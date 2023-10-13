Сравнение распространенных методов контрацепции
Тип
Частота наступления беременности в первый год использования с идеальным использованием
Частота наступления беременности в первый год использования с типичным использованием
Процент женщин с продолжительностью использования 1 год
Требования к использованию
Некоторые недостатки
Гормональный
0,3%
9%
67%
Таблетки принимаются ежедневно
Таблетки, содержащие только прогестины: принимаются в одно и то же время каждый день
Могут появляться вздутие живота, болезненность молочных желез, тошнота, головная боль
Комбинированные эстроген-прогестиновые ОК: повышенный риск венозной тромбоэмболии
ОК, содержащие только прогестин: нерегулярное кровотечение
Трансдермальный пластырь (эстроген, прогестин)
0,3%
9%
67%
Еженедельное применение и удаление
Те же, что и для ОК
Местное раздражение
Вагинальное кольцо (эстроген, прогестин)
0,3%
9%
67%
Ежемесячное применение (вводится вагинально) и удаление
Те же, что и для ОК
Инъекции прогестина (например, депо-медроксипрогестерона ацетат)
0,2%
6%
56%
Инъекции каждые 3 месяца
Аменорея, нерегулярные кровотечения, увеличение веса, головная боль, изменения настроения
0,05%
0,05%
84%
Имплантация проводится каждые 3 года (некоторые данные подтверждают, что овуляция подавляется до 5 лет)
Аменорея, нерегулярные кровотечения, головная боль, увеличение веса
Внутриматочные средства (ВМС), высвобождающие левоноргестрел
0,4% (3-летняя ВМС: 13,5 мг), 0,2% (5-летняя ВМС: 19,5 мг) или 0,2–0,6% (8-летняя ВМС: 52 мг)
То же, что при идеальном использовании
78–80%
Устанавливается на 3, 5 или 8 лет (в зависимости от типа)
Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)
Нерегулярные кровотечения, аменорея
Перикоитальный
Презерватив наружный (мужской) *
2%
18%
43%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Аллрегическая реакция
Презерватив внутренний (женский) *
5%
21%
41%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Аллрегическая реакция
Диафрагма со спермицидами
6%
12%
57%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введена за 2 часа до полового акта
Должен быть оставлен на месте ≥ 6 часов (и ≤ 24 часов) после полового акта
Иногда, раздражение влагалища
Увеличение числа случаев инфекций мочевыводящих путей (ИМП)
Шеечный колпачок, используется в сочетании со спермицидом
10–13%
18% (выше среди рожавших женщин)
Не используется
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введен за 15–40 часов до полового акта
Необходимо оставить во влагалище на ≥ 6 часов (и ≤ 48 часов) после полового контакта
Возможны вагинальное раздражение или изъязвление, если не извлекать > 48 часов
7%
14%
—
Применяется в течение 1 часа перед каждым эпизодом полового акта
Вульвовагинальное жжение, зуд, инфекция мочевых путей и молочница
(содержащая спермициды с замедленным высвобождением)
9% (для нерожавших женщин)
20% для рожавших женщин
12% для нерожавших женщин
24% для рожавших женщин
36%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Может быть введен за 24 часа до полового акта
Должна оставаться на месте в течение ≥ 6 часов после полового акта (должно сохраняться в общей сложности ≤ 30 часов после введения)
Аллергические реакции, сухость или раздражение влагалища
Только спермицид
18%
28%
—
Должен быть помещен во влагалище по крайней мере за 10–30 минут и не более чем за 1 час до каждого эпизода полового акта
Поскольку эффективность метода ограничена, он часто используется с другими барьерными методами
Жжение во влагалище, раздражение, сыпь, увеличение частоты инфекций мочевых путей
Другое
Медное ВМС (внутриматочный контрацептив, содержащий медь, см. ВМС)
0,6%
То же, что при идеальном использовании
78–80%
Введение каждые 10 лет
Спонтанное выпадение, перфорация матки (редко)
Увеличивают менструальную кровопотерю, тазовые боли
Методы распознавания плодности (периодическое воздержание)
4% или выше, в зависимости от метода
24%
47%
Обучение, усилие и множество шагов необходимы для более эффективных методов
Системных или значительных побочных эффектов не выявлено
Прерванный половой акт
4%
22%
46%
Используется при каждом эпизоде полового акта
Требуется пособничество партнера
Постоянная контрацепция (стерилизация)
0,5%
То же, что при идеальном использовании
100%
Необходимость проведения процедуры (как правило, выполняется в операционной комнате)
Необратимое прогрессирование
0,15%
То же, что при идеальном использовании
100%
Необходимо проведение процедуры (выполняется в кабинете) с использованием местного анестетика
Необратимое прогрессирование
*Презервативы, в основном латексные и синтетические, защищают обоих партнеров от заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.
Н/И = не используется
Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed. 3. New York, Humana Press, 2020. doi:10.1007/978-3-030-46391-5