Множественная эндокринная неоплазия (МЭН)

У пациентов с множественной эндокринной неоплазией 1-го типа отмечаются опухоли или избыточный рост и активность двух или более следующих желез:

паращитовидные железы (небольшие железы, расположенные рядом с щитовидной железой в основании шеи);

поджелудочная железа;

гипофиз;

надпочечники (в редких случаях).

Практически у всех пациентов с множественной эндокринной неоплазией 1-го типа имеются опухоли паращитовидных желез. Большинство опухолей являются доброкачественными, но они заставляют железы вырабатывать повышенное количество паратиреоидного гормона (первичный гиперпаратиреоз). Повышенное количество паратиреоидного гормона обычно вызывает повышение уровня кальция в крови, что иногда становится причиной образования камней в почках.

У многих пациентов (от 30 до 90 %) с МЭН 1-го типа также возникают опухоли клеток поджелудочной железы, продуцирующих гормоны (островковые клетки) (которые также называются нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы).

Более половины опухолей островковых клеток вырабатывают повышенное количество гастрина, который стимулирует желудок для повышенной выработки кислоты. У пациентов с опухолями, продуцирующими гастрин, обычно развиваются часто кровоточащие язвы желудка, перфорация (прободение) желудка и протекание его содержимого в брюшную полость, или блокирование желудка. Повышенная кислотность часто оказывает воздействие на активность ферментов поджелудочной железы, что приводит к диарее и жирному, зловонному стулу (стеаторея). Некоторые из этих опухолей вырабатывают большое количество инсулина и соответственно в крови отмечается очень низкий уровень сахара (гипогликемия), особенно при отсутствии приема пищи в течение нескольких часов. Оставшиеся опухоли островковых клеток могут вырабатывать другие гормоны, например, вазоактивный пептид кишечника, который может вызвать тяжелую диарею и привести к обезвоживанию. Некоторые опухоли островковых клеток вообще не секретируют гормоны.

Некоторые опухоли островковых клеток являются злокачественными, они могут поражать (метастазировать) другие часть тела. У пациентов с МЭН 1 типа злокачественные опухоли островковых клеток растут медленнее, чем злокачественные опухоли островковых клеток у людей, не страдающих эти заболеванием.

У некоторых пациентов с МЭН 1-го типа развиваются опухоли гипофиза. Некоторые из этих опухолей вырабатывают гормон пролактин, вызывая нарушения менструального цикла и часто выделения из молочных желез (галакторея) у женщин, которые не кормят грудью, и снижение полового влечения и эректильную дисфункцию (импотенцию) у мужчин. Другие опухоли вырабатывают гормон роста, что приводит к акромегалии. Небольшое количество опухолей гипофиза вырабатывают кортикотропин, который вызывает повышенную стимуляцию надпочечников, заставляя их вырабатывать слишком много кортикостероидных гормонов и вызывая синдром Кушинга. Некоторые опухоли гипофиза вообще не вырабатывают гормоны. Некоторые опухоли гипофиза вызывают головную боль, нарушение зрения и снижение функции гипофиза, оказывая давление на близлежащие участки головного мозга.

У некоторых пациентов с МЭН 1-го типа также возникают опухоли или избыточный рост и активность надпочечников. У незначительного количества пациентов развивается другая разновидность опухолей, которые называются карциноидными опухолями. У некоторых пациентов могут возникнуть незлокачественные образования под кожей.

Женщины с МЭН 1-го типа могут быть подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.