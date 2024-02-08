Самой частой причиной расстройства координации является

Длительное употребления больших количеств алкоголя, который необратимо повреждает мозжечок

Инсульт и рассеянный склероз также являются распространенными причинами нарушений координации.

К более редким причинам расстройств координации относятся различные болезни, такие, как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), дефицит витамина Е и опухоли мозга. Потеря координации происходит при некоторых наследственных заболеваниях, например, при атаксии Фридрейха.

В редких случаях у людей со злокачественным новообразованием (в том числе с раком молочной железы, раком яичников и раком легких) нарушается функция иммунной системы, и она атакует мозжечок — развивается аутоиммунная реакция. Это заболевание, которое называется подострой дегенерацией мозжечка, приводит к потере координации.

У детей причиной могут быть опухоли головного мозга.

Нарушения координации могут вызывать некоторые лекарственные препараты (например, противосудорожные препараты) и другие вещества, особенно при приеме в высоких дозах. В таких случаях расстройство исчезает после отмены лекарственного препарата или вещества.

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