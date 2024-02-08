Наиболее распространенными причинами являются:

Болезнь Грейвса

Многоузловой токсический (гормон-продуцирующий) зоб

Одиночный токсический узел

Тиреоидит

Базедова болезнь, наиболее распространенная причина гипертиреоза, является аутоиммунным нарушением. При аутоиммунных заболеваниях иммунная система человека вырабатывает антитела, которые атакуют собственные ткани организма. Обычно антитела разрушают клетки и ухудшают их способность функционировать. Однако при болезни Грейвса антитела стимулируют щитовидную железу к выработке и секретированию избыточного гормона щитовидной железы в кровь. Причина гипертиреоза часто является наследственной, практически всегда она приводит к увеличению щитовидной железы.

Многоузловой токсический зоб (болезнь Пламмера), в котором много узелков (маленьких бугорков), один или несколько из которых могут начать вырабатывать и секретировать в избытке гормон щитовидной железы. Это нарушение чаще встречается у людей старшего возраста и редко у подростков и молодых людей.

Тиреоидит — это воспаление щитовидной железы. Воспаление может быть вызвано вирусной инфекцией (подострый тиреоидит), аутоиммунным воспалением щитовидной железы, которое развивается после родов (бессимптомный лимфоцитарный тиреоидит), и гораздо реже хроническим аутоиммунным воспалением (тиреоидит Хашимото). Сначала воспаление вызывает гипертиреоз по мере того, как накопленные гормоны выводятся из воспаленной железы. Затем обычно развивается гипотиреоз, поскольку количество накопленных гормонов истощается. Однако у людей с подострым или бессимптомным лимфоцитарным тиреоидитом железа обычно возвращается к нормальной функции.

Узловой токсический (гиперактивный) зоб (доброкачественная опухоль или аденома) — область патологического местного роста тканей в щитовидной железе. Эта патологическая ткань вырабатывает гормоны щитовидной железы даже без стимуляции тиреотропным гормоном (ТТГ, гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции щитовидной железы с целью выработки тиреоидных гормонов). Таким образом зоб не использует механизм обычного контроля щитовидной железы и вырабатывает гормоны щитовидной железы в больших количествах.

Другие причины гипертиреоза включают:

Некоторые лекарственные препараты, включая слишком большую дозу гормонов щитовидной железы, принимаемых перорально

Изредка — гиперстимуляция в связи с повышенной активностью щитовидной железы.

Гипертиреоз может быть вызван приемом лекарственных препаратов и йода. Лекарственные препараты включают амиодарон, интерферон-альфа, ингибиторы рецептора программируемой смерти-1 (PD-1) (такие как ниволумаб и пембролизумаб), алемтузумаб и реже препараты лития. Избыток йода, который может развиться, например, у людей, принимающих определенные отхаркивающие средства или получающих йодсодержащие контрастные вещества для рентгенологического исследования, может вызывать гипертиреоз у людей с узлом в щитовидной железе, если функционирование этого узла не контролируется тиреотропным гормоном и если этот узел обладает способностью вырабатывать большие количества гормона щитовидной железы при избытке йода, тем самым превращаясь в узловой токсический зоб. Прием слишком большого количества гормона щитовидной железы внутрь также может вызывать гипертиреоз и является одной из наиболее частых причин низкого уровня ТТГ или повышенного уровня T4.

Повышенная активность гипофиза может стать причиной выработки слишком большого количества тиреотропного гормона, что, в свою очередь, приводит к повышенной секреции гормонов щитовидной железы. Однако это очень редкая причина гипертиреоза.

К другим редким причинам гипертиреоза относятся некоторые аномалии плаценты, которые вырабатывают избыточный уровень гормона хорионического гонадотропина человека, способного стимулировать щитовидную железу к выработке избыточного гормона щитовидной железы, некоторые опухоли яичника, содержащие ткани щитовидной железы, и рак щитовидной железы, который распространился на другие части тела.