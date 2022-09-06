Вторичная перегрузка железом обычно возникает у людей с расстройствами, нарушающими выработку эритроцитов, такими как

При таких расстройствах в некоторых случаях организм всасывает железо в увеличенном объеме. Но организму не всегда удается израсходовать все полученное железо из-за нарушений процесса выработки новых эритроцитов. В таких случаях может возникать перегрузка железом.

Железо также может накапливаться в организме, если человек получает его избыточное количество в результате:

Лечение препаратами железа в слишком большом объеме или в течение слишком долгого времени

Многократные процедуры переливания крови

Мужчинам и женщинам в постменопаузе прием препаратов железа обычно не требуется. При приеме таких препаратов у них может возникать избыток железа в организме, хотя его количества, как правило, недостаточно для причинения вреда.