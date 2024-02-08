Фокальные дистонии поражают одну часть тела. Обычно они начинаются в возрасте от 20 до 30 лет, но иногда они начинаются и раньше.

Сегментарные дистонии поражают несколько частей тела, которые находятся рядом друг с другом.

Сначала сокращения (спазмы) могут возникать периодически или в связи с определенной активностью. Спазмы могут возникать, когда часть тела, подверженная дистонии, совершает определенные движения. В покое такие спазмы исчезают. Через несколько дней, недель или лет спазмы становятся более частыми и сохраняются в покое. В конце концов может возникнуть патологическое, часто болезненное положение пораженной части тела. В результате больные становятся полными инвалидами.

Ниже приведены примеры фокальных или сегментарных дистоний: