецидивирующий бактериальный менингит возникает из-за наследственного (врожденного) заболевания, которое поражает часть иммунной системы под названием система комплемента. В таких случаях, вероятнее всего, причиной будут бактерии пневмококка или менингококка. Защитить от этих инфекций помогают вакцины. Пневмококковая вакцина используется для предотвращения инфекций, вызываемых пневмококками, а менингококковая вакцина используется для предотвращения инфекций, вызываемых менингококками.
В случае рецидива бактериального менингита врач проводит физикальное обследование, иногда назначает рентгенологическое исследование или компьютерную томографию (КТ), чтобы выявить дефекты в основании черепа или в позвоночнике. Он также может назначить анализ крови, чтобы проверить, нет ли наследственных заболеваний иммунной системы.
Повторный бактериальный менингит лечится при помощи антибиотиков и дексаметазона (кортикостероид).
Вирусы
Чаще всего рецидивирующий вирусный менингит возникает из-за
вируса простого герпеса типа 2 (ВПГ-2).
Данный вид рецидивирующего менингита называется менингит Молларе. Обычно у человека возникает три или более эпизода повышения температуры, появляется головная боль и ригидность затылочных мышц. Каждый эпизод длится от 2 до 5 дней, после чего проходит самостоятельно. Больной становится вялым или заторможенным. У некоторых больных наблюдаются судороги, проблемы со зрением или потеря слуха.
Менингит Молларе лечится при помощи антивирусного препарата ацикловира. В большинстве случаев больные полностью выздоравливают.
Другие причины
Причиной рецидивирующего менингита могут также быть неинфекционные факторы (см. таблицу Некоторые причины возникновения неинфекционного менингита), например применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или других лекарственных препаратов. Если один случай менингита вызван лекарственным препаратом, менингит может рецидивировать в случае повторного приема такого лекарственного препарата.
Также может рецидивировать менингит, вызванный разрывом кисты головного мозга. Такие кисты диагностируются при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного и/или спинного мозга. Если МРТ не доступна, проводится компьютерная томография (КТ).