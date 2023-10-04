Медикаментозное лечение сахарного диабета

Больным диабетом 1-го типа почти всегда требуется терапия инсулином, без которой болезнь у них намного ухудшиться. Многим больным диабетом 2-го типа также требуется инсулин. Обычно инсулин вводят под кожу. Для определенных людей также доступен инсулин в виде ингаляции, однако он не очень распространен в применении. Инсулин невозможно принимать перорально, поскольку инсулин разрушается в желудке. В настоящее время проводятся испытания более новых форм инсулина, включая пероральные.

Инсулин вводят под кожу в слой жира, обычно на руке, бедре или в живот. Благодаря небольшому шприцу и очень тонкой игле инъекции практически безболезненны.

Инсулиновый шприц и инсулиновая ручка Изображение

Инсулиновая ручка, которая содержит картридж, наполненный инсулином, — удобный способ введения и использования инсулина для многих пациентов, особенно для тех, кому приходится выполнять несколько инъекций вне дома.

Еще одно приспособление — инсулиновый насос, который постоянно вводит инсулин из контейнера через небольшую иглу, введенную в кожу. Уровень вводимого инсулина может корректироваться в зависимости от времени суток, физических нагрузок или других параметров. Люди могут вводить дополнительные дозы инсулина по мере необходимости соответственно приемам пищи или для коррекции высокого уровня глюкозы в крови. Насос имитирует режим выработки инсулина организмом. Помповая терапия рассматривается у некоторых людей, которым требуется более трех инъекций в день. Некоторым пациентам насос обеспечивает дополнительный контроль, другие считают неудобным постоянно носить насос или у них возникают ранки в месте введения канюли.

Теперь доступны новые устройства — системы доставки инсулина в виде гибридного замкнутого контура. В таких системах (иногда называемых искусственной поджелудочной железой) используется алгоритм для расчета и автоматического введения базальных доз инсулина с помощью инсулиновой помпы на основе данных, поступающих от системы непрерывного мониторинга глюкозы. Однако это устройство не полностью устраняет необходимость контроля уровней глюкозы в крови и введения инсулина перед едой.

Формы инсулина Инсулин предлагается в четырех основных формах в соответствии со скоростью и длительностью действия: Инсулин быстрого действия включает инсулины лизпро, аспарт и глулизин. Они являются самыми быстродействующими из всех, достигая максимальной активности примерно через 1 час и действуя в течение 3–5 часов. Инсулины быстрого действия вводятся в начале приема пищи или в течение 15 минут перед ним.

Инсулин короткого действия , например простой инсулин, начинает действовать несколько медленнее и действует дольше, чем инсулин быстрого действия. Простой инсулин достигает максимальной активности через 2–4 часа и действует в течение 6–8 часов. Он вводится за 30 минут до приема пищи.

Инсулин среднего действия , например инсулин изофан (иногда известный как нейтральный протамин Хагедорна [НПХ]) или инсулин U-500 начинает действовать через 0,5–2 часа, достигает максимальной активности через 4–12 часов и действует в течение 13–26 часов, в зависимости от того, какой именно инсулин среднего действия используется. Этот тип инсулина можно использовать утром, чтобы нормализовать уровень сахара в течение первой половины дня, или вечером, чтобы нормализовать уровень сахара ночью.

Инсулин длительного действия, такой как инсулин гларгин, инсулин детемир, инсулин гларгин U-300 или инсулин деглудек, оказывает очень незначительное действие в течение первых нескольких часов, но нормализует уровень сахара в течение 20–40 часов, в зависимости от используемого типа. Как инсулин быстрого действия, так и инсулин короткого действия часто используются людьми, которые делают несколько ежедневных инъекций и нуждаются в дополнительном инсулине для приема пищи. Некоторые комбинации инсулина доступны уже в виде готовой смеси. Кроме того, для людей, которым требуются высокие дозы инсулина, доступны концентрированные инсулины. Ингаляционныйинсулин доступен для применения в некоторых ситуациях людьми, которые не могут или не желают делать инъекции инсулина. Ингаляционный инсулин доступен в качестве ингалятора (подобно ингалятору для астмы), и люди вдыхают инсулин в легкие для всасывания. Ингаляционный инсулин работает подобно инсулину быстрого действия, и его необходимо принимать несколько раз в день. Людям также необходимо делать инъекции долгосрочного инсулина. Во время приема ингаляционного инсулина врачи проверяют функцию легких каждые 6–12 месяцев. Препараты инсулина стабильны при комнатной температуре в течение одного месяца, их можно носить с собой, брать на работу или использовать в путешествиях. Однако инсулин нельзя подвергать воздействию экстремальных температур и следует хранить в холодильнике при хранении в течение более 1 месяца.

Выбор типа и дозы инсулина Выбор инсулина — сложный процесс. При принятии решения о том, какой инсулин и какую дозу инсулина лучше всего использовать, врачи учитывают следующие факторы: насколько хорошо организм реагирует на инсулин, который он вырабатывает;

насколько уровень глюкозы в крови повышается после еды;

можно ли использовать другие сахароснижающие препараты вместо инсулина;

насколько пациент хочет и может проверять уровень глюкозы в крови и соответственно корректировать свою дозу инсулина;

как часто пациент хочет вводить инсулин;

в чем заключаются его повседневная деятельность;

насколько вероятно развитие у больного симптомов гипогликемии (низкие уровни глюкозы в крови). Врачи иногда объединяют два инсулина: инсулин быстрого действия и промежуточной длительности действия в одной утренней дозе. Вторую инъекцию одного типа инсулина или обоих можно выполнить в обеденное время или перед тем, как лечь спать. Некоторые пациенты получают одинаковое количество инсулина каждый день. Другие люди, особенно больные диабетом 1-го типа, должны корректировать дозу инсулина, особенно дозы, принимаемые перед едой, в зависимости от их рациона питания, физических упражнений и характера изменений уровней глюкозы в крови. Кроме этого, потребности в инсулине могут измениться в случае набора или потери массы тела или возникновения эмоционального стресса или заболевания, особенно инфекции. Один из регулируемых режимов включает инъекцию инсулина длительного действия утром или вечером вместе с несколькими дополнительными инъекциями инсулина быстрого действия в течение дня с пищей. Корректировки производятся по мере того, как требуются изменить инсулин. Измерение уровня глюкозы в крови в различное время в течение дня помогает выявить необходимость коррекции. При этом режиме больные должны обладать значительной информацией о диабете, чтобы уделять пристальное внимание подробностям лечения.

Гипогликемия Наиболее распространенное осложнение лечения инсулином — это низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия). Гипогликемия чаще всего встречается, когда люди пытаются строго контролировать уровень глюкозы в крови. Симптомы легкой или умеренной гипогликемии включают головную боль, потливость, учащенное сердцебиение, головокружение, помутнение зрения, возбуждение и спутанное сознание. Симптомы более тяжелой гипогликемии включают судороги и потерю сознания. У пожилых людей гипогликемия может вызывать симптомы, подобные инсульту. Люди, у которых часто наблюдается гипогликемия, могут не знать о гипогликемических эпизодах, так как они больше не испытывают симптомов (неосведомленность о гипогликемии). Врачи учат людей распознавать симптомы гипогликемии и то, как купировать эти симптомы. Обычно достаточно съесть или выпить что-то сладкое, например конфеты или сок, чтобы быстро повысить уровень глюкозы в крови. Также можно носить с собой таблетки глюкозы на случай гипогликемии. Поскольку у людей с гипогликемией может быть слишком серьезная спутанность сознания, чтобы осознать наличие у них гипогликемии, важно, чтобы другие члены их семьи и доверенные лица были знакомы с признаками гипогликемии.

Антитела к инсулину В редких случаях организм вырабатывает антитела к вводимому инсулину, поскольку вводимый инсулин не полностью соответствует инсулину, вырабатываемому организмом. Эти антитела могут влиять на активность инсулина, требуя очень больших доз.

Аллергическая реакция на инсулин Инъекции инсулина могут воздействовать на кожу и подкожные ткани. Возникающая иногда аллергическая реакция вызывает боль и чувство жжения, после чего возникает покраснение, зуд и отек вокруг места инъекции в течение нескольких часов. Очень редко после инъекции инсулина может возникать анафилактическая реакция.