ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые наборы для выявления антигенов и паразитов доступны на коммерческой основе. Другие имеются в Центре контроля заболеваемости и профилактики или референс-лабораториях. Доступны молекулярные ДНК- тесты (например, ПЦР) для обнаружения кишечных простейших в образцах стула, но они дорогостоящие. Молекулярные тесты для ряда других паразитов доступны в справочных или научно-исследовательских лабораториях.