Полиневропатия одновременно поражает большое число периферических нервов во всех частях тела.
Причиной могут быть инфекции, токсины, лекарственные препараты, опухоли, недостаточное или неполноценное питание и другие заболевания, приводящие к нарушению функции периферических нервов.
Уменьшается чувствительность, развивается слабость или наблюдаются оба этих нарушения. Часто эти симптомы наблюдаются вначале в стопах и кистях рук, а затем распространяются на руки, ноги или туловище.
Диагноз ставится на основании результатов электромиографии, исследований нервной проводимости и анализов крови и мочи.
Если лечение основного заболевания не облегчает симптомов, может помочь физиотерапия, лекарственные препараты и другие методы.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Полиневропатия бывает:
острая (внезапное начало);
хроническая (постепенное развитие, часто в течение нескольких месяцев или лет).
Причины полиневропатии
Острая полиневропатия может быть вызвана разными причинами:
Токсины, выделяемые бактериями при некоторых инфекциях, например, при дифтерии
Аутоиммунная реакция (организм вырабатывает антитела против собственных тканей), как в случае синдрома Гийена-Барре
Определенные токсины, например, фосфорорганические инсектициды, триортокрезил фосфат и таллий
Причины хронической полиневропатии часто остаются неизвестными. Известные причины включают следующие:
сахарный диабет (чаще всего);
злоупотребление алкоголем;
инфекции (такие как гепатит С, ВИЧ-инфекция, болезнь Лайма, опоясывающий герпес);
наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута);
аутоиммунные заболевания (такие как хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия, васкулит и системная красная волчанка);
дефицит витамина B12, который также вызывает подострую комбинированную дегенерацию спинного мозга и часто пернициозную анемию;
другие виды дефицита питательных веществ (например, дефицит тиамина) редко бывают причиной полиневропатии в Соединенных Штатах Америки; исключение составляют неправильно питающиеся люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя;
недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
ядовитые вещества, в том числе такие тяжелые металлы, как мышьяк, свинец и ртуть;
рак (например, множественная миелома) может повреждать нервы за счет прорастания в них или сдавливания нервов;
лекарственные препараты, в том числе противосудорожный препарат фенитоин, некоторые антибиотики (такие как хлорамфеникол, нитрофурантоин и сульфаниламиды) и некоторые химиотерапевтические препараты (такие как винбластин и винкристин);
изредка прием витамина B6 (пиридоксина) в слишком больших дозах.
Чаще всего хроническая полиневропатия развивается у больных диабетом в связи с недостаточным контролем уровня сахара в крови, причина также может включать злоупотребление алкоголем.
Диабетическая невропатия — это несколько форм полиневропатии, развивающихся как осложнения диабета. (Сахарный диабет также может вызывать мононевропатии или множественные мононевропатии, которые проявляются слабостью мышц, как правило, глазных или мышц бедер).
Встречаются наследственные формы полиневропатии.
В зависимости от причины, при полиневропатиях могут поражаться:
Двигательные нервы (которые контролируют движение мышц)
Чувствительные нервы (которые передают сенсорную информацию)
Черепные нервы (которые соединяют голову, лицо, глаза, нос, некоторые мышцы и уши с головным мозгом)
Вегетативные нервы (которые управляют автономными функциями, такими как артериальное давление и частота сердечных сокращений)
комбинацией всего вышеперечисленного.
Полиневропатия может возникать в результате повреждения:
миелиновой оболочки (мембран, окружающих аксон, которые обеспечивают быстрое прохождение нервных импульсов), как это происходит при рассеянном склерозе;
кровоснабжения нерва, как это может произойти при васкулите (воспалении кровеносных сосудов);
аксона (длинного отростка нерва, передающего нервные сигналы), как это может произойти при диабете или почечной недостаточности.
Симптомы полиневропатии
В зависимости от причины симптомы полиневропатии могут появляться внезапно (острая, возникающая в течение нескольких дней или несколько недель) или развиваться медленно и постепенно проявляться на протяжении периода времени (хроническая, возникающая в течение нескольких месяцев или лет).
Острые полиневропатии (как, например, при синдроме Гийена-Барре или воздействии токсинов) часто начинается внезапно в обеих ногах и быстро распространяется вверх до рук. Симптомы включают слабость, кроме того, возможны ощущение покалывания или потеря чувствительности. Могут быть затронуты мышцы, отвечающие за дыхание; в этом случае развивается дыхательная недостаточность.
При многих хронических полиневропатиях поражается главным образом чувствительность. Обычно первыми поражаются стопы, иногда кисти рук. Самые заметные симптомы — это ощущение покалывания, онемение, жгучая боль, неспособность чувствовать вибрацию и положение частей тела (например, рук и ног). Поскольку больной неспособен чувствовать положение частей тела, его походка становится нетвердой, он может быть неустойчив даже когда стоит неподвижно. Затем больной теряет способность пользоваться своими мышцами. Со временем мышцы становятся слабее и атрофируются. В конце концов мышцы могут окостенеть и стать стойко укороченными (это состояние мышцы называется контрактурой).
Диабетическая невропатия обычно вызывает болезненные ощущения покалывания и чувство жжения в кистях рук и стопах — это нарушение называется дистальной невропатией. Боль обычно усиливается ночью, болезненность возрастает при прикосновении и изменении температуре. У больного может исчезнуть чувство температуры и боли, поэтому он может обжечься, и при длительном сдавливании у него могут появляться язвы и другие травмы. Поскольку больной не чувствует боли при чрезмерной нагрузке на суставы, он может их нечаянно повредить. Этот тип травмы называется нейрогенная артропатия (суставы Шарко).
Полиневропатия часто поражает нервы вегетативной нервной системы, которые управляют автономными функциями организма (артериальное давление, пульс, пищеварение, слюновыделение, мочевыделение и т. д.). Типичные симптомы включают запоры, половую дисфункцию и нестабильность артериального давления — преимущественно быстрое падение давления при вставании (ортостатическая гипотензия). Кожа становится бледной и сухой, потоотделение уменьшается. Намного реже потеря контроля дефекации или мочеиспускания, что приводит к недержанию мочи или кала.
У людей с наследственной формой полиневропатии (такой как болезнь Шарко-Мари-Тута) бывают молоткообразные пальцы стопы, высокий свод стопы и искривление позвоночника (сколиоз). Нарушение чувствительности и мышечная слабость могут быть незначительными. Больные со слабыми симптомами могут их не замечать или не придавать им значения. У некоторых пациентов наблюдаются тяжелые проявления.
Полнота выздоровления зависит от причины полиневропатии.
Диагностика полиневропатии
Обследование врачом;
Электромиография и исследования нервной проводимости
Анализ крови и мочи для выявления причины
Врач обычно ставит диагноз на основании симптомов. Физикальное обследование помогает врачу поставить диагноз полиневропатии и определить причину.
Обычно проводят электромиографию и исследование нервной проводимости, в частности мышц ног и стоп. Эти методы исследования могут использоваться для:
подтверждения наличия полиневропатии;
определения ее степени тяжести;
определения того, поражены ли двигательные нервы, чувствительные нервы, или их комбинация;
определения вида повреждения, вызывающего проблему — например, повреждение миелиновой оболочки вокруг нервов (демиелинизация).
После того, как полиневропатия диагностирована, врач старается выяснить ее причину. Лечение основного заболевания может быть решающим для излечения полиневропатии. Врач выясняет у больного, какие еще у него есть симптомы и как быстро они развились. Эта информация может указать на возможные причины.
Анализы мочи и крови могут выявить болезнь, вызвавшую полиневропатию. Это может быть диабет, почечная недостаточность и недостаточная активность щитовидной железы.
Иногда необходима биопсия нервов или мышц.
Иногда полиневропатии кистей рук и стоп оказываются первым симптомом диабета.
Бывает так, что тщательное обследование не позволяет уверенно назвать причину полиневропатии. В этом случае полиневропатия может оказаться наследственной. Ею могут болеть родственники больного, но симптомы у них могут быть выражены настолько слабо, что они не подозревают о своей болезни.
При распространении и быстром нарастании слабости врачи назначают следующие обследования:
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция) проводится, чтобы получить образец спинномозговой жидкости, которая окружает головной и спинной мозг. При высоком уровне белка в жидкости и наличии небольшого количества лейкоцитов или их отсутствии причиной может быть аутоиммунное заболевание, приводящее к демиелинизации, такое, как синдром Гийена-Барре.
Спирометрия проводится для оценки поражения мышц, контролирующих дыхание. Спирометрия используется для измерения количества воздуха, которое могут удержать легкие, а также объема и скорости выдоха.
Лечение полиневропатии
Лечение причины
Уменьшение интенсивности боли
Иногда физиотерапия и трудотерапия
Специфическое лечение полиневропатии зависит от причины заболевания. Причины могут быть следующими:
Сахарный диабет: поддержание нормального уровня сахара в крови может замедлить прогрессирование заболевания, а в некоторых случаях облегчает симптомы. Иногда проводится трансплантация островковых клеток (клеток, вырабатывающих инсулин), расположенных в поджелудочной железе, что может привести к излечению диабета и уменьшению невропатии.
Множественная миелома, печеночная недостаточность или почечная недостаточность: к медленному выздоровлению может привести излечение основного заболевания.
Онкологические заболевания: хирургическое удаление злокачественной опухоли может уменьшить невропатию.
Недостаточная активность щитовидной железы: больному назначают гормон щитовидной железы.
Аутоиммунные заболевания: лечение включает кортикостероиды, лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), плазмаферез (удаление из крови токсичных веществ, в том числе вредных антител), введение в вену (внутривенно) иммуноглобулинов (раствор, содержащий большое количество разных антител, полученных у разных доноров).
Лекарственные препараты и токсины: прекращение приема лекарственных препаратов или предотвращение воздействия токсинов иногда может устранить полиневропатию. Существуют антидоты некоторых лекарственных препаратов и токсинов, способные устранить некоторые токсические эффекты.
Слишком большое количество витамина B6: полиневропатия может пройти после отмены витамина.
Если причину полиневропатии устранить невозможно, лечение направлено на облегчение боли и последствий мышечной слабости. Физиотерапия иногда снижает мышечную скованность и может предотвратить укорочение и развитие скованности мышц. Специалисты по реабилитации могут посоветовать полезные вспомогательные устройства.
Уменьшить боль, возникающую при поражении нервов, могут некоторые лекарственные препараты, которые обычно не считаются болеутоляющими. К их числу относятся антидепрессант амитриптилин, противосудорожные препараты габапентин и прегабалин, а также мексилетин (применяется для лечения нарушений ритма сердца). Кроме того, иногда помогает наружный анестетик лидокаин в виде лосьона, мази или пластыря.