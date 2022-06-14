Лечение боли

При приеме опиоидов отмечаются многие побочные эффекты. С наибольшей вероятностью побочные эффекты возникают при определенных заболеваниях: почечная недостаточность, заболевание печени, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), нелеченный синдром апноэ во сне, деменция или другое заболевание головного мозга.

Ниже перечислены явления, которые часто возникают при использовании опиоидов:

сонливость;

затуманенность или спутанность сознания;

тошнота и рвота;

Запор

В число менее распространенных побочных эффектов опиоидов входят:

задержка мочи;

непроизвольные сокращения мышц (миоклония);

зуд;

опасное замедление дыхания;

смерть.

Сонливость является частым побочным эффектом опиоидов. У некоторых людей при приеме опиоидов сонливость проходит или уменьшается в течение нескольких дней. Если люди продолжают испытывать сонливость, можно попробовать разные опиоиды, поскольку выраженность сонливости может различаться при применении разных опиоидов. Перед важным событием, требующим внимания, пациентам для уменьшения сонливости может быть назначен стимулирующий препарат (например, метилфенидат или модафинил). Некоторым людям уменьшить сонливость помогает употребление кофеинизированного напитка. При ощущении сонливости после приема опиоида не следует водить автомобиль, а также необходимо проявлять особую осторожность для предотвращения падений и несчастных случаев.

В результате применения опиоидов также может возникать спутанность сознания, особенно у пожилых людей. Опиоиды могут увеличивать риск падений у пожилых людей.

Иногда люди, страдающие от боли, испытывают тошноту, а опиоиды могут ее усиливать. Предотвратить или облегчить тошноту можно противорвотными препаратами при приёме внутрь, в инъекции или в суппозиториях. Распространенными противорвотными препаратами являются метоклопрамид, гидроксизин и прохлорперазин.

Зуд, вызванный применением опиоидов, можно уменьшить с помощью антигистаминных препаратов, таких как дифенгидрамин, которые принимаются внутрь или вводятся внутривенно.

Часто развиваются запоры, особенно у пожилых людей. Стимулирующие слабительные средства, например, сенна, помогают предотвратить или облегчить запор. Может также помочь увеличение потребления жидкостей и клетчатки. Может быть полезным применение осмотических средств, например, полиэтиленгликоля. Эти вещества привлекают большое количество воды в толстую кишку, что стимулирует дефекацию. Некоторым людям необходимы клизмы. В случае неэффективности этих мероприятий врачи могут назначить препарат (например, метилналтрексон), который блокирует эффекты опиоидов в желудке и кишечнике и не снижает степень уменьшения боли.

Прием опиоидов может стать причиной задержки мочи, особенно у мужчин с увеличением предстательной железы. Может помогать повторное мочеиспускание после короткой паузы (двойное мочеиспускание) или несильное давление на низ живота (в области мочевого пузыря) во время мочеиспускания. Иногда назначается лекарственный препарат, расслабляющий мышцы мочевого пузыря (например, тамсулозин).

В большинстве случаев тошнота и зуд проходят или уменьшаются в течение нескольких дней. Но улучшение состояния при запоре и задержке мочи обычно происходит гораздо медленнее, если происходит вообще.

У людей, применяющих слишком много опиоидов, могут возникать серьезные побочные эффекты. К таким побочным эффектам относятся опасное замедление дыхания (угнетение дыхания), кома и даже смерть. Риск развития угнетения дыхания и смерти от остановки дыхания повышают следующие факторы:

наличие определенных заболеваний (таких как заболевания печени, почек, дыхательной системы или психические расстройства);

наличие расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ;

прием других препаратов, вызывающих сонливость (например, бензодиазепинов);

употребление алкоголя;

Некоторые из этих эффектов могут устраняться налоксоном — противоядием, которое обычно назначается внутривенно или в виде спрея в нос.

Людям, подверженным повышенному риску побочных эффектов со стороны опиоидов (включая угнетение дыхания), врачи могут назначить налоксон одновременно с назначением опиоидов. Медсестры и члены семьи или лица, осуществляющие уход, должны наблюдать за серьезными побочными эффектами опиоидов и при возникновении таких побочных эффектов быть готовы ввести налоксон или распылить его в нос человека. Врачи или фармацевты обычно обучают человека, принимающего опиоиды, а также членов его семьи или лиц, осуществляющих уход, как вводить налоксон.

У некоторых людей, которые систематически применяют опиоиды, через какое-то время развивается привыкание. Им требуются более высокие дозы, поскольку их организм привык к препарату, и поэтому его реакция на препарат уменьшается. Однако в большинстве случаев одна и та же доза опиоида остается эффективной в течение долгого времени. Обычно необходимость повышения дозы означает, что заболевание усугубляется, а не что развивается привыкание.

Физическая зависимость обычно развивается у людей, которые применяют опиоиды в течение долгого времени. Это означает, что при прекращении приема препарата возникают симптомы отмены. К симптомам отмены относятся озноб, спазмы в животе, диарея, нарушение сна и ощущение внутренней дрожи. С целью сведения до минимума развития таких симптомов врачи постепенно уменьшают дозу в течение некоторого периода, если прием опиоида прекращается после длительного применения.

Физическая зависимость — это не то же самое, что расстройство, связанное с употреблением опиоидов (пристрастие, злоупотребление). Зависимость характеризуется влечением к препарату и непреодолимым, неконтролируемым использованием препарата, несмотря на вред, наносимый себе или другим людям. У большинства людей, которые применяют опиоиды для контроля боли и не имели ранее проблем, связанных со злоупотреблением препаратов, не развивается зависимость от опиоидов. Тем не менее, врачи регулярно проводят наблюдение за людьми, которые применяют опиоидные анальгетики, на предмет признаков зависимости.