Серологические и молекулярные анализы на паразитарные инфекции
Инфекция
антитело
Антиген или ДНК/РНК
Простейшие
Африканский трипаносомоз (только T. b. gambiense)
Карточный тест агглютинации на трипаносомоз при трипаносомозе гамбийского типа (КТАТ), другие экспресс-тесты латерального потока
—
Амебиаз
ИФА, РНГА
Стул: Антиген (ИФА), ПЦР
Бабезиоз
НРФА
Кровь: ПЦР
Болезнь Чагаса
ИФА, НРИФл, ИБ
Кровь, ткани или СМЖ: ПЦР
Криптоспоридиоз
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Стул: Антиген (ИФА), ПЦР
Циклоспориаз
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Стул: ПЦР
Свободноживущая амебная инфекция (Acanthamoeba,Naegleria fowleri и Balamuthia mandrillaris)
НРИФл исследование тканей мозга, кожи или роговицы на Acanthamoeba (редко встречается в СМЖ)
НРИФл образцов тканей (Баламутия)
ЦСЖ, головной мозг или другие ткани: ПЦР
ЦСЖ или ткань: НРИФл (неглерия Фоулера)
Жиардиаз
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Стул: Антиген (ИФА), прямая реакция флуоресцентных антител (ПРФА), ПЦР
Лейшманиоз
НРФА или ИФА (для висцерального, но не кожного лейшманиоза)
Кровь или ткани: ПЦР
Малярия
НРФА (не для острой малярии)
Кровь: ИХА на антиген (быстрый диагностический тест), ПЦР
Микроспоридиоз
—
Стул или ткань: НРФА для антигена, ПЦР
Токсоплазмоз
НРФА, ИФА (IgG и IgM)
Ткань или кровь: ПЦР
Трихомониаз
ПРИФ (урогенитальная секреция)
Секрет из мочеполовых путей: ПЦР
Круглые черви
Лимфатический филяриоз (Wuchereria bancrofti)
ИФА
Кровь: антиген (ICG; не доступен в Соединенных Штатах)
Стронгилоидоз
ИФА, НРФА, РНГА
Образцы кала, дуоденального аспирата и/или биоптата (возможно, мокроты при диссеминированных инфекциях): ПЦР/ПИТА (LAMP)
Трихинеллез
ИФА, НРИФл
—
Токсокароз
ИФА (более высокая чувствительность к висцеральным заболеваниям по сравнению с глазными заболеваниями), ИБ
—
Трематоды
Парагонимоз
ФК, ИБ, ИФА
—
Шистосомоз
FAST-ИФА, ИБ, РНГА, ИФА
Кровь, моча и/или стул: обнаружение антигена; ПЦР доступна в некоторых референс-лабораториях
Фасциолез
ИФА, ИБ
–-
Ленточные черви
Эхинококкоз
ИФА (IgG), РНГА, НРИФл, ИБ
—
Нейроцистицеркоз (Taenia solium)
ИБ (сыворотка или СМЖ), ИФА
Сыворотка или ЦСЖ: антиген (используется для оценки ответа на лечение; недостаточно чувствителен для постановки диагноза)
ЦСЖ: ПЦР (ограниченная доступность)
ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; СК = связывание комплемента; ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; ПРИФл = прямая реакция имуннофлуоресценции; ИФА = иммуноферментный анализ; FAST-ИФА = ИФА-скрининг-тест на планшете (Falcon Assay); ИБ = иммуноблот; ИХГ = иммунохроматографический анализ; НРИФл = непрямой иммунофлюоресцентный анализ; РНГА = реакция непрямой гемагглютинации; ПИТА = петлевая изотермическая амплификация; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ТЭМ = трансмиссионная электронная микроскопия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые наборы для выявления антигенов и паразитов доступны на коммерческой основе. Другие имеются в Центре контроля заболеваемости и профилактики или референс-лабораториях. Доступны молекулярные ДНК- тесты (например, ПЦР) для обнаружения кишечных простейших в образцах стула, но они дорогостоящие. Молекулярные тесты для ряда других паразитов доступны в справочных или научно-исследовательских лабораториях.
Based on CDC’s Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern.