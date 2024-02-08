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Расстройства координации

Авторы:Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Нарушения координации возникают при нарушении работы мозжечка, области мозга, которая отвечает за координацию сознательных движений и контроль равновесия.

  • При нарушении работы мозжечка больной теряет координацию.

  • Такие больные часто не могут контролировать движения рук и ног, и поэтому шаги у них широкие и шаткие.

  • Врач ставит диагноз на основании симптомов, семейного анамнеза, результатов магнитно-резонансной томографии головного мозга и часто результатов генетического анализа.

  • Врач по возможности лечит причину нарушения, однако даже если это невозможно, лечение может облегчить симптомы.

(См. также Общие сведения о двигательных нарушениях).

Мозжечок — это часть мозга, отвечающая за координацию последовательных действий. Кроме того, мозжечок отвечает за поддержание равновесия и положения тела. Любые повреждения мозжечка могут привести к потере координации (атаксия). Однако к потере координации могут привести также и многие другие заболевания.

Причины расстройств координации

Самой частой причиной расстройства координации является

  • Длительное употребления больших количеств алкоголя, который необратимо повреждает мозжечок

Инсульт и рассеянный склероз также являются распространенными причинами нарушений координации.

К более редким причинам расстройств координации относятся различные болезни, такие, как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), дефицит витамина Е и опухоли мозга. Потеря координации происходит при некоторых наследственных заболеваниях, например, при атаксии Фридрейха.

В редких случаях у людей со злокачественным новообразованием (в том числе с раком молочной железы, раком яичников и раком легких) нарушается функция иммунной системы, и она атакует мозжечок — развивается аутоиммунная реакция. Это заболевание, которое называется подострой дегенерацией мозжечка, приводит к потере координации.

У детей причиной могут быть опухоли головного мозга.

Нарушения координации могут вызывать некоторые лекарственные препараты (например, противосудорожные препараты) и другие вещества, особенно при приеме в высоких дозах. В таких случаях расстройство исчезает после отмены лекарственного препарата или вещества.

Знаете ли Вы, что...

  • Самая частая причина расстройств координации состоит в длительном употреблении больших количеств спиртного.

Таблица
Таблица

Причины расстройств координации

Виды

Примеры

Расстройства, которые поражают мозжечок

Врожденные дефекты мозжечка

Кровотечение (кровоизлияние) в мозжечке

Опухоли в мозжечке, особенно у детей

Травмы головы (повторяющиеся)

Инсульты, поражающие мозжечок

Подострая дегенерация мозжечка

Наследственные заболевания:

Атаксия-телеангиэктазия

атаксия Фридрейха;

спиноцеребеллярные атаксии;

Другие расстройства

Целиакия

Травмы головы

Тепловой удар или очень высокая температура тела

Гипотиреоз

рассеянный склероз;

Мультисистемная атрофия

Недостаток витамина Е

Лекарственные препараты и токсичные вещества

Употребление алкоголя (длительное и чрезмерное)

Противосудорожные препараты, такие как фенитоин, особенно принимаемые в высоких дозах и длительное время

угарный газ;

Тяжелые металлы, например ртуть или свинец

Литий

Седативные препараты (например, бензодиазепины) в высоких дозах

Симптомы расстройств координации

При потере координации больные не могут контролировать положение рук, ног и свою позу. Это приводит к тому, что больной ходит широкими шаткими шагами и совершает широкие зигзагообразные движения руками.

Расстройства координации могут приводить к другим нарушениям, например:

  • Атаксия. Координация утрачена. У людей может отмечаться неустойчивость при ходьбе и они могут делать широкие шаги. Чтобы передвигаться, им может быть необходимо держаться за предметы мебели или стены.

  • Дисметрия. Человеку трудно совершать целенаправленные движения, например до чего-то дотянуться. Так, человек с дисметрией, пытаясь дотянуться до предмета, будет слишком далеко протягивать руку.

  • Дизартрия. Расстройство речи: из-за нарушения координации речевых мышц речь становится нечеткой, а ее громкость случайным образом меняется. Движения окружающих рот мышц могут быть слишком сильно выражены.

  • Скандированная речь Больные говорят монотонно, ощущается колебание/неуверенность в начале слова или слога.

  • Нистагм. При взгляде на предмет может возникать нистагм. При нистагме глаза постоянно движутся: они быстро поворачиваются в одном направлении, затем медленно возвращаются в исходное положение.

  • Тремор. Повреждение мозжечка может приводить также к возникновению тремора при попытке совершить целенаправленное движение, например, когда больные тянутся по направлению к какому-нибудь предмету (интенционный тремор) или пытаются удержать тело в определенной позе (постуральный тремор).

Мышечный тонус может быть пониженным.

атаксия Фридрейха;

Атаксия Фридрейха является наследственным заболеванием. Ген атаксии Фридрейха является рецессивным. Таким образом, заболевание возникает в том случае, если больной наследует две копии аномального гена, по одной от каждого родителя.

Атаксия Фридрейха является прогрессирующим заболеванием. В возрасте от 5 до 15 лет походка становится неустойчивой. Движения рук теряют координацию, речь становится нечеткой и трудной для понимания.

Многие дети, страдающие этим заболеванием, рождаются с косолапостью, искривленным позвоночником (сколиоз) или с обоими этими нарушениями.

Больные атаксией Фридрейха не чувствуют вибрацию, они теряют представление о положении рук, ног и тела в пространстве, у них исчезают рефлексы. Возможны психические нарушения. Тремор, если он есть, выражен слабо.

Часто возникают проблемы с сердцем, которые со временем прогрессируют.

К 20-ти годам пациенты с атаксией Фридрейха оказываются прикованы к инвалидному креслу. Смерть наступает к среднему возрасту, обычно от сердечной недостаточности или аритмии.

спиноцеребеллярные атаксии;

Ген, вызывающий спиноцеребеллярную атаксию (СЦА), является доминантным. Чтобы возникло это нарушение, достаточно иметь одну копию мутантного гена, унаследованную от одного родителя. Существует множество различных типов подобных атаксий. СЦА 3-го типа (ранее называемая болезнью Мачадо–Джозефа), возможно, является наиболее распространенной в мире. Эти нарушения являются прогрессирующими, дегенеративными и часто смертельными. Лечения не существует.

Симптомы СЦА могут быть разными в зависимости от типа, но в большинстве случаев они проявляются проблемами с чувствительностью (например, больные чувствуют боль, прикосновение и вибрацию хуже либо вообще не чувствуют), мышечной слабостью и синдромом беспокойных ног, а также потерей координации. У больных возникают проблемы с равновесием, речью и движениями глаз. Некоторые типы обычно вызывают только потерю координации.

СЦА являются распространенной причиной интенционного тремора (вызванного целенаправленным движением). Могут возникать симптомы, напоминающие признаки болезни Паркинсона (паркинсонизм), например, тремор и скованность мышц.

У некоторых людей со спинальной амиотрофией 3-го типа помимо потери координации и тремора присутствуют другие симптомы. Могут отмечаться нарушения движения глаз, неконтролируемое подергивание мышц лица и языка, а также выпячивание глаз. У некоторых больных возникают длительные (устойчивые), болезненные непроизвольные сокращения мышц (дистония).

Диагностика расстройств координации

  • Обследование врачом;

  • Обычно магнитно-резонансная томография

  • Иногда генетический анализ

Диагностика расстройств координации основывается на симптомах. Обычно врач выясняет у пациента, были ли у его родственников подобные симптомы или заболевания, способные вызвать симптомы (семейный анамнез). Врачи также проводят физикальное обследование, включая неврологическое обследование, выявить заболевание, которое может вызывать симптомы у больного.

Также обычно выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.

Если в семье были родственники, страдавшие расстройствами координации, все чаще проводится генетический анализ.

Лечение расстройств координации

  • Лечение причины, если возможно;

  • Физиотерапия и трудотерапия

Врач по возможности лечит или устраняет причину расстройства. Например, если координация нарушена из-за употребления спиртного, больному надо перестать пить. Если нарушение вызвано высокими дозами лекарственного препарата (например, фенитоина), дозу снижают. Некоторые заболевания, вызывающие расстройства координации, например, гипотиреоз и дефицит витамина Е, можно вылечить. При опухолях мозга показана операция.

Наследственные расстройства координации невозможно вылечить. В этих случаях лечение призвано облегчить симптомы. Рилузол может улучшить координацию в краткосрочной перспективе.

Физиотерапевты могут научить больных специальным упражнениям, которые помогают улучшить равновесие, осанку и координацию. Эти упражнения помогают нормально ходить и функционировать более независимо. Трудотерапевты также могут порекомендовать устройства, которые могут помочь при ходьбе, принятии пищи и других повседневных действиях. Также могут помочь логопеды.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.