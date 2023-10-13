skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции

Инфекция

антитело

Антиген или ДНК/РНК

Простейшие

Африканский трипаносомоз (только T. b. gambiense)

Карточный тест агглютинации на трипаносомоз при трипаносомозе гамбийского типа (КТАТ), другие экспресс-тесты латерального потока

Амебиаз

ИФА, РНГА

Стул: Антиген (ИФА), ПЦР

Бабезиоз

НРФА

Кровь: ПЦР

Болезнь Чагаса

ИФА, НРИФл, ИБ

Кровь, ткани или СМЖ: ПЦР

Криптоспоридиоз

Стул: Антиген (ИФА), ПЦР

Циклоспориаз

Стул: ПЦР

Свободноживущая амебная инфекция (Acanthamoeba,Naegleria fowleri и Balamuthia mandrillaris)

НРИФл исследование тканей мозга, кожи или роговицы на Acanthamoeba (редко встречается в СМЖ)

НРИФл образцов тканей (Баламутия)

ЦСЖ, головной мозг или другие ткани: ПЦР

ЦСЖ или ткань: НРИФл (неглерия Фоулера)

Жиардиаз

Стул: Антиген (ИФА), прямая реакция флуоресцентных антител (ПРФА), ПЦР

Лейшманиоз

НРФА или ИФА (для висцерального, но не кожного лейшманиоза)

Кровь или ткани: ПЦР

Малярия

НРФА (не для острой малярии)

Кровь: ИХА на антиген (быстрый диагностический тест), ПЦР

Микроспоридиоз

Стул или ткань: НРФА для антигена, ПЦР

Токсоплазмоз

НРФА, ИФА (IgG и IgM)

Ткань или кровь: ПЦР

Трихомониаз

ПРИФ (урогенитальная секреция)

Секрет из мочеполовых путей: ПЦР

Круглые черви

Лимфатический филяриоз (Wuchereria bancrofti)

ИФА

Кровь: антиген (ICG; не доступен в Соединенных Штатах)

Стронгилоидоз

ИФА, НРФА, РНГА

Образцы кала, дуоденального аспирата и/или биоптата (возможно, мокроты при диссеминированных инфекциях): ПЦР/ПИТА (LAMP)

Трихинеллез

ИФА, НРИФл

Токсокароз

ИФА (более высокая чувствительность к висцеральным заболеваниям по сравнению с глазными заболеваниями), ИБ

Трематоды

Парагонимоз

ФК, ИБ, ИФА

Шистосомоз

FAST-ИФА, ИБ, РНГА, ИФА

Кровь, моча и/или стул: обнаружение антигена; ПЦР доступна в некоторых референс-лабораториях

Фасциолез

ИФА, ИБ

–-

Ленточные черви

Эхинококкоз

ИФА (IgG), РНГА, НРИФл, ИБ

Нейроцистицеркоз (Taenia solium)

ИБ (сыворотка или СМЖ), ИФА

Сыворотка или ЦСЖ: антиген (используется для оценки ответа на лечение; недостаточно чувствителен для постановки диагноза)

ЦСЖ: ПЦР (ограниченная доступность)

ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; СК = связывание комплемента; ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; ПРИФл = прямая реакция имуннофлуоресценции; ИФА = иммуноферментный анализ; FAST-ИФА = ИФА-скрининг-тест на планшете (Falcon Assay); ИБ = иммуноблот; ИХГ = иммунохроматографический анализ; НРИФл = непрямой иммунофлюоресцентный анализ; РНГА = реакция непрямой гемагглютинации; ПИТА = петлевая изотермическая амплификация; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ТЭМ = трансмиссионная электронная микроскопия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые наборы для выявления антигенов и паразитов доступны на коммерческой основе. Другие имеются в Центре контроля заболеваемости и профилактики или референс-лабораториях. Доступны молекулярные ДНК- тесты (например, ПЦР) для обнаружения кишечных простейших в образцах стула, но они дорогостоящие. Молекулярные тесты для ряда других паразитов доступны в справочных или научно-исследовательских лабораториях.

По этим темам