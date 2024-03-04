В зависимости от причины симптомы полиневропатии могут появляться внезапно (острая, возникающая в течение нескольких дней или несколько недель) или развиваться медленно и постепенно проявляться на протяжении периода времени (хроническая, возникающая в течение нескольких месяцев или лет).

Острые полиневропатии (как, например, при синдроме Гийена-Барре или воздействии токсинов) часто начинается внезапно в обеих ногах и быстро распространяется вверх до рук. Симптомы включают слабость, кроме того, возможны ощущение покалывания или потеря чувствительности. Могут быть затронуты мышцы, отвечающие за дыхание; в этом случае развивается дыхательная недостаточность.

При многих хронических полиневропатиях поражается главным образом чувствительность. Обычно первыми поражаются стопы, иногда кисти рук. Самые заметные симптомы — это ощущение покалывания, онемение, жгучая боль, неспособность чувствовать вибрацию и положение частей тела (например, рук и ног). Поскольку больной неспособен чувствовать положение частей тела, его походка становится нетвердой, он может быть неустойчив даже когда стоит неподвижно. Затем больной теряет способность пользоваться своими мышцами. Со временем мышцы становятся слабее и атрофируются. В конце концов мышцы могут окостенеть и стать стойко укороченными (это состояние мышцы называется контрактурой).

Диабетическая невропатия обычно вызывает болезненные ощущения покалывания и чувство жжения в кистях рук и стопах — это нарушение называется дистальной невропатией. Боль обычно усиливается ночью, болезненность возрастает при прикосновении и изменении температуре. У больного может исчезнуть чувство температуры и боли, поэтому он может обжечься, и при длительном сдавливании у него могут появляться язвы и другие травмы. Поскольку больной не чувствует боли при чрезмерной нагрузке на суставы, он может их нечаянно повредить. Этот тип травмы называется нейрогенная артропатия (суставы Шарко).

Полиневропатия часто поражает нервы вегетативной нервной системы, которые управляют автономными функциями организма (артериальное давление, пульс, пищеварение, слюновыделение, мочевыделение и т. д.). Типичные симптомы включают запоры, половую дисфункцию и нестабильность артериального давления — преимущественно быстрое падение давления при вставании (ортостатическая гипотензия). Кожа становится бледной и сухой, потоотделение уменьшается. Намного реже потеря контроля дефекации или мочеиспускания, что приводит к недержанию мочи или кала.

У людей с наследственной формой полиневропатии (такой как болезнь Шарко-Мари-Тута) бывают молоткообразные пальцы стопы, высокий свод стопы и искривление позвоночника (сколиоз). Нарушение чувствительности и мышечная слабость могут быть незначительными. Больные со слабыми симптомами могут их не замечать или не придавать им значения. У некоторых пациентов наблюдаются тяжелые проявления.

Полнота выздоровления зависит от причины полиневропатии.