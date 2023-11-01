Межъядерная офтальмоплегия — это нарушение горизонтальных движений глаз, вызванное повреждением определенных связей между расположенными в стволе головного мозга (нижняя часть мозга) нервными центрами.

При межъядерной офтальмоплегии нарушены горизонтальные движения глаз (например, глаз на поврежденной стороне может поворачиваться наружу, но не внутрь), но вертикальные движения глаз не нарушены.

При полуторном синдроме пораженный глаз смотрит прямо вперед, когда человек пытается посмотреть в любую сторону, но движения вверх и вниз не нарушены.

У людей с межъядерной офтальмоплегией или полуторным синдромом может наблюдаться двоение зрения, когда они смотрят в определенных направлениях.

Лечение и прогноз (независимо от того, ослабляется ли расстройство или окончательно исчезает) зависят от причины нарушения горизонтальных движений глаз.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

При межъядерной офтальмоплегии повреждены нервные волокна, координирующие горизонтальные движения обоих глаз (поворот глаз вправо-влево). Эти волокна соединяют группы нервных клеток (центры или ядра), из которых выходят 3-й черепной нерв (глазодвигательный), 4-й черепной нерв (блоковый) и 6-й черепной нерв (отводящий).

Межъядерную офтальмоплегию обычно вызывает

У пожилых: инсульт (обычно поражен только один глаз).

У молодых: рассеянный склероз (часто поражены оба глаза).

Менее распространенные причины межъядерной офтальмоплегии включают болезнь Лайма, нейросифилис, опухоли, травмы головы, дефицит питательных веществ, такой как энцефалопатия Вернике, и применение определенных лекарственных препаратов, таких как фенотиазины (нейролептики), опиоиды и трициклические антидепрессанты.

При этом заболевании нарушены горизонтальные движения глаз, но вертикальные сохраняются. Пораженный глаз не может поворачиваться вовнутрь, но может поворачиваться кнаружи. Когда поражен только один глаз и больной смотрит в сторону, которая противоположна пораженному глазу, происходит следующее:

Пораженному глазу нужно повернуться вовнутрь, но он не может пересечь срединную линию. В результате этот глаз смотрит вперед.

Поскольку здоровый глаз поворачивается наружу, он часто производит непроизвольные повторяющиеся дергающиеся движения, которые называются нистагмом. При этом глаза быстро движутся вверх или вниз, а затем плавно перемещаются в другом направлении.

У людей с межъядерной офтальмоплегией может быть двоение в глазах, когда они смотрят в сторону, однако при взгляде прямо вперед двоение в глазах может отсутствовать.

Полуторный синдром развивается тогда, когда заболевание, вызвавшее развитие межъядерной офтальмоплегии, повреждает также ядро, отвечающее за координацию и управление горизонтальным движением глаза (центр горизонтального взора). Когда больной пытается посмотреть вправо или влево, пораженный глаз остается неподвижным и смотрит вперед. Другой глаз может поворачиваться кнаружи, но не вовнутрь. Как и в случае межъядерной офтальмоплегии, вертикальные движения глаз не нарушены. В число причин полуторного синдрома входят рассеянный склероз, инсульт и опухоли.

При межъядерной офтальмоплегии и при полуторном синдроме глаза могут поворачиваться вовнутрь, когда больной сводит глаза (например, фокусирует взгляд на близком предмете), даже несмотря на то, что больной не может совершать это движение, когда смотрит в сторону.

При межъядерной офтальмоплегии и при полуторном синдроме лечение и прогноз (произойдет ли облегчение или исчезновение симптомов) зависят от причины этого нарушения.