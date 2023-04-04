Заболевания эозинофилов

Эозинофилы — это тип белых кровяных клеток, которые играют важную роль в ответе организма при аллергических реакциях, астме и заражении паразитами. Эти клетки участвуют в работе защитных иммунных механизмов против определенных паразитов, а также в развитии воспалений, возникающих при аллергических заболеваниях.

Иногда эозинофилы вызывают воспаление в некоторых органах, что приводит к развитию соответствующих симптомов.

Эозинофил Изображение

Эозинофилы обычно составляют менее 7% циркулирующих лейкоцитов (от 100 до 500 эозинофилов на микролитр крови [от 0,1 до 0,5 × 109 на литр]).

Низкое число эозинофилов Число эозинофилов в крови может снижаться (эозинопения) при синдроме Кушинга, инфекциях крови (сепсис) и при лечении кортикостероидами. Тем не менее, низкий уровень эозинофилов обычно не вызывает проблем, поскольку другие компоненты иммунной системы надлежащим образом компенсируют их функцию. Снижение числа эозинофилов обычно обнаруживается случайно, при выполнении общего анализа крови по другим показаниям. Лечение причины приводит к восстановлению нормального числа эозинофилов.

Повышение числа эозинофилов Наиболее частыми причинами повышения числа эозинофилов (так называемая эозинофилия или гиперэозинофилия) являются: аллергические заболевания;

заражение паразитами;

Некоторые виды онкологических заболеваний Аллергические заболевания, включая лекарственную чувствительность, астму (в том числе эозинофильную астму), аллергический ринит и атопический дерматит, часто приводят к повышению количества эозинофилов. Эозинофилию вызывают многие паразиты, особенно те, которые внедряются в ткани. Опухоли, вызывающие эозинофилию, включают: лимфому Ходжкина, лейкоз и определенные миелопролиферативные новообразования. Если уровень эозинофилов повышается лишь незначительно, симптомы, как правило, отсутствуют, и повышение числа эозинофилов в крови обнаруживается только при выполнении общего анализа крови по другим показаниям. Однако в некоторых случаях, особенно при очень высоком количестве эозинофилов, это повышенное количество эозинофилов вызывает воспаление тканей и приводит к повреждению органов. Чаще всего поражаются сердце, легкие, кожа, пищевод и нервная система, однако может возникнуть повреждение любого органа. Симптомы зависят от пораженного органа. Например, при поражении кожи может возникнуть сыпь, при поражении легких — свистящие хрипы и одышка, при поражении сердца — одышка и утомляемость (симптомы сердечной недостаточности) и при поражении пищевода или желудка — боль в горле и желудке. Соответственно, связанные с эозинофилами заболевания диагностируются по органу, в котором повышаются уровни эозинофилов: Эозинофильная кардиомиопатия (сердце)

Эозинофильный колит (толстая кишка)

Эозинофильный энтерит (тонкая кишка)

Эозинофильный эзофагит (пищевод)

Эозинофильный гастрит (желудок)

Эозинофильная пневмония (легкие) Нередко пациенты сначала обследуются и получают лечение по поводу более частых причин развившихся симптомов. Например, они могут обследоваться на инфекции и даже получить антибиотики, даже если инфекция не обнаружена. Так как симптомы у пациента сохраняются и после лечения, врачи часто берут на исследование образец ткани (биопсию), которая выявляет эозинофилы в пораженном органе. Лечение таких заболеваний часто включает пероральные кортикостероиды.