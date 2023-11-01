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Межъядерная офтальмоплегия

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Межъядерная офтальмоплегия — это нарушение горизонтальных движений глаз, вызванное повреждением определенных связей между расположенными в стволе головного мозга (нижняя часть мозга) нервными центрами.

    • При межъядерной офтальмоплегии нарушены горизонтальные движения глаз (например, глаз на поврежденной стороне может поворачиваться наружу, но не внутрь), но вертикальные движения глаз не нарушены.

    • При полуторном синдроме пораженный глаз смотрит прямо вперед, когда человек пытается посмотреть в любую сторону, но движения вверх и вниз не нарушены.

    • У людей с межъядерной офтальмоплегией или полуторным синдромом может наблюдаться двоение зрения, когда они смотрят в определенных направлениях.

    • Лечение и прогноз (независимо от того, ослабляется ли расстройство или окончательно исчезает) зависят от причины нарушения горизонтальных движений глаз.

    (См. также Общие сведения о черепных нервах).

    При межъядерной офтальмоплегии повреждены нервные волокна, координирующие горизонтальные движения обоих глаз (поворот глаз вправо-влево). Эти волокна соединяют группы нервных клеток (центры или ядра), из которых выходят 3-й черепной нерв (глазодвигательный), 4-й черепной нерв (блоковый) и 6-й черепной нерв (отводящий).

    Межъядерную офтальмоплегию обычно вызывает

    Менее распространенные причины межъядерной офтальмоплегии включают болезнь Лайма, нейросифилис, опухоли, травмы головы, дефицит питательных веществ, такой как энцефалопатия Вернике, и применение определенных лекарственных препаратов, таких как фенотиазины (нейролептики), опиоиды и трициклические антидепрессанты.

    При этом заболевании нарушены горизонтальные движения глаз, но вертикальные сохраняются. Пораженный глаз не может поворачиваться вовнутрь, но может поворачиваться кнаружи. Когда поражен только один глаз и больной смотрит в сторону, которая противоположна пораженному глазу, происходит следующее:

    • Пораженному глазу нужно повернуться вовнутрь, но он не может пересечь срединную линию. В результате этот глаз смотрит вперед.

    • Поскольку здоровый глаз поворачивается наружу, он часто производит непроизвольные повторяющиеся дергающиеся движения, которые называются нистагмом. При этом глаза быстро движутся вверх или вниз, а затем плавно перемещаются в другом направлении.

    У людей с межъядерной офтальмоплегией может быть двоение в глазах, когда они смотрят в сторону, однако при взгляде прямо вперед двоение в глазах может отсутствовать.

    Полуторный синдром развивается тогда, когда заболевание, вызвавшее развитие межъядерной офтальмоплегии, повреждает также ядро, отвечающее за координацию и управление горизонтальным движением глаза (центр горизонтального взора). Когда больной пытается посмотреть вправо или влево, пораженный глаз остается неподвижным и смотрит вперед. Другой глаз может поворачиваться кнаружи, но не вовнутрь. Как и в случае межъядерной офтальмоплегии, вертикальные движения глаз не нарушены. В число причин полуторного синдрома входят рассеянный склероз, инсульт и опухоли.

    При межъядерной офтальмоплегии и при полуторном синдроме глаза могут поворачиваться вовнутрь, когда больной сводит глаза (например, фокусирует взгляд на близком предмете), даже несмотря на то, что больной не может совершать это движение, когда смотрит в сторону.

    При межъядерной офтальмоплегии и при полуторном синдроме лечение и прогноз (произойдет ли облегчение или исчезновение симптомов) зависят от причины этого нарушения.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.