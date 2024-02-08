Гипертиреоз — это повышенная активность щитовидной железы, которая приводит к высокому уровню гормонов щитовидной железы и ускорению жизненно важных функций организма.
Базедова болезнь является наиболее распространенной причиной гипертиреоза.
Может повыситься частота сердечных сокращений и артериальное давление, отмечаются нарушения сердечного ритма, повышенное потоотделение, нервное и тревожное состояние, проблемы со сном, непреднамеренное снижение массы тела и повышенная частота дефекаций.
Диагноз могут подтвердить анализы крови.
Гипертиреоз можно контролировать с помощью метимазола и пропилтиоурацила.
Щитовидная железа секретирует гормоны щитовидной железы, которые контролируют скорость химических реакций в организме (интенсивность метаболизма). Гормоны щитовидной железы оказывают воздействие на многие жизненно важные функции организма, например, на частоту сердечных сокращений, скорость сжигания калорий, сохранение эластичности кожи, рост, выработку тепла, фертильность и пищеварение. Существует два гормона щитовидной железы:
T4: Тироксин (также называемый тетрайодтиронин)
T3: Трийодтиронин
тиреотропный гормон, который стимулирует щитовидную железу для выработки гормонов щитовидной железы; Гипофиз замедляет или ускоряет высвобождение ТТГ, в зависимости от слишком сильного повышения или понижения уровня гормонов щитовидной железы, циркулирующих в крови.
(См. также Общие сведения о щитовидной железе).
Приблизительно 1 % пациентов в США больны гипертиреозом. Он может возникать в любом возрасте, но чаще встречается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет.
Болезнь Грейвса новорожденных является наиболее распространенной причиной гипертиреоза у новорожденных и детей и вызвана аномальными антителами от матери, которые проходят через плаценту и стимулируют щитовидную железу новорожденного.
Причины гипертиреоза
Наиболее распространенными причинами являются:
Болезнь Грейвса
Многоузловой токсический (гормон-продуцирующий) зоб
Одиночный токсический узел
Тиреоидит
Базедова болезнь, наиболее распространенная причина гипертиреоза, является аутоиммунным нарушением. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система человека вырабатывает антитела, которые атакуют собственные ткани организма. Обычно антитела разрушают клетки и ухудшают их способность функционировать. Однако при болезни Грейвса антитела стимулируют щитовидную железу к выработке и секретированию избыточного гормона щитовидной железы в кровь. Причина гипертиреоза часто является наследственной, практически всегда она приводит к увеличению щитовидной железы.
Многоузловой токсический зоб (болезнь Пламмера), в котором много узелков (маленьких бугорков), один или несколько из которых могут начать вырабатывать и секретировать в избытке гормон щитовидной железы. Это нарушение чаще встречается у людей старшего возраста и редко у подростков и молодых людей.
Тиреоидит — это воспаление щитовидной железы. Воспаление может быть вызвано вирусной инфекцией (подострый тиреоидит), аутоиммунным воспалением щитовидной железы, которое развивается после родов (бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит), и гораздо реже хроническим аутоиммунным воспалением (тиреоидит Хашимото). Сначала воспаление вызывает гипертиреоз по мере того, как накопленные гормоны выводятся из воспаленной железы. Затем обычно развивается гипотиреоз, поскольку количество накопленных гормонов истощается. Однако у людей с подострым или бессимптомным лимфоцитарным тиреоидитом железа обычно возвращается к нормальной функции.
Узловой токсический (гиперактивный) зоб (доброкачественная опухоль или аденома) — область патологического местного роста тканей в щитовидной железе. Эта патологическая ткань вырабатывает гормоны щитовидной железы даже без стимуляции тиреотропным гормоном (ТТГ, гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции щитовидной железы с целью выработки тиреоидных гормонов). Таким образом зоб не использует механизм обычного контроля щитовидной железы и вырабатывает гормоны щитовидной железы в больших количествах.
Другие причины гипертиреоза включают:
Некоторые лекарственные препараты, включая слишком большую дозу гормонов щитовидной железы, принимаемых перорально
Изредка — гиперстимуляция в связи с повышенной активностью щитовидной железы.
Гипертиреоз может быть вызван приемом лекарственных препаратов и йода. Лекарственные препараты включают амиодарон, интерферон-альфа, ингибиторы рецептора программируемой смерти-1 (PD-1) (такие как ниволумаб и пембролизумаб), алемтузумаб и реже препараты лития. Избыток йода, который может развиться, например, у людей, принимающих определенные отхаркивающие средства или получающих йодсодержащие контрастные вещества для рентгенологического исследования, может вызывать гипертиреоз у людей с узлом в щитовидной железе, если функционирование этого узла не контролируется тиреотропным гормоном и если этот узел обладает способностью вырабатывать большие количества гормона щитовидной железы при избытке йода, тем самым превращаясь в узловой токсический зоб. Прием слишком большого количества гормона щитовидной железы внутрь также может вызывать гипертиреоз и является одной из наиболее частых причин низкого уровня ТТГ или повышенного уровня T4.
Повышенная активность гипофиза может стать причиной выработки слишком большого количества тиреотропного гормона, что, в свою очередь, приводит к повышенной секреции гормонов щитовидной железы. Однако это очень редкая причина гипертиреоза.
К другим редким причинам гипертиреоза относятся некоторые аномалии плаценты, которые вырабатывают избыточный уровень гормона хорионического гонадотропина человека, способного стимулировать щитовидную железу к выработке избыточного гормона щитовидной железы, некоторые опухоли яичника, содержащие ткани щитовидной железы, и рак щитовидной железы, который распространился на другие части тела.
Симптомы гипертиреоза
У большинства пациентов с гипертиреозом отмечается увеличенная щитовидная железа (зоб). Увеличивается объем всей железы или на некоторых ее участках возникают узлы. Если у человека подострый тиреоидит, железа может быть чувствительной и болезненной.
© Springer Science+Business Media
Симптомы гипертиреоза, независимо от причины, отражают ускорение функций организма:
учащенное сердцебиение и повышенное кровяное давление;
сильное сердцебиение из-за нарушения сердечного ритма (аритмии);
обильное потоотделение и ощущение жара;
тремор кистей (дрожь);
нервозность и тревожность;
Проблемы со сном (бессонница)
снижение массы тела, несмотря на повышенный аппетит;
повышенный уровень активности, несмотря на усталость и слабость;
частое опорожнение кишечника, иногда с диареей;
изменение менструальных циклов у женщин.
У пожилых людей с гипертиреозом эти характерные симптомы могут отсутствовать, но у них может наблюдаться так называемый апатичный или скрытый гипертиреоз, при котором у пациентов отмечается слабость, дезориентация, замкнутость и депрессия.
Гипертиреоз может вызывать изменения, связанные с глазами. Кажется, что у пациента с гипертиреозом глаза широко открыты.
Болезнь Грейвса
Если причиной гипертиреоза является болезнь Грейвса, возникают специфические глазные симптомы (иногда называемые эндокринной офтальмопатией) и кожные симптомы (инфильтративная дермопатия).
Глазные симптомы включают отечность вокруг глаз, обильное слезотечение, раздражение и патологическая чувствительность к свету. Могут появиться два выраженных дополнительных симптома:
Выпячивание глаз (экзофтальм или проптоз);
Двоение зрения (диплопия).
Глаза выпячиваются в связи с воспалением глазницы позади глаза. Воспаляются мышцы, осуществляющие движение глаз, теряя способность выполнять свою функцию надлежащим образом, а также затрудняя или делая невозможным нормальное движение глаз или координацию их движений, что приводит к двоению зрения. Веки могут закрываться не полностью (эта аномалия называется задержкой верхнего века при взгляде вниз), подвергая глаза травмам от инородных частиц и вызывая их сухость. Эти изменения в отношении глаз могут начаться до возникновения других симптомов гипертиреоза, являясь ранним индикатором базедовой болезни, но чаще всего изменения в отношении глаз развиваются уже при выраженных симптомах гипертиреоза. Глазные симптомы могут появиться или ухудшиться даже после лечения и нормализации повышенной секреции гормонов щитовидной железы.
У человека с болезнью Грейвса может наблюдаться выпячивание глазного яблока, косоглазие (страбизм) и веки, которые не полностью закрываются.
С разрешения издателя. Mulligan M, Cousins M. Напечатано в Atlas of Anesthesia: Preoperative Preparation and Intraoperative Monitoring. Под редакцией R Miller (редактор серии) и JL Lichtor. Philadelphia, Current Medicine, 1998
Базедова болезнь, разновидность гипертиреоза, вызывает выпучивание глаз.
© Springer Science+Business Media
При болезни Грейвса веки не могут закрываться полностью по причине выпячивания глазных яблок, что подвергает глаза травмам от инородных частиц и вызывает их сухость.
© Springer Science+Business Media
При болезни Грейвса у людей может наблюдаться отечность вокруг глаз.
© Springer Science+Business Media
У человека с болезнью Грейвса может наблюдаться выпячивание глазного яблока, косоглазие (страбизм) и веки, которые не полностью закрываются.
С разрешения издателя. Mulligan M, Cousins M. Напечатано в Atlas of Anesthesia: Preoperative Preparation and Intraoperative Monitoring. Под редакцией R Miller (редактор серии) и JL Lichtor. Philadelphia, Current Medicine, 1998
Базедова болезнь, разновидность гипертиреоза, вызывает выпучивание глаз.
© Springer Science+Business Media
При болезни Грейвса веки не могут закрываться полностью по причине выпячивания глазных яблок, что подвергает глаза травмам от инородных частиц и вызывает их сухость.
© Springer Science+Business Media
При болезни Грейвса у людей может наблюдаться отечность вокруг глаз.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Когда болезнь Грейвса поражает глаза, может также наблюдаться утолщение кожи, обычно над голенями, которая имеет текстуру апельсиновой корки. Область утолщения может зудеть и при надавливании пальцем ощущаться плотной. Как и в случае отечности глаз, эта проблема может начаться до и после проявления симптомов гипертиреоза.
Тиреотоксический криз
Тиреотоксический криз — это внезапная повышенная активность щитовидной железы, неотложная ситуация, угрожающая жизни. Все функции организма форсируются до опасно высокого уровня. Сильная нагрузка на сердце может привести к угрожающему жизни нерегулярному сердцебиению (аритмии), очень высокому пульсу и шоку. Тиреотоксический криз также может вызвать повышенную температуру, сильную слабость, беспокойство, резкие перемены настроения, измененное состояние сознания (даже кому) и увеличение печени со слабой желтухой (пожелтение кожи и белков глаз).
Причиной тиреотоксического криза обычно является нелеченный или неадекватно леченный гипертиреоз, а также инфекция, травма, хирургическое вмешательство, плохо контролируемый диабет, беременность, роды или иной стресс. Тиреотоксический криз также может возникнуть после прекращения приема лекарственных препаратов, используемых для лечения проблем щитовидной железы. Он редко возникает у детей.
Тиреотоксический криз диагностируется на основе симптомов пациента и результатов обследования. Пациентов лечат лекарственными препаратами, применяемыми для лечения гипертиреоза, а также при помощи терапии против осложнений (таких как жар или измененное состояние сознания). Как правило, пациентов с тиреотоксическим кризом лечат в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Диагностика гипертиреоза
анализ крови на проверку функции щитовидной железы;
Врачи обычно подозревают гипертиреоз на основании симптомов и результатов медицинского осмотра, включая повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления.
Для подтверждения диагноза используются анализы крови для оценки функции щитовидной железы. Часто обследование начинается с измерения тиреотропного гормона. При повышенной активности щитовидной железы уровень ТТГ снижается. Однако иногда при повышенной активности щитовидной железы уровень ТТГ остается нормальным или повышенным. Если уровень ТТГ в крови понижен, врачи измеряют уровень гормонов щитовидной железы в крови. Чтобы определить, является ли причиной болезнь Грейвса, врачи проводят анализ крови на наличие антител, стимулирующих щитовидную железу (тиреостимулирующие антитела).
Если в качестве причины рассматривается узел щитовидной железы, сканирование щитовидной железы может продемонстрировать, имеет ли узел повышенную активность, то есть вырабатывает ли он избыточные гормоны. Подобное сканирование также может помочь врачам оценить статус болезни Грейвса. У пациента с болезнью Грейвса на сканограммах видна повышенная активность всей железы, а не только какой-то одной области. При тиреоидите на изображениях видна низкая активность в связи с воспалением.
Лечение гипертиреоза
Лечение причины
Бета-блокаторы, блокирующие воздействие гормонов щитовидной железы
Иногда лекарственные препараты, блокирующие выработку гормонов щитовидной железы
Иногда радиоактивный йод для разрушения части или всей щитовидной железы
хирургического вмешательства по удалению части или всей щитовидной железы;
Лечение гипертиреоза зависит от причины. В большинстве случаев проблему, которая вызвала гипертиреоз, можно вылечить, либо можно купировать или значительно облегчить симптомы. При отсутствии лечения гипертиреоз вызывает нежелательный стресс сердца и многих других органов.
Лечение радиоактивным йодом
Возможен пероральный прием радиоактивного изотопа йода для разрушения части щитовидной железы. Это наиболее распространенный способ лечения гипертиреоза. Радиоактивное вещество вводят в основном в щитовидную железу, поскольку она поглощает йод и накапливает его. Госпитализация необходима в редких случаях. После лечения пациенту не следует находиться рядом с младенцами и маленькими детьми в течение 2–4 дней, они должны спать в отдельной кровати, которая находится на расстоянии не менее 2 метров от кровати партнера. Не следует допускать беременности в течение приблизительно 6–12 месяцев. Люди, которые проходили лечение радиоактивным йодом, должны находиться на расстоянии не менее 2 метров от беременных женщин, младенцев или маленьких детей в течение 6–23 дней; продолжительность времени зависит от полученной дозы. Пациенты, которые получали лечение радиоактивным изотопом йода, могут вызывать срабатывание сигнала радиационной опасности в аэропортах и в других местах в течение нескольких недель после прекращения лечения, поэтому они должны иметь уведомление от врача с описанием их лечения, если они путешествуют в общественном транспорте.
Некоторые врачи пытаются корректировать дозу радиоактивного изотопа йода, чтобы разрушить лишь часть щитовидной железы и нормализовать выработку гормонов без значительного снижения ее функции. Другие врачи используют высокие дозы, чтобы полностью разрушить щитовидную железу. Большинство пациентов, перенесших подобное лечение, должны до конца жизни получать гормонозаместительную терапию. Хотя существуют опасения, что радиоактивный изотоп йода может вызвать рак, повышенный риск развития рака у пациентов, получавших подобное лечение, не подтвержден. Прием радиоактивного изотопа йода не рекомендован беременным и кормящим женщинам, поскольку он проходит через плаценту и попадает в молоко, а также может повредить щитовидную железу плода или ребенка при грудном вскармливании.
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Лечение лекарственными препаратами
Такие бета-блокаторы, как пропранолол или метопролол, помогают ослабить многие симптомы гипертиреоза. Эти лекарственные препараты могут замедлять быстрое сердцебиение, уменьшать тремор и контролировать тревогу. Поэтому врачи считают, что бета-блокаторы особенно полезны для снятия симптомов гипертиреоза, если пациент отвечает на лечение. Однако бета-блокаторы не уменьшают повышенную выработку гормонов щитовидной железы. Поэтому для нормализации выработки гормонов необходимы другие препараты.
Чаще всего для лечения гипертиреоза используются лекарственные препараты метимазол и пропилтиоурацил. Они уменьшают выработку гормонов щитовидной железой. Карбимазол (лекарственный препарат, широко используемый в Европе) в организме превращается в метимазол. Метимазол обычно является предпочтительным, так как пропилтиоурацил может повреждать печень у молодых людей. Требуется вести тщательное наблюдение за беременными женщинами, которые принимают пропилтиоурацил или метимазол, поскольку эти лекарственные препараты проходят через плаценту и могут вызывать образование зоба или развитие гипертиреоза у плода.
Лекарственные препараты принимают перорально, начиная с высоких доз, которые позже корректируются в соответствии с результатами анализа крови. Эти лекарственные препараты начинают контролировать функцию щитовидной железы через 2–3 месяца. Более высокие дозы этих лекарственных препаратов начинают действовать быстрее, но повышают риск возникновения побочных эффектов.
Иногда для лечения гипертиреоза перорально применяется йод. Он рекомендован пациентам, которым необходимо быстрое лечение, например, тем, у которых тиреотоксический криз. Его также можно применять для снятия симптомов гипертиреоза, пока не будет проведено хирургическое вмешательство по удалению щитовидной железы. Его не принимают в течение длительного времени.
Лечение гипертиреоза
Лечение
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Комментарии
Тионамиды
Карбимазол
Метимазол
Пропилтиоурацил
Аллергические реакции (обычно сыпь)
Тошнота
Особый вкус
Инфекция (редко) в связи с низким количеством лейкоцитов
Нарушение функции печени (в первую очередь пропилтиоурацил)
Боль в суставах
Снижение выработки гормонов щитовидной железы
Неметаллический элемент
Йод
сыпь;
Боль в слюнных железах
Снижает выработку и высвобождение гормонов щитовидной железы
Бета-блокаторы
Атенолол
Метопролол
Пропранолол
У пациентов с заболеванием легких могут вызвать свистящие хрипы
Могут вызвать обострение симптомов заболевания периферических сосудов
Могут вызвать депрессию
Могут снизить артериальное давление (гипотензия)
Во многом подавляют стимулирующее воздействие повышенного количества гормонов щитовидной железы на сердце
Радиоактивный изотоп
Радиоактивный изотоп йода
Гипотиреоз
Разрушает щитовидную железу
Хирургическое вмешательство
Тиреоидэктомия
Гипотиреоз
Удаляется вся щитовидная железа или ее часть
Другие виды лечения
Хирургическое вмешательство для удаления части или всей щитовидной железы, которое называется тиреоидэктомия, является возможным вариантом лечения для пациентов с гипертиреозом, особенно для детей и подростков с болезнью Грейвса. Кроме того, хирургическое вмешательство также является вариантом для пациентов с очень большим зобом, с аллергией на лекарственные препараты для лечения гипертиреоза или с побочными эффектами на фоне их приема, а также для пациентов, которые не желают подвергаться облучению. Постоянный контроль гипертиреоза достигается более чем у 90 % пациентов, выбравших этот вариант лечения. Часто после хирургического вмешательства развивается гипотиреоз, и пациенты вынуждены до конца жизни получать гормонозаместительную терапию. Редкие осложнения хирургического вмешательства включают паралич голосовых связок и повреждение паращитовидных желез (крошечные железы, расположенные позади щитовидной железы, контролирующие уровень кальция в крови).
При болезни Грейвса может потребоваться дополнительное лечение симптомов, связанных с глазами и кожей. При наличии симптомов со стороны глаз может помочь подъем изголовья кровати, применение капель для глаз, сон с повязкой на глазах, чтобы закрыть веки и в некоторых случаях прием селена, тепротумумаба и диуретиков (лекарственные препараты, ускоряющие выведение жидкости). Двоение зрения могут облегчить очки с призмами. При сильном поражении глаз может потребоваться пероральный прием кортикостероидов, рентгенотерапия глазниц или хирургическое вмешательство на глазах. Применение кортикостероидных кремов или мазей может облегчить зуд и уменьшить плотность пораженных участков кожи. Часто легкие симптомы со стороны глаз исчезает без лечения через несколько месяцев или лет.