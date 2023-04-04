Заболевания эозинофилов

Эозинофилы — это тип белых кровяных клеток, которые играют важную роль в ответе организма при аллергических реакциях, астме и заражении паразитами. Эти клетки участвуют в работе защитных иммунных механизмов против определенных паразитов, а также в развитии воспалений, возникающих при аллергических заболеваниях.
Иногда эозинофилы вызывают воспаление в некоторых органах, что приводит к развитию соответствующих симптомов.
Эозинофилы обычно составляют менее 7% циркулирующих лейкоцитов (от 100 до 500 эозинофилов на микролитр крови [от 0,1 до 0,5 × 109 на литр]).
Низкое число эозинофилов
Число эозинофилов в крови может снижаться (эозинопения) при синдроме Кушинга, инфекциях крови (сепсис) и при лечении кортикостероидами. Тем не менее, низкий уровень эозинофилов обычно не вызывает проблем, поскольку другие компоненты иммунной системы надлежащим образом компенсируют их функцию.
Снижение числа эозинофилов обычно обнаруживается случайно, при выполнении общего анализа крови по другим показаниям.
Лечение причины приводит к восстановлению нормального числа эозинофилов.
Повышение числа эозинофилов
Наиболее частыми причинами повышения числа эозинофилов (так называемая эозинофилия или гиперэозинофилия) являются:
аллергические заболевания;
заражение паразитами;
Некоторые виды онкологических заболеваний
Аллергические заболевания, включая лекарственную чувствительность, астму (в том числе эозинофильную астму), аллергический ринит и атопический дерматит, часто приводят к повышению количества эозинофилов. Эозинофилию вызывают многие паразиты, особенно те, которые внедряются в ткани. Опухоли, вызывающие эозинофилию, включают: лимфому Ходжкина, лейкоз и определенные миелопролиферативные новообразования.
Если уровень эозинофилов повышается лишь незначительно, симптомы, как правило, отсутствуют, и повышение числа эозинофилов в крови обнаруживается только при выполнении общего анализа крови по другим показаниям. Однако в некоторых случаях, особенно при очень высоком количестве эозинофилов, это повышенное количество эозинофилов вызывает воспаление тканей и приводит к повреждению органов. Чаще всего поражаются сердце, легкие, кожа, пищевод и нервная система, однако может возникнуть повреждение любого органа.
Симптомы зависят от пораженного органа. Например, при поражении кожи может возникнуть сыпь, при поражении легких — свистящие хрипы и одышка, при поражении сердца — одышка и утомляемость (симптомы сердечной недостаточности) и при поражении пищевода или желудка — боль в горле и желудке. Соответственно, связанные с эозинофилами заболевания диагностируются по органу, в котором повышаются уровни эозинофилов:
Эозинофильная кардиомиопатия (сердце)
Эозинофильный колит (толстая кишка)
Эозинофильный энтерит (тонкая кишка)
Эозинофильный эзофагит (пищевод)
Эозинофильный гастрит (желудок)
Эозинофильная пневмония (легкие)
Нередко пациенты сначала обследуются и получают лечение по поводу более частых причин развившихся симптомов. Например, они могут обследоваться на инфекции и даже получить антибиотики, даже если инфекция не обнаружена. Так как симптомы у пациента сохраняются и после лечения, врачи часто берут на исследование образец ткани (биопсию), которая выявляет эозинофилы в пораженном органе.
Лечение таких заболеваний часто включает пероральные кортикостероиды.
Гиперэозинофильный синдром
Гиперэозинофильный синдром — это редкое заболевание, при котором количество эозинофилов повышается до 1500 и более клеток на микролитр крови (более чем 1,5 × 109 на литр) и сохраняется более 6 месяцев без явной причины. У некоторых людей возникает редкое хромосомное нарушение.
Гиперэозинофильный синдром может развиваться у больных любого возраста, но наиболее распространен среди мужчин старше 50 лет. Повышенное количество эозинофилов может приводить к повреждению сердца, легких, печени, кожи и нервной системы. Например, может развиваться состояние, при котором воспаляется сердце (эндокардит Леффлера), что приводит к образованию сгустков крови, сердечной недостаточности, сердечным приступам или нарушению работы сердечных клапанов.
Симптомы могут включать потерю массы тела, повышение температуры, ночную потливость, утомляемость, кашель, боль в груди, отеки, боль в животе, сыпь, слабость, дезориентацию и кому. Другие симптомы этого синдрома зависят от того, какие органы поражены.
Подозрение на наличие этого синдрома возникает в том случае, если повторные анализы крови подтверждают устойчивое повышение количества эозинофилов у больных с обозначенными симптомами. Диагноз подтверждается, если врачи устанавливают, что эозинофилия не вызвана паразитарной инфекцией, аллергической реакцией или другим диагностируемым заболеванием, а на биопсии обнаруживаются эозинофилы внутри органа.
Как правило, без лечения более 80% пациентов с этим синдромом умирает в течение 2 лет, но при наличии лечения выживает более 80% пациентов. Главной причиной смерти у таких больных является повреждение сердца. Некоторые люди не нуждаются в лечении — им достаточно тщательного наблюдения в течение 3–6 месяцев. Но большинству больных требуется лечение преднизоном, гидроксимочевиной или химиотерапевтическими препаратами.
У некоторых больных с гиперэозинофильным синдромом имеется приобретенная аномалия гена, регулирующего рост клеток. Люди с гиперэозинофилией этого типа могут реагировать на лечение иматинибом — препаратом, который используется для лечения злокачественных опухолей.
Если лечение этими лекарственными препаратами не приносит успеха, можно использовать другие лекарственные средства, иногда в сочетании с процедурой удаления эозинофилов из крови (лейкаферезом).