Множественная эндокринная неоплазия (МЭН)

Множественная эндокринная неоплазия — редкое наследственное заболевание, при котором в нескольких эндокринных железах развиваются доброкачественные или злокачественные опухоли или железы интенсивно растут без формирования опухолей.
Множественная эндокринная неоплазия вызывается генными мутациями, поэтому она отмечается у родственников.
Существует несколько типов множественной эндокринной неоплазии (МЭН), включая МЭН 1 типа (МЭН 1), МЭН 2A типа (МЭН 2A), МЭН 2B типа (МЭН 2B) и МЭН 4 типа (МЭН 4).
Симптомы зависят от того, какая именно железа поражена.
Для подтверждения диагноза и выявления того, кто из родственников страдает синдромами множественной эндокринной неоплазии, может быть проведен генетический скрининг.
Заболевание неизлечимо, но врачи лечат изменения каждой железы по мере их появления с помощью хирургического вмешательства или лекарственных препаратов для контроля повышенной выработки гормонов.
Синдромы множественной эндокринной неоплазии могут возникать как у младенцев, так и у взрослых людей на протяжении всей жизни. Эти синдромы обычно передаются по наследству.
Опухоли и патологически увеличенные железы часто вырабатывают избыточные гормоны. Хотя опухоли и аномальный рост может отмечаться в нескольких железах одновременно, изменения часто проявляются только со временем.
Синдромы множественной эндокринной неоплазии вызваны генетическими мутациями, которые обычно наследуются от родителей. Был выявлен одиночный ген, ответственный за МЭН 1. Нарушения в другом гене были выявлены у людей с МЭН 2A и МЭН 2B, а третий ген отвечает за МЭН 4.
Типы синдромов МЭН
Существует четыре разновидности синдромов множественной эндокринной неоплазии: МЭН 1, МЭН 2A, МЭН 2B и МЭН 4, хотя эти разновидности изредка накладываются друг на друга.
МЭН 1-го типа
У пациентов с множественной эндокринной неоплазией 1-го типа отмечаются опухоли или избыточный рост и активность двух или более следующих желез:
паращитовидные железы (небольшие железы, расположенные рядом с щитовидной железой в основании шеи);
поджелудочная железа;
надпочечники (в редких случаях).
Практически у всех пациентов с множественной эндокринной неоплазией 1-го типа имеются опухоли паращитовидных желез. Большинство опухолей являются доброкачественными, но они заставляют железы вырабатывать повышенное количество паратиреоидного гормона (первичный гиперпаратиреоз). Повышенное количество паратиреоидного гормона обычно вызывает повышение уровня кальция в крови, что иногда становится причиной образования камней в почках.
У многих пациентов (от 30 до 90 %) с МЭН 1-го типа также возникают опухоли клеток поджелудочной железы, продуцирующих гормоны (островковые клетки) (которые также называются нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы).
Более половины опухолей островковых клеток вырабатывают повышенное количество гастрина, который стимулирует желудок для повышенной выработки кислоты. У пациентов с опухолями, продуцирующими гастрин, обычно развиваются часто кровоточащие язвы желудка, перфорация (прободение) желудка и протекание его содержимого в брюшную полость, или блокирование желудка. Повышенная кислотность часто оказывает воздействие на активность ферментов поджелудочной железы, что приводит к диарее и жирному, зловонному стулу (стеаторея). Некоторые из этих опухолей вырабатывают большое количество инсулина и соответственно в крови отмечается очень низкий уровень сахара (гипогликемия), особенно при отсутствии приема пищи в течение нескольких часов. Оставшиеся опухоли островковых клеток могут вырабатывать другие гормоны, например, вазоактивный пептид кишечника, который может вызвать тяжелую диарею и привести к обезвоживанию. Некоторые опухоли островковых клеток вообще не секретируют гормоны.
Некоторые опухоли островковых клеток являются злокачественными, они могут поражать (метастазировать) другие часть тела. У пациентов с МЭН 1 типа злокачественные опухоли островковых клеток растут медленнее, чем злокачественные опухоли островковых клеток у людей, не страдающих эти заболеванием.
У некоторых пациентов с МЭН 1-го типа развиваются опухоли гипофиза. Некоторые из этих опухолей вырабатывают гормон пролактин, вызывая нарушения менструального цикла и часто выделения из молочных желез (галакторея) у женщин, которые не кормят грудью, и снижение полового влечения и эректильную дисфункцию (импотенцию) у мужчин. Другие опухоли вырабатывают гормон роста, что приводит к акромегалии. Небольшое количество опухолей гипофиза вырабатывают кортикотропин, который вызывает повышенную стимуляцию надпочечников, заставляя их вырабатывать слишком много кортикостероидных гормонов и вызывая синдром Кушинга. Некоторые опухоли гипофиза вообще не вырабатывают гормоны. Некоторые опухоли гипофиза вызывают головную боль, нарушение зрения и снижение функции гипофиза, оказывая давление на близлежащие участки головного мозга.
У некоторых пациентов с МЭН 1-го типа также возникают опухоли или избыточный рост и активность надпочечников. У незначительного количества пациентов развивается другая разновидность опухолей, которые называются карциноидными опухолями. У некоторых пациентов могут возникнуть незлокачественные образования под кожей.
Женщины с МЭН 1-го типа могут быть подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.
МЭН 2А типа
У пациентов с множественной эндокринной неоплазией типа 2А отмечаются опухоли или избыточный рост и активность двух или трех следующих желез:
паращитовидные железы.
Иногда у пациентов с МЭН 2А типа появляется зуд кожи — состояние, которое называется узелковый амилоидоз кожи. Болезнь Гиршпрунга присутствует у 2–5 % людей с МЭН 2А типа.
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Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Практически у каждого пациента с МЭН 2А типа развивается медуллярный рак щитовидной железы. Приблизительно у 40–50 % пациентов возникает определенный вид опухоли надпочечников (феохромоцитома), которая вызывает повышение артериального давления вследствие вырабатываемого эпинефрина и других веществ. Повышенное артериальное давление может быть временным или постоянным, часто оно проявляется в тяжелой форме.
У некоторых пациентов с МЭН 2А типа отмечается повышение активности паращитовидных желез. Повышенный уровень паратиреоидного гормона вызывает повышение уровня кальция в крови. Повышение уровня кальция часто не вызывает симптомов, но приводит к образованию камней в почках приблизительно у 25 % пациентов.
МЭН 2B типа
Множественная эндокринная неоплазия типа 2B может включать:
новообразования вокруг нервов (невромы).
У многих пациентов с МЭН 2В типа семейный анамнез этого заболевания отсутствует. У этих пациентов заболевание возникает в результате нового генетического дефекта (генетическая мутация).
Медуллярный рак щитовидной железы при МЭН 2B типа как правило развивается в раннем возрасте. Есть случаи возникновения заболевания у трехмесячных детей. Медуллярный рак щитовидной железы при МЭН 2B типа растет и распространяется быстрее, чем при МЭН 2A типа.
У большинства пациентов с МЭН 2B типа имеются невромы слизистых оболочек. Они выглядят как блестящие узелки вокруг губ, языка и на слизистой оболочке полости рта. Невромы могут возникать также на веках и блестящих поверхностях глаз, в том числе на конъюнктиве и роговице. Веки и губы иногда утолщаются, и губы могут выворачиваться.
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Расстройства функции желудочно-кишечного тракта проявляются в виде запоров и диареи. Иногда в толстой кишке возникают крупные и расширенные петли (мегаколон). Эти аномалии, вероятно, являются следствием образования невром на нервах кишечника.
При МЭН 2B типа часто развиваются аномалии позвоночника, особенно искривление позвоночного столба. Иногда отмечается деформации костей черепа, стоп и бедренных костей. Большинство людей с МЭН 2B имеют длинные конечности и подвижные суставы и выглядят довольно худыми. Часть этих патологий аналогична аномалиям, возникающим при синдроме Марфана.
Заболевания, возникающие при определенном типе множественной эндокринной неоплазии
Состояние
МЭН 1
МЭН 2А
МЭН 2В
МЭН 4
Гиперпаратиреоз (высокий уровень паратиреоидного гормона)
95 % или более
10–20 %
—
55–80 %
30–90 %
—
—
15–25 %
Опухоли гипофиза
15–42 %
—
—
30–45 %
Опухоли щитовидной железы (особенно медуллярный рак)
—
Более 95 %
Более 95 %
—
Феохромоцитома (опухоль надпочечника)
—
40–50 %
50%
—
Невромы (новообразования вокруг нервов) на слизистых оболочках
—
—
Почти 100 %
—
Внешность характерная для синдрома Марфана
—
—
Почти 100 %
—
10–15 %
—
—
5 %
Липомы*
До 35 %
—
—
—
Ангиома или коллагеномы† (особенно на лице)
70–85 %
—
—
—
* Липома — это новообразование из жировой ткани, которое обычно является доброкачественным.
† Ангиома — это новообразование из мелких кровеносных сосудов, которое обычно является доброкачественным. Коллагенома — это доброкачественное новообразование из соединительной ткани в коже.
МЭН = множественная эндокринная неоплазия.
МЭН 4 типа
МЭН 4 типа похож на МЭН 1 типа, но вызван аномалией в другом гене и встречается гораздо реже. У людей с МЭН 4 типа опухоли развиваются в:
Паращитовидные железы
Поджелудочная железа
Гипофиз
У людей с МЭН 4 типа обычно поражается только одна паращитовидная железа. При МЭН 1 типа поражается несколько паращитовидных желез. Кроме того, у людей с МЭН 4 типа симптомы со стороны кожи отличаются от симптомов у людей с МЭН 1 типа.
Диагностика синдромов МЭН
Генетические анализы
Уровни гормона в крови и моче
Иногда визуализирующие исследования
Существует тесты для выявления генетической аномалии, имеющейся при каждом типе множественной эндокринной неоплазии. Врачи обычно проводят эти генетические анализы у пациентов с одной из опухолей, типичной для множественной эндокринной неоплазии, и у родственников пациента, которому уже поставили диагноз одной из форм синдрома. Скрининг родственников, иногда даже до рождения, имеет большое значение, поскольку половина детей пациентов с множественной эндокринной неоплазией наследуют заболевание. В редких случаях у человека с множественной эндокринной неоплазией могут быть нормальные результаты генетического анализа.
Для выявления повышенного уровня гормонов проводятся анализы крови и мочи.
Визуализирующие обследования, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) также необходимы для того, чтобы помочь врачам определить локализацию опухолей.
Лечение синдромов МЭН
Удаление опухоли
Часто удаление щитовидной железы
Лекарственные препараты
Методов полного излечения синдромов множественной эндокринной неоплазии не существует. Врачи подходят к лечению изменений каждой железы индивидуально.
Если возможно, опухоль удаляют хирургическим путем. Некоторые небольшие опухоли островковых клеток поджелудочной железы не удаляют немедленно, но наблюдают, чтобы определить, увеличиваются ли они, и лечат, если они становятся достаточно большими, чтобы вызвать проблемы. До удаления или, если удаление невозможно, врачи назначают лекарственные препараты для коррекции гормонального дисбаланса, вызванного повышенной активностью желез. Если размер железы значительно увеличен и отмечается повышенная активность железы при отсутствии опухоли, врачи назначают лекарственные препараты для нейтрализации воздействия ее повышенной активности.
Поскольку при отсутствии лечения медуллярный рак щитовидной железы в конечном итоге приводит к смертельному исходу, врачи обычно рекомендуют профилактическое удаление щитовидной железы, если генетический тест выявил наличие множественной эндокринной неоплазии типа 2A или 2B. Данное профилактическое хирургическое вмешательство выполняется, даже если до хирургического вмешательства диагноз медуллярного рака щитовидной железы не был поставлен. В отличие от других типов рака щитовидной железы, этот агрессивный тип рака не лечится радиоактивным изотопом йода. После удаления щитовидной железы пациенты вынуждены до конца жизни принимать гормон щитовидной железы. Если рак щитовидной железы распространился, другие виды лечения (такие как химиотерапия или другие препараты) могут иногда помочь пациенту жить дольше. Феохромоцитомы удаляют хирургическим путем после медикаментозной коррекции артериального давления.
Поскольку опухоли могут развиваться в разное время, люди с множественными эндокринными новообразованиями могут испытывать тревогу и беспокоиться о том, когда разовьется следующая опухоль. Периодический мониторинг с использованием анализов крови и визуализирующих исследований важен, но может усилить беспокойство. Чтобы помочь людям лучше понять свое заболевание и справиться с этой тревогой, может потребоваться консультирование.