Паралич шестого черепного нерва (отводящий нерв)

При параличе 6-го черепного нерва нарушается способность глаза поворачиваться кнаружи.

Существует множество причин паралича шестого черепного нерва, в том числе поражение мелких кровеносных сосудов при сахарном диабете, но часто причину установить не удается.

Пораженный глаз не может полностью повернуться кнаружи. Когда больной смотрит вперед, пораженный глаз может поворачиваться вовнутрь.

Врачи могут поставить диагноз паралича 6-го черепного нерва на основании симптомов, но для того, чтобы попытаться определить причину, проводятся исследования, в том числе визуализирующее исследование головного мозга.

Паралич шестого черепного нерва обычно проходит независимо от того, установлена причина или нет.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

Параличом считается снижение силы мышц, которое может быть частичным или полным.

Этот паралич может возникать по многим причинам:

Некоторые из этих заболеваний, например, опухоли и абсцессы головного мозга, повышают внутричерепное давление, вызывая сдавление (компрессию) нерва. Заболевания, такие как закупорка артерии ствола головного мозга (например, вследствие инсульта), препятствуют притоку крови к частям головного мозга, контролирующим функцию 6-го черепного нерва. Заболевания, поражающие очень мелкие кровеносные сосуды в нерве (например, диабет и повышенное артериальное давление), нарушают кровоток в нерве.

Если у больного возник только паралич 6-го черепного нерва (другие черепные нервы не затронуты), его причина часто остается неизвестной.

Симптомы паралича шестого черепного нерва Пораженный глаз не может полностью повернуться кнаружи. Когда больной смотрит вперед, пораженный глаз может поворачиваться вовнутрь. У больного может двоиться в глазах, когда он смотрит в направлении пораженного глаза. Другие симптомы у людей с параличом 6-го черепного нерва зависят от причины. Например, заболевания, повышающие давление внутри черепа, могут вызывать сильную головную боль и поражать другие черепные нервы. К примеру, могут онеметь лицо и рот, больные не могут двигать пораженным глазом в других направлениях.

Диагностика паралича шестого черепного нерва Неврологическое обследование

обследование глаз, включая офтальмоскопию;

Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

В некоторых случаях — спинномозговая пункция

иногда анализы крови. Обычно врачи могут легко выявить паралич 6-го черепного нерва на основании результатов неврологического обследования и обследования глаз, включая офтальмоскопию. Однако причина обычно не так очевидна. Врач осматривает глаз офтальмоскопом, выясняет, нет ли у больного признаков повышенного внутричерепного давления и сосудистых аномалий. Для исключения опухолей и других отклонений, которые могут увеличивать давление внутри черепа, проводится компьютерная томография (КТ) или, предпочтительно, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Если результаты визуализации в норме, может проводиться спинномозговая пункция (люмбальная пункция), чтобы выявить возможное наличие инфекции или крови. Если симптомы указывают на возможность васкулита, у больного берут анализ крови на необычные антитела (антинуклеарные антитела и ревматоидный фактор) и на реакцию осаждения эритроцитов (РОЭ — насколько быстро оседают на дно пробирки красные кровяные клетки). Этот анализ позволяет выяснить, есть ли у больного воспаление. Врачи могут выполнять анализы крови для выявления диабета, особенно если у людей присутствуют факторы риска, такие как пожилой возраст, повышенное артериальное давление, семейный анамнез диабета или ожирение. Врачи могут измерить уровни глюкозы натощак и уровень гемоглобина А1С или сделать пероральный тест на переносимость глюкозы. Причина паралича может остаться неизвестной после всех обследований.