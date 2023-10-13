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Сравнение распространенных методов контрацепции

Тип

Частота наступления беременности в первый год использования с идеальным использованием

Частота наступления беременности в первый год использования с типичным использованием

Процент женщин с продолжительностью использования 1 год

Требования к использованию

Некоторые недостатки

Гормональный

Оральные контрацептивы (ОК)

0,3%

9%

67%

Таблетки принимаются ежедневно

Таблетки, содержащие только прогестины: принимаются в одно и то же время каждый день

Могут появляться вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота, головная боль

Комбинированные эстроген-прогестиновые ОК: повышенный риск венозной тромбоэмболии

ОК, содержащие только прогестин: нерегулярное кровотечение

Трансдермальный пластырь (эстроген, прогестин)

0,3%

9%

67%

Еженедельное применение и удаление

Те же, что и для ОК

Местное раздражение

Вагинальное кольцо (эстроген, прогестин)

0,3%

9%

67%

Ежемесячное применение (вводится вагинально) и удаление

Те же, что и для ОК

Инъекции прогестина (например, депо-медроксипрогестерона ацетат)

0,2%

6%

56%

Инъекции каждые 3 месяца

Аменорея, нерегулярные кровотечения, увеличение веса, головная боль, изменения настроения

Подкожные прогестиновые импланты

0,05%

0,05%

84%

Имплантация проводится каждые 3 года (некоторые данные подтверждают, что овуляция подавляется до 5 лет)

Аменорея, нерегулярные кровотечения, головная боль, увеличение веса

Внутриматочные средства (ВМС), высвобождающие левоноргестрел

0,4% (3-летняя ВМС: 13,5 мг), 0,2% (5-летняя ВМС: 19,5 мг) или 0,2–0,6% (8-летняя ВМС: 52 мг)

То же, что при идеальном использовании

78–80%

Устанавливается на 3, 5 или 8 лет (в зависимости от типа)

Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)

Нерегулярные кровотечения, аменорея

Перикоитальный

Презерватив наружный (мужской) *

2%

18%

43%

Используется при каждом эпизоде полового акта

Аллрегическая реакция

Презерватив внутренний (женский) *

5%

21%

41%

Используется при каждом эпизоде полового акта

Аллрегическая реакция

Диафрагма со спермицидами

6%

12%

57%

Используется при каждом эпизоде полового акта

Может быть введена за 2 часа до полового акта

Должен быть оставлен на месте ≥ 6 часов (и ≤ 24 часов) после полового акта

Иногда, раздражение влагалища

Увеличение числа случаев инфекций мочевыводящих путей (ИМП)

Шеечный колпачок, используется в сочетании со спермицидом

10–13%

18% (выше среди рожавших женщин)

Не используется

Используется при каждом эпизоде полового акта

Может быть введен за 15–40 часов до полового акта

Необходимо оставить во влагалище на ≥ 6 часов (и ≤ 48 часов) после полового контакта

Возможны вагинальное раздражение или изъязвление, если не извлекать > 48 часов

Контрацептивный гелевый pH-регулятор

7%

14%

Применяется в течение 1 часа перед каждым эпизодом полового акта

Вульвовагинальное жжение, зуд, инфекция мочевых путей и молочница

Контрацептивная губка

(содержащая спермициды с замедленным высвобождением)

9% (для нерожавших женщин)

20% для рожавших женщин

12% для нерожавших женщин

24% для рожавших женщин

36%

Используется при каждом эпизоде полового акта

Может быть введен за 24 часа до полового акта

Должна оставаться на месте в течение ≥ 6 часов после полового акта (должно сохраняться в общей сложности ≤ 30 часов после введения)

Аллергические реакции, сухость или раздражение влагалища

Только спермицид

18%

28%

Должен быть помещен во влагалище по крайней мере за 10–30 минут и не более чем за 1 час до каждого эпизода полового акта

Поскольку эффективность метода ограничена, он часто используется с другими барьерными методами

Жжение во влагалище, раздражение, сыпь, увеличение частоты инфекций мочевых путей

Другое

Медное ВМС (внутриматочный контрацептив, содержащий медь, см. ВМС)

0,6%

То же, что при идеальном использовании

78–80%

Введение каждые 10 лет

Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)

Увеличивают менструальную кровопотерю, тазовые боли

Методы распознавания плодности (периодическое воздержание)

4% или выше, в зависимости от метода

24%

47%

Обучение, усилие и множество шагов необходимы для более эффективных методов

Системных или значительных побочных эффектов не выявлено

Прерванный половой акт

4%

22%

46%

Используется при каждом эпизоде полового акта

Требуется пособничество партнера

Постоянная контрацепция (стерилизация)

Перевязка маточных труб

0,5%

То же, что при идеальном использовании

100%

Необходимость проведения процедуры (как правило, выполняется в операционной комнате)

Необратимое прогрессирование

Вазэктомия

0,15%

То же, что при идеальном использовании

100%

Необходимо проведение процедуры (выполняется в кабинете) с использованием местного анестетика

Необратимое прогрессирование

*Презервативы, в основном латексные и синтетические, защищают обоих партнеров от заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.

Н/И = не используется

Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed. 3. New York, Humana Press, 2020. doi:10.1007/978-3-030-46391-5

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