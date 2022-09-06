Вторичная перегрузка железом возникает в том случае, если железо накапливается в организме в результате приема чрезмерного количества препаратов железа, проведения большого количества переливаний крови или наличия расстройств, препятствующих эффективному формированию организмом эритроцитов.
Люди часто ощущают слабость и утомляемость.
Диагностика осуществляется при помощи анализов крови, позволяющих измерить содержание железа в организме.
Как правило, для лечения используются лекарственные препараты, которые связывают железо и выводят его из организма (хелатирование).
Возникновение тяжелых осложнений менее вероятно, чем у людей с гемохроматозом — генетическим нарушением, вызывающим перегрузку железом (См. также Общие сведения о перегрузке железом). Тем не менее, у некоторых людей появляются осложнения, затрагивающие сердце, печень и эндокринные органы.
Причины вторичной перегрузки железом
Вторичная перегрузка железом обычно возникает у людей с расстройствами, нарушающими выработку эритроцитов, такими как
Наследственные расстройства, связанные со структурой или функционированием гемоглобина (например, серповидноклеточная анемия, талассемия или сидеробластные анемии)
Заболевания, которые обусловливают аномальное разрушение эритроцитов (врожденные гемолитические анемии, такие как наследственный сфероцитоз или дефицит пируваткиназы — см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии)
Расстройства, вызванные нарушением образования эритроцитов (миелодисплазия)
При таких расстройствах в некоторых случаях организм всасывает железо в увеличенном объеме. Но организму не всегда удается израсходовать все полученное железо из-за нарушений процесса выработки новых эритроцитов. В таких случаях может возникать перегрузка железом.
Железо также может накапливаться в организме, если человек получает его избыточное количество в результате:
Лечение препаратами железа в слишком большом объеме или в течение слишком долгого времени
Многократные процедуры переливания крови
Мужчинам и женщинам в постменопаузе прием препаратов железа обычно не требуется. При приеме таких препаратов у них может возникать избыток железа в организме, хотя его количества, как правило, недостаточно для причинения вреда.
Симптомы вторичной перегрузки железом
В большинстве случаев при легкой перегрузке железом не возникает никаких симптомов. Некоторые могут ощущать слабость и утомляемость. Тяжелая перегрузка железом вызывает те же симптомы, что и при гемохроматозе:
окрашивание кожи в красно-коричневый цвет;
сердечная недостаточность (в редких случаях);
боль в суставах;
повышенный риск возникновения рака печени;
недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
Диагностика вторичной перегрузки железом
Анализы крови
Вторичная перегрузка железом диагностируется при помощи анализов крови, измеряющих уровни:
железа;
ферритина — белка, который служит для хранения запасов железа;
трансферрина — белка, который переносит железо, находящееся вне эритроцитов.
Лечение вторичной перегрузки железом
Кровопускание или хелаторы железа.
Целью лечения является снижение содержания железа в организме. Некоторым больным в качестве лечения назначают флеботомию — удаление некоторого количества крови. Но у некоторых людей со вторичной перегрузкой железом имеется еще и анемия. Флеботомия усугубляет анемию, поэтому таким людям назначают железохелатирующую терапию.
Хелаторы железа могут назначаться внутрь — деферазирокс или деферипрон, либо в виде инфузии — дефероксамин под кожу (подкожно) или в вену (внутривенно). Иногда деферазирокс и деферипрон можно назначать вместе.
Принимаемые внутрь лекарственные препараты для терапии хелаторами железа эффективно снижают содержание железа в организме. Побочные эффекты пероральной терапии хелаторами железа включают боль в животе, диарею и сыпь. В некоторых случаях лечение может приводить к поражению печени и почек, поэтому для контроля функции этих органов периодически делаются анализы крови.
Инфузия дефероксамина для хелатирования железа обычно проводится в течение ночи. Побочные эффекты включают расстройство пищеварения, снижение артериального давления, а также тяжелую аллергическую реакцию (анафилаксию). При продолжительном использовании такой терапии у некоторых людей случается потеря слуха и зрения.
Дополнительная информация
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Институт по проблемам нарушения метаболизма железа: предоставляет информацию о заболеваниях, которые приводят к нарушению метаболизма железа, включая сведения об анализах и советы по образу жизни при наличии этих заболеваний