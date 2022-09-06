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Вторичная перегрузка железом

(вторичный гемохроматоз)

Авторы:James Peter Adam Hamilton, MD, Johns Hopkins University School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022
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Вторичная перегрузка железом возникает в том случае, если железо накапливается в организме в результате приема чрезмерного количества препаратов железа, проведения большого количества переливаний крови или наличия расстройств, препятствующих эффективному формированию организмом эритроцитов.

  • Люди часто ощущают слабость и утомляемость.

  • Диагностика осуществляется при помощи анализов крови, позволяющих измерить содержание железа в организме.

  • Как правило, для лечения используются лекарственные препараты, которые связывают железо и выводят его из организма (хелатирование).

Возникновение тяжелых осложнений менее вероятно, чем у людей с гемохроматозом — генетическим нарушением, вызывающим перегрузку железом (См. также Общие сведения о перегрузке железом). Тем не менее, у некоторых людей появляются осложнения, затрагивающие сердце, печень и эндокринные органы.

Причины вторичной перегрузки железом

Вторичная перегрузка железом обычно возникает у людей с расстройствами, нарушающими выработку эритроцитов, такими как

При таких расстройствах в некоторых случаях организм всасывает железо в увеличенном объеме. Но организму не всегда удается израсходовать все полученное железо из-за нарушений процесса выработки новых эритроцитов. В таких случаях может возникать перегрузка железом.

Железо также может накапливаться в организме, если человек получает его избыточное количество в результате:

  • Лечение препаратами железа в слишком большом объеме или в течение слишком долгого времени

  • Многократные процедуры переливания крови

Мужчинам и женщинам в постменопаузе прием препаратов железа обычно не требуется. При приеме таких препаратов у них может возникать избыток железа в организме, хотя его количества, как правило, недостаточно для причинения вреда.

Симптомы вторичной перегрузки железом

В большинстве случаев при легкой перегрузке железом не возникает никаких симптомов. Некоторые могут ощущать слабость и утомляемость. Тяжелая перегрузка железом вызывает те же симптомы, что и при гемохроматозе:

Диагностика вторичной перегрузки железом

  • Анализы крови

Вторичная перегрузка железом диагностируется при помощи анализов крови, измеряющих уровни:

  • железа;

  • ферритина — белка, который служит для хранения запасов железа;

  • трансферрина — белка, который переносит железо, находящееся вне эритроцитов.

Лечение вторичной перегрузки железом

  • Кровопускание или хелаторы железа.

Целью лечения является снижение содержания железа в организме. Некоторым больным в качестве лечения назначают флеботомию — удаление некоторого количества крови. Но у некоторых людей со вторичной перегрузкой железом имеется еще и анемия. Флеботомия усугубляет анемию, поэтому таким людям назначают железохелатирующую терапию.

Хелаторы железа могут назначаться внутрь — деферазирокс или деферипрон, либо в виде инфузии — дефероксамин под кожу (подкожно) или в вену (внутривенно). Иногда деферазирокс и деферипрон можно назначать вместе.

Принимаемые внутрь лекарственные препараты для терапии хелаторами железа эффективно снижают содержание железа в организме. Побочные эффекты пероральной терапии хелаторами железа включают боль в животе, диарею и сыпь. В некоторых случаях лечение может приводить к поражению печени и почек, поэтому для контроля функции этих органов периодически делаются анализы крови.

Инфузия дефероксамина для хелатирования железа обычно проводится в течение ночи. Побочные эффекты включают расстройство пищеварения, снижение артериального давления, а также тяжелую аллергическую реакцию (анафилаксию). При продолжительном использовании такой терапии у некоторых людей случается потеря слуха и зрения.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.

  1. Институт по проблемам нарушения метаболизма железа: предоставляет информацию о заболеваниях, которые приводят к нарушению метаболизма железа, включая сведения об анализах и советы по образу жизни при наличии этих заболеваний

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.